Как проходит камеральная проверка деклараций

Во время камеральной проверки налоговики проверяют достоверность деклараций, которые подали налогоплательщики. Исключение составляют компании, которые подключены к налоговому мониторингу (там идет постоянный контроль).

Проверка занимает до 3 месяцев с момента получения отчетности.

Документы по НДС проверяются в ускоренном режиме, до 2 месяцев. Но если будут обнаружены ошибки или недочеты, то срок может быть увеличен еще на 1 месяц.

Декларации по НДС у иностранных компаний, которые оказывают электронные услуги, могут проверять до 6 месяцев.

Порядок камеральной проверки описан в ст. 88 НК и включает в себя несколько этапов:

1. Автоматическая проверка, при которой идет анализ контрольных соотношений в декларации.

Программа сверяет показатели отчетности за предыдущие периоды, а также цифры, которые подает компания и то, что есть у налоговиков.

Если расхождений и ошибок не обнаружено, то камералка на этом заканчивается. При обнаружении недостоверностей налоговики переходят к новому витку проверки.

2. Углубленная проверка.

Налоговый инспектор вручную проверяет информацию в декларации и может запросить пояснения, подтверждающие документы. Если ответы на требования приняты, то компанию не будут уведомлять об окончании проверки. При проверке деклараций по НДС налоговая пришлет решение.

3. Составление акта.

В случае, когда у ФНС остались вопросы после пояснений или нарушения подтвердились, то в течение 10 рабочих дней будет составлен акт камеральной проверки.

У налогоплательщика будет 1 месяц, чтобы оспорить решение ФНС и направить его руководителю территориального подразделения.

Что могут запросить налоговики в рамках камеральной проверки

Если у налогоплательщика все хорошо, то все обычно завершается автоматической проверкой. Программа сверяет все контрольные показатели и цифры без участия инспекторов.

Но если система выявляет несоответствия и нарушения, то в дело вступает человек, а ему нужно объяснить причину ошибок или недостоверных данных.

Сотрудники ФНС при камеральной проверке могут:

запросить дополнительные документы (например, о сделках с контрагентами, если отчетность одной компании «не бьется» с тем, что указывает другая);

документы и уточненную информацию у контрагентов компании;

прислать требование о предоставлении пояснений или о внесении корректировок в отчетность (нужно подать уточненную декларацию);

назначить экспертизу;

допросить свидетелей, сотрудников, руководителей;

провести осмотр офисов или документов, но только если получат согласие налогоплательщика.

Общение с инспекцией может происходить при личном посещении налоговой, по почте (через заказные письма) или по ТКС.

Как только компания получила требования от ФНС, у нее есть 5 дней на ответ. Если налогоплательщик подает уточненную декларацию, то налоговая снова будет проверять документы в течение 3 месяцев.

Какие документы будут интересовать налоговиков