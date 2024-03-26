Как проходит камеральная проверка деклараций

Проверка занимает до 3 месяцев с момента получения отчетности.
Документы по НДС проверяются в ускоренном режиме, до 2 месяцев. Но если будут обнаружены ошибки или недочеты, то срок может быть увеличен еще на 1 месяц.
Декларации по НДС у иностранных компаний, которые оказывают электронные услуги, могут проверять до 6 месяцев.
Порядок камеральной проверки описан в ст. 88 НК и включает в себя несколько этапов:
1. Автоматическая проверка, при которой идет анализ контрольных соотношений в декларации.
Программа сверяет показатели отчетности за предыдущие периоды, а также цифры, которые подает компания и то, что есть у налоговиков.
Если расхождений и ошибок не обнаружено, то камералка на этом заканчивается. При обнаружении недостоверностей налоговики переходят к новому витку проверки.
2. Углубленная проверка.
Налоговый инспектор вручную проверяет информацию в декларации и может запросить пояснения, подтверждающие документы. Если ответы на требования приняты, то компанию не будут уведомлять об окончании проверки. При проверке деклараций по НДС налоговая пришлет решение.
3. Составление акта.
В случае, когда у ФНС остались вопросы после пояснений или нарушения подтвердились, то в течение 10 рабочих дней будет составлен акт камеральной проверки.
У налогоплательщика будет 1 месяц, чтобы оспорить решение ФНС и направить его руководителю территориального подразделения.
Что могут запросить налоговики в рамках камеральной проверки
Если у налогоплательщика все хорошо, то все обычно завершается автоматической проверкой. Программа сверяет все контрольные показатели и цифры без участия инспекторов.
Но если система выявляет несоответствия и нарушения, то в дело вступает человек, а ему нужно объяснить причину ошибок или недостоверных данных.
Сотрудники ФНС при камеральной проверке могут:
запросить дополнительные документы (например, о сделках с контрагентами, если отчетность одной компании «не бьется» с тем, что указывает другая);
документы и уточненную информацию у контрагентов компании;
прислать требование о предоставлении пояснений или о внесении корректировок в отчетность (нужно подать уточненную декларацию);
назначить экспертизу;
допросить свидетелей, сотрудников, руководителей;
провести осмотр офисов или документов, но только если получат согласие налогоплательщика.
Общение с инспекцией может происходить при личном посещении налоговой, по почте (через заказные письма) или по ТКС.
Как только компания получила требования от ФНС, у нее есть 5 дней на ответ. Если налогоплательщик подает уточненную декларацию, то налоговая снова будет проверять документы в течение 3 месяцев.
Какие документы будут интересовать налоговиков
Первичная и другая документация по НДС, которую запросят если в декларации по этому виду налога будут расхождения;
Счета-фактуры и другие документы, которые подтвердят обоснованность вычетов по НДС;
Бумаги по инвестиционному проекту, если компания участвует в инвестиционных договорах и сдает декларации по НДФЛ или налогу на прибыль;
Товарные накладные и счета-фактуры для подтверждения вычета по акцизам, если покупатель вернул товары;
Аналитические регистры налогового учета, если уточненную декларацию предоставляете с уменьшенной суммой налога или увеличенным убытком;
Документы о праве применять налоговые льготы.
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