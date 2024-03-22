Налоговая реформа в России: путь к справедливости или непосильная ноша для граждан

Россия находится на пороге кардинальных изменений в налоговой системе. Правительство активно прорабатывает варианты корректировки шкалы НДФЛ, ставок налога на прибыль и системы льгот. Главная цель преобразований — добиться более справедливого распределения фискальной нагрузки и привлечь дополнительные средства для решения насущных социальных задач.

Однако возникает закономерный вопрос: насколько готовы граждане и бизнес-сообщество к столь серьезным переменам? И каким образом предлагаемые новшества повлияют на экономическое развитие страны в целом?

Попробуем разобраться в сильных и слабых сторонах грядущей реформы, учитывая мнения различных слоев общества и оценки экспертов.

Предпосылки и основные направления реформы

О масштабных планах по перестройке налоговой сферы стало известно вскоре после оглашения послания президента Федеральному собранию. Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости модернизации фискальной системы, поручив правительству разработать подходы к более справедливому перераспределению налогового бремени.

По сути, речь идет о том, чтобы увеличить нагрузку на наиболее обеспеченных граждан и крупный бизнес, одновременно предоставив послабления менее защищенным категориям населения.

Министерство финансов уже приступило к подготовке соответствующих поправок в Налоговый кодекс.

Ключевые направления работы включают в себя: введение дополнительных ступеней в прогрессивную шкалу НДФЛ, повышение ставки налога на прибыль организаций, а также расширение спектра льгот для отдельных групп граждан и субъектов предпринимательства. При этом, как подчеркивают осведомленные лица, снижения базовой ставки подоходного налога в размере 13% в настоящее время не предвидится.

Примечательно, что еще осенью прошлого года министр финансов Антон Силуанов заверял, что вплоть до 2026 года никаких кардинальных изменений в базовых налогах, в том числе НДФЛ, не планируется. Однако судя по всему, реалии сегодняшнего дня внесли свои коррективы.

Буквально на днях глава Минфина сообщил, что предложения по дифференциации налогообложения уже сформированы и в текущем году будут представлены на рассмотрение правительства. При этом Силуанов особо отметил, что вся работа будет вестись в тесном диалоге с депутатским корпусом и предпринимательским сообществом.

Параллельно с этим президент анонсировал ряд фискальных послаблений для населения.

В частности, предлагается в 2 раза увеличить размер налогового вычета на детей — до 2800 рублей в месяц на второго ребенка и 6000 рублей на третьего и каждого последующего.

Кроме того, планируется повысить порог годового дохода, дающего право на получение такого вычета, с нынешних 350 тысяч до 450 тысяч рублей.

Таким образом, предстоящая налоговая реформа обещает быть комплексной и многоплановой. С одной стороны, за счет повышенного налогообложения наиболее состоятельных граждан и крупного бизнеса предполагается обеспечить дополнительные поступления в бюджет. С другой стороны, значительному числу россиян с невысокими доходами и семьям с детьми будут предоставлены ощутимые послабления.

Насколько гармонично удастся совместить эти две задачи — покажет время.

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Реакция общественности: опасения и надежды

Как и следовало ожидать, правительственные инициативы вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Наибольшие опасения высказываются в связи с перспективой повышения НДФЛ для доходов, превышающих 1 миллион рублей в год (что соответствует примерно 83 тысячам в месяц).

Дело в том, что в эту категорию налогоплательщиков попадают не только топ-менеджеры крупных компаний и владельцы бизнеса, но и немалая часть представителей среднего класса — высококвалифицированные специалисты, работники науки, IT-сферы и так далее.

«Я — инженер-программист, и мой ежемесячный доход колеблется от 120 до 200 тысяч рублей в зависимости от проекта. Вроде бы и зарабатываю неплохо, но богачом себя точно не считаю. У меня ипотечный кредит, семья, двое маленьких детей. Если еще и налоги вырастут, то уровень жизни однозначно снизится», — делится своими опасениями Сергей К. из Екатеринбурга.

