В чем плюсы для бизнеса в привлечении студентов и выпускников без опыта

Трудоустройство помолодело. Сегодня все больше работодателей готовы нанимать студентов и выпускников без опыта работы. Эта тенденция начала набирать обороты еще несколько лет назад и сегодня усилилась.

Доктор экономических наук, учредитель «Института развития бизнеса и стратегий» (ИРБиС) Варвара Даньшина — о том, почему нанимать студентов на работу выгодно.

Почему бизнес подыскивает молодежь без опыта работы

У всех на слуху шаблонная фраза из объявлений о найме: «требования к кандидату: важен опыт работы». Но это устаревший подход. Представители бизнес-сообщества, с которыми работает наш институт, сходятся во мнении, что теперь это не ключевое преимущество.

Можно выделить несколько причин, почему компании стали активно брать на работу студентов.

Во-первых, кадровый голод. В последние пару лет мы наблюдали отток специалистов из разных областей. Во-вторых, бизнесу выгоднее обучать студентов без опыта работы «под себя», чем переучивать их. Сейчас время активного развития технологий, многие процессы в компаниях стандартизированы, применяются симуляторы для обучения сотрудников. Бизнесмены рационально подходят к своим затратам на обучение.

Во-вторых, у студентов и выпускников без опыта нет страхов, ограничений или предрассудков перед поставленными задачами. Их профессиональный взгляд не «замылен», за его плечами нет рабочих неудач из прошлого. Он просто берет и делает, а для успеха большего и не надо.

Молодые специалисты «берут» энергией, этим они и отличаются от более старших коллег. Они готовы действовать и в этом особенность молодости.

Кадры молодеют в ритейле, недвижимости и ИТ

Под каждую должность в компаниях есть профиль. Он учитывает компетенции, личностные характеристики, в том числе степень развитости «мягких навыков», эмоционального интеллекта.

Важно понимать, насколько человек соответствует профилю должности, на которую он претендует, и опыт в данном случае не всегда является приоритетным среди этих компетенций.

Работодатели отмечают: если раньше считалось, что молодые специалисты — это сотрудники возрастом от 25 лет, то сегодня эта категория помолодела до 18–19 лет.

Такую тенденцию мы наблюдаем в разных сферах, например, в риелторском бизнесе. Если раньше считалось, что профиль должности риелтора подразумевает соискателя возрастом от 25 лет, так как у него уже есть необходимый кругозор и бэкграунд, то теперь «нижняя ступень» помолодела.

Другой пример — сфера ритейла. Компании готовы вкладываться в обучение своим процессам, нанимая студентов и выпускников без опыта работы.

Аналогичная история с ИТ-отраслью. Студентов направления ИТ, нейросети и аналитика активно хантят на последних курсах. У молодых людей свежий взгляд на, казалось бы, обычные вещи.

Процессы оптимизации для них выстраиваются иначе, ведь они по-новому и более ярко понимают потребности современного общества. А, когда они нарабатывают опыт и совмещают профессионализм — для работодателя это бесценный вариант сотрудника.

Плюсы раннего трудоустройства для соискателей

По информацииисследования hh.ru, которое проводилось в 2020 году, большинство соискателей посоветовали бы своим детям начать работать до совершеннолетия, а половина из них — сами начали зарабатывать, когда им не было 18 лет. При этом 35% опрошенных отмечают, опыт работы в студенчестве оказал положительное влияние на текущий уровень дохода.

Студенты и недавние выпускники быстро находят работу. Данные Росстата подтверждают: 9 из 10 выпускников трудоустраиваются в течение года после окончания учебного заведения или имеют опыт работы к моменту выпуска.

Компании готовы нанимать студентов без опыта работы. В декабре 2023 года ИРБиС проводил предпринимательский хакатон, где участвовали 40–50 наших студентов.

В жюри были предприниматели и представители бизнеса, которые пришли не только судить участников, но и присмотреть себе новых сотрудников. Практически все они в личных беседах говорили о кадровом голоде на предприятиях.

После хакатона многие ребята получили по одному или нескольким предложений по работе от менторов, коими выступают представители компаний, подыскивающие себе сотрудников среди студентов.