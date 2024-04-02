Прощение долга: образец соглашения и последствия

Долг, который образовался при взаимодействии сторон, может быть прощен кредитором при соблюдении установленных законом правил. В этом случае обязательство должника прекратится. В нашем материале рассмотрим особенности этой процедуры и риски, которые могут возникнуть у контрагентов. Разберем основные моменты прощения долга между разными субъектами.

Прекращение обязательства прощением долга

Прощение долга — это двусторонняя сделка. При этом согласие должника на ее совершение по общему правилу предполагается.

Обязательство считают прекращенным после того, как должник получит уведомление от кредитора о прощении долга, если другие правила не определены соглашением сторон.

Если должник направит кредитору свое несогласие с прощением долга, посчитают, что данная процедура не состоялась. Возражения могут быть выражены в любой форме и должны быть переданы в разумный срок после получения уведомления (п. 34 постановления Пленума ВС от 11.06.2020 № 6).

Чтобы простить долг, требуется выполнить два условия:

После прощения долга обязательство должника прекратится, а кредитор больше не вправе требовать выплаты средств основной задолженности, неустойки или процентов за невыполнение обязательства. Также нельзя будет требовать выполнить обязательство и от поручителя, поскольку оно обычно тоже прекращается.

Поручитель может оспаривать требования кредитора теми же возражениями, что и должник. Поэтому он вправе избежать выплаты средств, ссылаясь на то, что должнику задолженность прощена (п. 4 ст. 329, пп. 1, 5 ст. 364 ГК). Но если простить долг одному из солидарных должников, то от других по-прежнему можно будет требовать исполнения (п. 52 постановления Пленума ВС от 22.11.2016 № 54).

По смыслу статьи 415 ГК достаточно лишь уведомить должника о том, что кредитор прощает долг. Однако для оформления этой процедуры стороны могут заключить отдельное соглашение. В нем подробно прописывают все условия, на которых задолженность считается прощенной (п. 3 ст. 407, п. 2 ст. 415 ГК).

Кроме того, закон не запрещает включить такое условие в соглашение о расторжении или изменении договора, акт сверки. А если дело дойдет до суда — предусмотреть его можно и в мировом соглашении (ч. 2 ст. 140 АПК, ч. 2 ст. 153.9 ГПК). Каким бы документом контрагенты ни решили оформить сделку, формулировки должны быть однозначными, чтобы не возникли какие-либо сомнения в том, на что направлена воля сторон.

При этом отказ от иска или части исковых требований по спору об исполнении обязательства не будет означать прощение долга и не повлечет прекращения обязательства (п. 35 постановления Пленума ВС от 11.06.2020 № 6).

Задолженность допускается простить под условием. Законодатель не вводит таких ограничений. Притом можно простить долг как под отменительным, так и под отлагательным условием (пп. 1, 2 ст. 157 ГК). Наступление условия может находиться в зависимости от поведения стороны сделки (постановления Пленума ВС от 24.12.2020 № 45, от 23.06.2015 № 25).

Прощение долгов юридическими лицами

Рассматриваемая процедура нередко используется коммерческими компаниями в своих взаимоотношениях. Однако прощение долга между такими юрлицами может быть признано неправомерным, если оно соответствует признакам дарения, поскольку дарение между такими субъектами запрещено (п. 1 ст. 572, пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК). Обычные подарки на сумму не больше 3 тыс. рублей не находятся под запретом, но к прощению долга это вряд ли можно применить.

Аналогичные правила распространяются на коммерческую деятельность граждан, которую они ведут без образования юрлица, то есть на индивидуальных предпринимателей (п. 3 ст. 23 ГК).

Признаки дарения в отношениях сторон заподозрят, если установят намерение кредитора именно одарить должника, освободив его от уплаты долга. В остальных случаях запрет дарения между коммерческими компаниями при прощении долга не применяется (постановление Пленума ВС от 11.06.2020 № 6, информационное письмо Президиума ВАС от 21.12.2005 № 104).

Если пренебречь указанным запретом, сделку могут признать недействительной. Тогда она не будет нести других последствий, кроме связанных с ее недействительностью (п. 1 ст. 167, ст. 168 ГК). Это означает, что обязанность по выплате задолженности не прекратится.

Чтобы этого избежать, кредитор должен приобрести выгоду по другому обязательству или достичь какого-то экономического интереса от того, что он прощает долг. В частности, получить взамен отсрочку платежа по другому обязательству или спорный долг до суда в непрощенной части (п. 31 постановления Пленума ВС от 11.06.2020 № 6).

