Налоговикам разрешили выписывать двойные штрафы за ошибочное применение УСН

ФНС в своем письме от 19 февраля 2024 г. № БВ-4-7/1786@ опубликовала обзор позиций Верховного и Конституционного судов по налоговым спорам за 4 квартал 2023 года. В документе есть интересное дело о двойных штрафах, которые начисляют, если предприниматели умышленно не направил декларацию.

Суть дела: предприниматель применял УСН, но после выездной налоговой проверки обнаружилось, что доходы ИП превысили допустимый лимит. За это бизнесмен получил штрафы по:

п. 1 ст. 119 НК (за неподачу декларации по НДС и НДФЛ);

п. 3 ст. 122 (за умышленную неуплату единого налога при применении УСН).

Более того, индивидуальному предпринимателю еще доначислили налоги по ОСНО.

ИП обратился в Конституционный суд, чтобы проверили ст. 119 и ст. 122 НК на соответствие основному закону страны из-за двойных штрафов.

Суд отказался принять жалобу предпринимателя, поскольку тот осознавал незаконность своих действий, за совершение которых его и оштрафовали, причем в минимальном размере. А ФНС вправе назначать соразмерное наказание за умышленное непредставление декларации. Об этом сказано в определении КС № 3286-О.