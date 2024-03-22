УСН

Налоговикам разрешили выписывать двойные штрафы за ошибочное применение УСН

ФНС в своем письме от 19 февраля 2024 г. № БВ-4-7/1786@ опубликовала обзор позиций Верховного и Конституционного судов по налоговым спорам за 4 квартал 2023 года. В документе есть интересное дело о двойных штрафах, которые начисляют, если предприниматели умышленно не направил декларацию.
18 7
Налоговикам разрешили выписывать двойные штрафы за ошибочное применение УСН
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Суть дела: предприниматель применял УСН, но после выездной налоговой проверки обнаружилось, что доходы ИП превысили допустимый лимит. За это бизнесмен получил штрафы по:

  • п. 1 ст. 119 НК (за неподачу декларации по НДС и НДФЛ);

  • п. 3 ст. 122 (за умышленную неуплату единого налога при применении УСН).

Более того, индивидуальному предпринимателю еще доначислили налоги по ОСНО.

ИП обратился в Конституционный суд, чтобы проверили ст. 119 и ст. 122 НК на соответствие основному закону страны из-за двойных штрафов.

Суд отказался принять жалобу предпринимателя, поскольку тот осознавал незаконность своих действий, за совершение которых его и оштрафовали, причем в минимальном размере. А ФНС вправе назначать соразмерное наказание за умышленное непредставление декларации. Об этом сказано в определении КС № 3286-О.

Разобраться во всех особенностях упрощенки, поможем на курсе «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь вести налоговый учет без ошибок, правильно формировать декларацию и отчетность за работников, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов. 

Сейчас вы можете купить курс по специальной цене за 7 600 рублей вместо 28 600 рублей!

Успеть записаться!

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Начать дискуссию

НДС

Минфин и ФТС нашли схемы неуплаты НДС при импорте товаров

Чтобы не платить НДС импортеры ввозят товары из ЕАЭС в адрес компаний, которые не ведут реальную деятельность. Эту лазейку власти планируют прикрыть.

7

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с ФСБУ Аренда

По каким договорам аренды не нужно применять ФСБУ 25/2018. Мини-курс

Расскажем в мини-курсе по каким договорам аренды необходимости применять ФСБУ 25/2018 нет и проговорим по каким правилам они учитываются.

По каким договорам аренды не нужно применять ФСБУ 25/2018. Мини-курс
7
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: жители Китая ищут работу через Tinder, «синие воротнички» недовольны своей зарплатой, а Минцифры научится распознавать дипфейки

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

22

Календарь вебинаров

13
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры для бухгалтера

Бухгалтерская удаленка: сколько платят, тайм-менеджмент, как не сойти с ума от клиентов. 🤹‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1647

Где и как искать себе клиентов, как распределить время, чтобы хватало не только на работу, но и на отдых, как облегчить общение с заказчиками и что поможет вести качественный бухгалтерский блог. И, главное, сколько можно зарабатывать на фрилансе.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
21
Пользователи интернета

Власти придумают для коучей и инфоцыган наказание в КоАП и свой ОКВЭД

В Госдуме предложили наказывать блогеров, которые без аккредитаций продают образовательные информационные продукты.

22
Кадры

На «Клерке» даже ФНС ищет сотрудников

В сервисе Клерк.Работа ИФНС № 36 по Москве размещала свою вакнсию.

33
828

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
УК РФ

Псевдоинкассаторы заработали 54+ млн рублей за счет 19 компаний. Будет суд

Следственный комитет по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 8-ми местных жителей, которых обвиняют в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности.

39
УСН

Налоговикам разрешили выписывать двойные штрафы за ошибочное применение УСН

ФНС в своем письме от 19 февраля 2024 г. № БВ-4-7/1786@ опубликовала обзор позиций Верховного и Конституционного судов по налоговым спорам за 4 квартал 2023 года. В документе есть интересное дело о двойных штрафах, которые начисляют, если предприниматели умышленно не направил декларацию.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
18
Расходы по налогу на прибыль

Прямые расходы в налоговом учете

Одной из частых причин разногласий с налоговиками становятся различные взгляды на состав прямых расходов и порядок, который налогоплательщики используют для их распределения.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
14
Трудовые отношения

Роструд назвал 5 весомых причин заключать трудовой договор

Сотрудники, которые работают по трудовому договору, могут рассчитывать на оплату больничных и отпусков, зачет трудового стажа и другие социальные гарантии.

4
82
Бесплатно с Декларация по УСН

Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию. 

Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец
603
Маркировка товаров

Министр финансов: зарубежную маркировку алкоголя нужно запретить

Импортный алкоголь предложили ввозить без иностранных маркировок и уже в России устанавливать на них федеральные специальные марки.

4
80

Разборы законов

1 215
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Ипотека

Цитата дня. Про ипотеку

Вице-премьер назвал необходимый размер ставки по ипотеке.

Цитата дня. Про ипотеку
2
71
Инвестиционный вычет

💵По программе долгосрочных сбережений можно получить налоговый вычет до 60 000 руб. Эксперт: но ждать долго и можно потерять льготу

Участников ПДС за взносы в пределах 400 000 рублей могут получить инвестиционный вычет до 60 000 рублей. Это охватывает и средства, внесенные на ИИС-3.

3
229
НДФЛ

В какие сроки начислять страховые взносы на суточных разъездным работникам

Работникам с разъездным характером работы, организация обязана возмещать расходы, связанные со служебными поездками, в том числе дополнительные расходы на арену жилья вне места постоянного жительства, то есть суточные (ст.168.1 ТК).

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
19
Ликвидация бизнеса

ФНС заинтересовалась бизнесом комика Александра Реввы

Налоговики хотят ликвидировать за недостоверные сведения в ЕГРЮЛ одну из компаний, где учредителем числится Александр Ревва.

2
141
Оксана Донцова

Четвертое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

В прощении есть магия исцеления. В том, которое даруешь ты, и даже больше в том, которое сам получаешь.

Четвертое Правило Волшебника. Хроники перехода с 7-ки на 8-ку
12
Мегамаркет

Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому

С 2024 года в налоговом законодательстве заработало много поправок, часть их касается упрощенной системы налогообложения. Рассказываем, о чем нужно знать упрощенцам.

Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому
175

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Пользователи интернета

Финансовые организации могут заставить определять налоговое резидентство клиентов

Пользователи, которые больше полугода обращаются к интернет-сервисам финансовых организаций преимущественно из-за рубежа, начнут получать запросы о резидентстве.

8
73

Интересные материалы

Налоговые изменения 2024

Налоговая реформа в России: путь к справедливости или непосильная ноша для граждан

Россия находится на пороге кардинальных изменений в налоговой системе. Правительство активно прорабатывает варианты корректировки шкалы НДФЛ, ставок налога на прибыль и системы льгот. Главная цель преобразований — добиться более справедливого распределения фискальной нагрузки и привлечь дополнительные средства для решения насущных социальных задач.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
11