Блокировка счетов

План действий. Что нужно делать при аресте счетов

В 2023 году на принудительном исполнении находилось 24,6 млн производств по взысканию долгов в пользу банков. При этом среди них есть ошибочные аресты и взыскания. От этого никто не застрахован. 
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План действий. Что нужно делать при аресте счетов
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Составили инструкцию из пяти шагов, как поскорее получить доступ к своим деньгам.

Шаг 1. Вначале выясните, что именно произошло — блокировка, арест или принудительное взыскание

Арест и взыскание — это не одно и то же.

Во время ареста счета деньги на нем замораживаются. Владелец счета не может перевести средства, получить наличные через банкомат или оплатить покупки.

Арест накладывается не на весь счет, а на конкретную сумму. Если остаток больше, то разницу можно использовать, а если меньше, то все поступления также будут заблокированы. 

Арестовывают обычно деньги на счетах по судебным разбирательствам — например, в рамках обеспечительных мер.

Принудительное взыскание — это процесс списания денег со счета по решению суда или приказу судебного пристава.

Если сумма на счете недостаточна для полного взыскания, деньги будут списываться со всех последующих поступлений до тех пор, пока взыскание не будет выполнено в полной мере.

Есть также процесс блокировки. Он не связан с долгами или приставами. Блокируют счета сами банки, если подозревают, что счет используется в преступных целях или доступ к нему получило постороннее лицо без ведома клиента. В этом случае можно просто обратиться в поддержку банка.

Шаг 2. Узнайте, почему арестовали счета 

Можно обратиться напрямую в службу судебных приставов или прийти в отделение банка, чтобы получить копию постановления. Второй вариант быстрее. Кроме того, некоторые банки выкладывают документы, по которым арестованы счета, прямо в приложении, но так бывает не всегда: чаще всего указывается только номер судебного приказа или исполнительного производства.

Проверьте личный кабинет на «Госуслугах». Некоторые суды присылают судебные приказы по государственной почте, а приставы это делают всегда. Если у вас отключен прием таких писем, то вы их получить уже не сможете и придется искать бумаги офлайн.

И, конечно, воспользуйтесь банком данных исполнительных производств ФССП. Для поиска потребуются лишь ваши Ф. И. О. и дата рождения.

Шаг 3. Потребуйте часть денег, пока разбираетесь с арестом

Приставы не могут удерживать больше половины заработной платы или пенсии. Если под арест или взыскание попал счет, на который у вас приходят зарплата или пенсия, требуйте разблокировать часть денег.

Есть два варианта.

Первый — отправитель верно указал код в назначении платежа, но банк все равно списал деньги. В этом случае не позднее 14 дней с момента списания нужно подать в банк заявление о возврате. Банк должен зачислить деньги обратно на ваш счет в течение трех рабочих дней.

Если же код не указан или указан неверно, банк не поможет. Чтобы получить часть денег, нужно связаться с приставом, который ведет исполнительное производство. Ему нужно будет предоставить справку с работы, о том что вы получаете на эту карту трудовые доходы, либо выписку из СФР. Пристав должен частично снять арест.

Далее следует обратиться в банк. После этого, когда придет следующая зарплата, вам оставят 50% от суммы поступления.

Важно! Независимо от того, наложено ошибочное взыскание или у вас реально есть долг, переходите на наличные и снимайте деньги после каждого поступления пенсии или зарплаты. Если у вас на счете останутся свободные деньги до следующего перечисления, всю сумму отправят на взыскание или арест в случае недостаточности удержанной суммы.

Шаг 4. Оспаривайте исполнительное производство или закройте долг 

Если арест наложен законно, то нужно просто погасить долг. Кроме суммы долга судебный пристав взыскивает исполнительский сбор за свою работу — 7%, но не меньше 1 тыс. рублей.

Если счета арестованы ошибочно, то придется оспаривать не действие банка, а само исполнительное производство. В этом случае банк всего лишь исполнитель решения государственного органа, поэтому доказывать свою правоту нужно судебному приставу-исполнителю. 

Составьте заявление о возврате необоснованного списания в адрес судебного пристава, ведущего ваше дело. Установленной формы нет, но обязательно укажите: 

  • номер исполнительного производства;

  • ваши Ф. И. О., адрес проживания и дату рождения;

  • сумму списаний и общую сумму долга. 

В конце обязательно укажите, какие документы вы дополнительно передаете приставу. Например, выписки с банковского счета, копии документов, квитанции и так далее.

Как и при любом обращении к госорганам, составляйте заявление сразу в двух экземплярах — на одном из них канцелярия отделения ФССП должна поставить входящий номер или отметку о принятии документа с указанием даты получения. 

Когда ваше заявление рассмотрят и вы окажетесь правы, пристав должен прекратить исполнительное производство и отправить во все банки, где у вас есть счета, уведомления. Лучше попросите копию для себя и отнесите документ в банк сами — так счета разблокируют быстрее.

Шаг 5. Потребуйте вернуть деньги 

Если исполнительное производство оказалось ошибочным, а деньги уже списали, вам обязаны вернуть все деньги, в том числе исполнительский сбор 7%. Это же касается случаев, когда, например, вы уже оплатили долг, но пристав-исполнитель все равно списал деньги.

Подать заявление на возврат можно через «Госуслуги». Вам понадобятся финансовые документы — выписка со счета, квитанции, чеки, а также реквизиты счета, на который должны вернуть деньги.

Заявление рассматривают 17 дней. 

Если судебный пристав не принимает меры по вашим заявлениям или не устраняет ошибки, допущенные при списании, подайте жалобу на официальном сайте ФССП.

Если решение по вашей жалобе затягивается или служба судебных приставов отказывается вернуть списанные средства, вы можете обратиться в прокуратуру. Прокуратура проведет проверку действий приставов и примет меры для возврата необоснованно списанных сумм. Кроме того, вы можете подать иск в суд.

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