С ним солидарен и Алексей Т., научный сотрудник одного из институтов РАН: «В Москве моя зарплата составляет около 150 тысяч рублей. По меркам столицы это совсем не запредельные деньги. Львиная доля уходит на аренду жилья, еду, одежду, лечение родителей-пенсионеров. Какие уж тут излишества! А теперь, получается, я еще и «богатеем» в одночасье. Где справедливость?»

Схожие настроения царят и в предпринимательской среде, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.

Многие владельцы компаний сетуют на то, что и без того еле сводят концы с концами из-за непрерывного роста издержек, падения потребительского спроса и ужесточения конкуренции. В таких условиях дополнительное налоговое бремя может оказаться непосильной ношей.

«Я владею небольшой сетью мини продуктовых магазинов в спальных районах. Чистая прибыль — 200–300 тысяч рублей в месяц. И это при том, что работаю практически без выходных по 12 часов в сутки. Если налог на прибыль повысят, то придется либо урезать зарплату сотрудникам, либо цены на товары задирать. Не исключено, что часть точек вообще придется закрыть за нерентабельностью», — рассказывает предпринимательница Ольга М. из Нижнего Новгорода.

Вместе с тем, немало и тех, кто поддерживает курс правительства на более справедливое перераспределение налоговой нагрузки. Речь идет, прежде всего, о работниках бюджетной сферы, пенсионерах, малообеспеченных и социально уязвимых категориях населения. В их глазах прогрессивная шкала налогообложения видится своего рода инструментом восстановления социальной справедливости.

«Я школьная учительница с 30-летним стажем. Моя зарплата едва дотягивает до 25 тысяч рублей. Разве это нормально? Богатые люди, топ-менеджеры, олигархи купаются в роскоши, а мы едва концы с концами сводим. Вот пусть они и раскошеливаются! А малоимущим гражданам нужно, наоборот, налоговые послабления давать, особенно семьям с детьми. Иначе пропасть между бедными и богатыми будет только увеличиваться», — убеждена Ирина С. из Казани.

Солидарна с ней и Мария К., жительница Воронежа: «Я мать-одиночка, воспитываю двоих детей. Работаю медсестрой в поликлинике. Получаю чуть больше 20 тысяч рублей. Какие уж тут налоги! Мне детей кормить-одевать надо, за квартиру платить. Так что если для таких, как я, вычеты увеличат, буду только рада. Давно пора было власть имущим о простых людях позаботиться».

Мнение бизнеса: тревоги и ожидания

Предпринимательское сообщество также весьма неоднозначно восприняло планы властей по перекройке налоговой системы.

Эксперты и владельцы компаний опасаются, что рост фискальной нагрузки может крайне негативно сказаться на деловом климате и инвестиционной активности в стране.

«Мы и так находимся в непростой ситуации из-за западных санкций, разрыва сложившихся кооперационных цепочек, падения спроса на внутреннем рынке. А теперь еще и налоги хотят повышать. Такое ощущение, что бизнесу хотят окончательно «хребет сломать». Взять хотя бы планы по увеличению налога на прибыль. Это же прямой удар по инвестиционной привлекательности экономики!» — возмущается глава крупной консалтинговой компании Дмитрий В.

Сходной точки зрения придерживается и владелец сети автосалонов Игорь М.: «Если ставку налога на прибыль поднимут до 25%, как сейчас обсуждается, то бизнес начнет массово уходить в тень. Многие предприниматели просто не смогут легально работать в таких условиях, станут искать всевозможные серые схемы. Соответственно, собираемость налогов только упадет. Плюс инвестиции начнут сокращаться. Кому захочется вкладывать деньги, если львиная доля прибыли будет уходить в бюджет?»

В то же время президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отмечает, что бизнес в принципе готов обсуждать изменение налоговых ставок, но при определенных условиях: «Если государство действительно хочет повысить налоговую нагрузку на бизнес, то должно предложить что-то взамен. Например, гарантировать стабильность налоговых правил на долгосрочную перспективу. Или расширить возможности для получения инвестиционных вычетов. Дать какие-то преференции тем, кто занимается модернизацией производства, создает новые рабочие места. Нужны стимулы, а не только кнут в виде более высоких налогов».