При прощении долга компания должна оценить, не является ли эта сделка для нее крупной или сделкой с заинтересованностью. Если это так, то может потребоваться ее одобрение советом директоров, общим собранием или другим органом (ст. 79, 83 закона об АО от 26.12.1995 № 208-ФЗ, ст. 45, 46 закона об ООО от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Если фирма находится в неблагополучном экономическом состоянии, имеется угроза ее банкротства или прощение долга может привести к этому, то возникают риски. В дальнейшем при наличии определенных обстоятельств суд может признать данную сделку недействительной (п. 2 ст. 61.2 закона о банкротстве от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Материнская компания может простить долг своей «дочке». Причем если обе фирмы являются коммерческими, но при этом имеется общая экономическая цель в таком прощении долга, то это можно осуществить даже без встречного представления.

Когда материнская компания стремится к тому, чтобы финансовое состояние дочерней стабилизировалось, и с помощью прощения долга перераспределяет ресурсы между компаниями, дарением это не признается (постановление Президиума ВАС т 04.12.2012 № 8989/12 по делу № А28-5775/2011-223/12).

Соглашение о прощении долга

Один из вариантов оформить прощение долга — заключить соглашение. Главное — четко указать в документе свое намерение, чтобы не было сомнений в квалификации сделки. Также нужно описать обязанность, от которой кредитор освобождает должника (п. 33 постановления Пленума ВС от 11.06.2020 № 6).

Для этого в соглашении фиксируют основание, из которого возник долг, его суть и размер. Если это договор, то прописывают его номер и дату. Если долг возник по внедоговорному обязательству, в частности, из-за причинения вреда, отражают, при каких именно обстоятельствах.

Нужно привести суть обязанности должника. К примеру, что это задолженность по арендной плате за определенный период.

Указывают величину долга. Если этого не сделать, по общему правилу считается, что кредитор освобождает своего контрагента от обязательства в полном объеме, включая выплату неустойки (пп. 32, 33 постановления Пленума ВС от 11.06.2020 № 6).

Можно также предусмотреть условия, на которых прощается долг (п. 4 ст. 421 ГК). Допускается указать дату, с которой это произойдет. По умолчанию она устанавливается моментом получения должником уведомления, но в соглашении можно определить ее по-другому (п. 34 постановления Пленума от 11.06.2020 № 6).

Также в соглашении надо указать информацию, которая не позволит расценивать прощение долга как дарение. Предусмотреть, в частности, что на деньги, прощенные должнику, он модернизирует оборудование, которое потом сдаст кредитору в аренду по льготной ставке.

Можно составить соглашение о частичном прощении долга. В нем нужно прямо указать, что списывается лишь часть задолженности и определить ее размер. Иначе суд сочтет, что речь шла о долге целиком (п. 32 постановления Пленума ВС от 11.06.2020 № 6).

Кроме того, в этой ситуации важно указать, что представляет собой списываемая задолженность: основной долг, проценты по нему или неустойку. Иначе долг будет прощен в следующей последовательности (ст. 319 ГК, п. 33 постановления Пленума ВС от 11.06.2020 № 6):

Прощение долга учредителем

Прощение долга учредителем компании не должно нарушать права других лиц в отношении имущества этого юрлица. Чтобы учесть их права, нужно при необходимости согласовать с ними прощение долга, а также проверить, не ухудшит ли это финансовое состояние учредителя.

Оформить прощение долга учредителем можно, как подготовив и направив уведомление должнику, так и подписав с ним соглашение. Важно, чтобы из этого документа было понятно, от исполнения какой именно обязанности освобождается должник (п. 33 постановления Пленума ВС от 11.06.2020 № 6).

В уведомлении или соглашении нужно зафиксировать:

название и реквизиты компании, которой прощается долг;

то, что лицо является ее учредителем, а также размер доли участия в ней;

реквизиты договора, из которого возник долг;

размер списываемой задолженности;

однозначное волеизъявление на прекращение обязательства компании-должника;

какая единая экономическая цель достигается, если обе стороны — коммерческие компании. Возможно, это увеличение прибыльности фирмы-должника или избежание убыточности;

подпись уполномоченного лица.

В соглашение допускается включать условия, на которых принято решение простить долг. Можно предусмотреть, что компания должна модернизировать производственное оборудование. Такое условие допустимо в силу свободы договора (п. 4 ст. 421 ГК).

Прощение долга физическому лицу

В ГК нет запрета для компаний прощать долги физлицам. Поэтому юрлицо по общему правилу может оформить прощение долга в обычном порядке.

