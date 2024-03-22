Налоговикам разрешили выписывать двойные штрафы за ошибочное применение УСН

Суть дела: предприниматель применял УСН, но после выездной налоговой проверки обнаружилось, что доходы ИП превысили допустимый лимит. За это бизнесмен получил штрафы по:
п. 1 ст. 119 НК (за неподачу декларации по НДС и НДФЛ);
п. 3 ст. 122 (за умышленную неуплату единого налога при применении УСН).
Более того, индивидуальному предпринимателю еще доначислили налоги по ОСНО.
ИП обратился в Конституционный суд, чтобы проверили ст. 119 и ст. 122 НК на соответствие основному закону страны из-за двойных штрафов.
Суд отказался принять жалобу предпринимателя, поскольку тот осознавал незаконность своих действий, за совершение которых его и оштрафовали, причем в минимальном размере. А ФНС вправе назначать соразмерное наказание за умышленное непредставление декларации. Об этом сказано в определении КС № 3286-О.
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