Особенно болезненно бизнес воспринимает планы по введению прогрессивной шкалы НДФЛ. По мнению многих предпринимателей, такой шаг может обернуться оттоком квалифицированных кадров из страны.

«У меня в компании трудятся высококлассные программисты, инженеры, менеджеры. Получают, соответственно, высокие зарплаты. Если их обложить повышенным налогом, то люди просто начнут уезжать за границу. Там и условия привлекательнее, и доходы выше. А мы останемся без специалистов. О каком развитии бизнеса тогда можно говорить?» — задается вопросом учредитель IT-фирмы Максим К.

Взгляд аналитиков: плюсы и минусы реформы

В экспертных кругах также нет единого мнения относительно возможных макроэкономических последствий предстоящей налоговой реформы. Одни специалисты предупреждают о рисках замедления деловой активности, сокращения доходов населения и торможения роста ВВП. Другие, напротив, прогнозируют ускорение экономической динамики за счет притока инвестиций и расширения совокупного спроса.

«На мой взгляд, переход к прогрессивной шкале НДФЛ будет иметь скорее позитивный эффект. Да, на первых порах возможно некоторое охлаждение потребительской активности из-за снижения доходов у наиболее обеспеченных граждан. Но зато у бизнеса появится стимул не выводить деньги в виде дивидендов, а направлять прибыль на развитие производства. Кроме того, снизится зависимость бюджета от нефтегазовых поступлений и появится возможность нарастить расходы на образование, здравоохранение, инфраструктуру», — рассуждает аналитик крупного инвестиционного банка Егор С.

Аналогичной точки зрения придерживается и экономист Марина Л.: «Сейчас у нас нет по-настоящему прогрессивной шкалы НДФЛ. По сути, после введения ставки 15% для доходов свыше 5 миллионов в год мы имеем некую ограниченную форму подоходного налогообложения. Чтобы система заработала в полную силу, нужно вводить больше ступеней, дифференцировать ставки в зависимости от уровня доходов. Это позволит перераспределить налоговую нагрузку на наиболее состоятельных граждан и одновременно поддержать малоимущие слои населения. В конечном итоге выиграет вся экономика за счет роста платежеспособного спроса и снижения социального неравенства».

С другой стороны, ряд экспертов высказывает опасения, что резкий рост фискального бремени может обернуться крайне негативными последствиями как для бизнеса, так и для рядовых налогоплательщиков.

«Безусловно, идея повышения налогов для богатых выглядит соблазнительно. Вот только критерии «богатства» у нас весьма размыты. Получается, что под раздачу попадут не только олигархи и топ-менеджеры, но и представители среднего класса — учителя, врачи, ученые, высококвалифицированные рабочие. Повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше миллиона рублей в год — это фактически возврат к советской уравниловке. Нельзя всех грести под одну гребенку!» – возмущается ведущий научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Сергей У.

Эксперт также обращает внимание на потенциальные риски, связанные с ростом ставки налога на прибыль: «Международный опыт показывает, что оптимальный уровень налога на прибыль — около 15%. Это тот потолок, выше которого бизнес начинает уходить в тень, сворачивать инвестиции, искать обходные пути. Если реализуются планы по повышению ставки до 20%, то мы получим обратный эффект: компании будут всеми правдами и неправдами минимизировать свои налоговые обязательства. В конечном итоге пострадает бюджет».

Схожей точки зрения придерживается и ведущий аналитик ФБК Игорь Н.: «Безусловно, государству нужны дополнительные средства на социалку, на оборону, на поддержку регионов. Но изымать их нужно не за счет карманов налогоплательщиков, а за счет повышения собираемости, сокращения теневого сектора, деофшоризации экономики. По оценкам экспертов, потери бюджета от ухода бизнеса в серую зону составляют триллионы рублей ежегодно. Вот где резервы для пополнения казны, а не в повышении налогов для честных граждан и добросовестных предпринимателей».