Однако до того как простить задолженность, обязательно нужно проверить, не нарушит ли это:

права иных субъектов в отношении имущества фирмы (п. 1 ст. 415 ГК);

запрет на дарение (ст. 575 ГК). Так, кроме некоторых исключительных ситуаций, не разрешается дарение госслужащим, сопряженное с их должностным положением или с осуществлением ими служебных обязанностей.

Нарушение данных ограничений может привести к недействительности сделки дарения.

Если суд признает ее таковой, у нее не будет правовых последствий, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью. Это значит, что приобретенное по сделке нужно будет возвратить и задолженность гражданина перед компанией восстановится (пп. 1, 2 ст. 167, ст. 168 ГК).

Налоговые последствия прощения долга

Налоговые последствия прощения долга отличаются для кредитора и должника.

В зависимости от ситуации такие последствия для кредитора могут затронуть следующие обязательные платежи:

1. Налог на прибыль организаций.

В общем случае в расходах сумму прощенного долга учитывать не нужно (п. 16 ст. 270 НК, п. 1 ст. 572 ГК, письмо Минфина от 16.09.2020 № 03-03-06/2/81343). При этом не имеет значения, какой долг списан — по договору поставки товаров или по займу. В судебной практике есть мнение, что если прощение долга связано с коммерческим интересом, то прощенную сумму можно учесть во внереализационных расходах (постановление Президиума ВАС от 15.07.2010 № 2833/10). Но нужно быть готовым подтвердить документами, какая выгода получена от рассматриваемой процедуры.

2. НДС.

Последствий не будет, если задолженность списывается по оплате за поставленные товары, выполненные работы или по договору займа. Если же кредитор как покупатель перечислил аванс и с него приняли к вычету НДС, а после простил продавцу долг по поставке товаров, лучше всего НДС восстановить. Минфин считает, что восстанавливать входной НДС с аванса нужно, если покупатель списывает дебиторскую задолженность по неполученным товарам или работам (письма от 02.12.2020 № 03-07-11/105235, от 28.01.2020 № 03-07-11/5018). Возможно, что в ситуации с прощением долга инспекторы будут руководствоваться таким же подходом.

3. НДФЛ, который перечисляется налоговым агентом с доходов физлиц.

Если долг прощается физлицу, то у него появляется доход, который облагается НДФЛ (п. 1 ст. 41, пп. 10 п. 1 ст. 208, ст. 209, п. 1 ст. 210, ст. 211 НК). Значит, кредитор должен выполнить обязанности налогового агента (ст. 226, п. 2 ст. 230 НК, письмо ФНС от 17.08.2022 № СД-4-3/10775@):

начислить НДФЛ с суммы прощенного долга;

удержать налог из ближайшей выплаты физлицу, а если до конца года выплат не будет, к примеру, если задолженность прощена не сотруднику компании, то сообщить в инспекцию и должнику о невозможности удержать налог;

перечислить удержанный НДФЛ в бюджет;

отразить доход физлица и НДФЛ с этого дохода в отчетности.

4. НДФЛ, который платится коммерсантом со своих доходов.

Учесть прощенный долг в составе профессионального вычета не получится. Состав расходов, которые можно принять к вычету, такой же, как и по налогу на прибыль (п. 1 ст. 221 НК).

В зависимости от ситуации налоговые последствия для должника могут затронуть следующие обязательные платежи:

1. Налог на прибыль организаций. Прощенный долг по общему правилу нужно учесть во внереализационных доходах (пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 248, п. п. 8, 18 ст. 250 НК).

2. НДС. Начислять НДС на прощенную сумму долга не нужно, так как объектом обложения эта операция не является (п. 1 ст. 146 НК). Входной НДС по товарам, работам, услугам, имущественным правам, долг по оплате которых списан, можно принимать к вычету в обычном порядке при соблюдении необходимых условий (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

3. НДФЛ, который коммерсант платит со своих доходов. Сумму прощенного долга нужно учесть в доходах (п. 1 ст. 41, пп. 10 п. 1 ст. 208, ст. 209, п. 1 ст. 210, пп. 2 п. 2 ст. 211 НК).

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Прощение долга: проводки

Проводка при прощении долга у должника: Дт — 66 (67, 60, 76) Кт — 91.01.

Проводка при прощении долга у кредитора: Дт — 91.02 Кт — 58.03 (62, 76, 73.01).

Образец соглашения о прощении долга

В данном разделе приведен образец соглашения о прощении долга между компаниями. В примере речь идет о списании обязательства по оплате товаров, которое возникло из договора между сторонами.

Образец соглашения о прощении долга.