При этом большинство аналитиков сходятся во мнении, что сама по себе прогрессивная шкала налогообложения вовсе не является панацеей от всех экономических бед.

Гораздо важнее, по их мнению, системный подход к реформированию фискальной сферы с акцентом на тонкую балансировку разнонаправленных интересов.

«Безусловно, налоговая система должна быть справедливой и эффективной. Но при этом она не должна подрывать стимулы к предпринимательской инициативе, к инвестированию, к наращиванию человеческого капитала. Этот баланс крайне тяжело найти. Требуется филигранная настройка налогового механизма, учет множества нюансов и деталей. Одними лишь лозунгами о социальной справедливости здесь не обойтись, нужен прагматичный, взвешенный подход», — подчеркивает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Г.

Каким будет итог

Пока сложно давать однозначные прогнозы относительно конечных параметров налоговой реформы. Слишком много вариантов и сценариев находится на рассмотрении, слишком велика неопределенность. Очевидно лишь одно: грядущие перемены затронут очень широкие слои населения и бизнеса, а значит, крайне важно заранее просчитать все возможные последствия и риски.

Многое будет зависеть от того, насколько тщательно и детально власти подойдут к разработке и реализации реформы. Сумеют ли они найти тот самый оптимальный баланс между фискальными потребностями государства и интересами налогоплательщиков? Удастся ли выстроить систему льгот и преференций таким образом, чтобы поддержать наиболее уязвимые категории граждан и в то же время сохранить стимулы к деловой активности? Получится ли добиться реального повышения собираемости налогов и сокращения теневого сектора?

«Как владелец рекламного агентства полного цикла, я внимательно слежу за ходом подготовки налоговой реформы в России. Ее влияние на наш бизнес будет во многом зависеть от конкретных параметров и механизмов реализации. Среди потенциальных плюсов можно отметить возможное введение эффективных налоговых льгот для бизнеса, инвестирующего в развитие и создание рабочих мест, что простимулирует рост рекламного рынка. Снижение налогового бремени для малообеспеченных слоев населения способно подстегнуть потребительский спрос, а прогрессивная шкала НДФЛ - привести к перераспределению доходов в пользу среднего класса, который является основной целевой аудиторией для многих рекламодателей. С другой стороны, рост фискальной нагрузки на прибыль и доходы топ-менеджеров может негативно повлиять на инвестиционную активность, спровоцировать отток капиталов и высококвалифицированных кадров за рубеж. Если реформа приведет к общему замедлению деловой активности и падению доходов населения, то под ударом окажется весь сектор услуг, включая рекламу. Чтобы эффективно адаптироваться к грядущим переменам, мы в своем агентстве планируем заранее продумать стратегию развития, выстроить конструктивный диалог с партнерами и клиентами, быть готовыми гибко реагировать на изменения. При этом важно трезво оценивать риски и возможности, избегать паники и быть открытыми для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами», считает Александра Сытина, владелец рекламного агентства полного цикла Madlex.

Если на все эти вопросы будут найдены правильные ответы, то налоговая реформа действительно может стать важным шагом на пути к построению более справедливого и эффективного общества. В противном случае благие намерения рискуют обернуться негативными последствиями — ростом социальной напряженности, замедлением экономического развития, падением доходов населения.

Избежать подобного сценария можно только в том случае, если весь процесс подготовки и принятия решений будет максимально открытым и прозрачным.

Крайне важно наладить конструктивный диалог между властью, бизнесом и гражданским обществом. Нужно внимательно прислушиваться к мнению профессиональных экспертов, просчитывать возможные риски, взвешивать все за и против.

Только такой подход — взвешенный, открытый, ориентированный на поиск компромиссов — позволит провести налоговую реформу с минимальными издержками и максимальной эффективностью. В конечном итоге выиграют все — и государство, и бизнес, и рядовые граждане. Ведь именно в этом и заключается суть настоящей социальной справедливости — в умении находить баланс интересов, в готовности учитывать потребности всех слоев общества, в стремлении работать на общее благо.

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