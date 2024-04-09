Вклады

Как выбрать самый привлекательный вклад в 2024 году

Банк России уже второй раз с начала 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом, согласно среднесрочному прогнозу регулятора, по итогам 2024 года ключевая ставка в среднем за год будет на уровне 13,5–15,5% годовых, а в 2025 году — на уровне 8–10% годовых.
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Как выбрать самый привлекательный вклад в 2024 году
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Это значит, что вскоре ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки. Такой сигнал ведет к тому, что банки начинают постепенно снижать ставки по депозитам. Рассказываем, как успеть выбрать наиболее подходящий вклад под свои цели и потребности в 2024 году.

Какими бывают вклады

Вклад — это банковский счет, на который клиент вносит деньги для их хранения и получения дохода от выплаты процентов, начисляемых банком за пользование средствами вкладчика.

Существует два основных вида банковских вкладов.

Бессрочные вклады (до востребования)

Это депозиты, по которым не установлен срок окончания договора. Ставка по ним обычно находится на уровне 1%.

Преимуществом такого вклада считается отсутствие срока: счетом можно пользоваться, сколько потребуется. К тому же для открытия вклада зачастую достаточно всего 1 рубля.

С такого вклада можно снимать деньги частично или полностью без ограничений и потери процентов. Его также можно в любой момент пополнять.

Основным недостатком этого типа вкладов является низкая процентная ставка.

Если вкладчик заинтересован в долгосрочном хранении денег в надежном месте, то ему может подойти бессрочный вклад.

Срочные вклады

Это депозиты с конкретным сроком окончания договора, в течение которого для клиента сохраняются определенные условия получения дохода.

Ставки по ним обычно находятся на уровне или чуть выше ключевой ставки, которая с 15 декабря 2023 года составляет 16% годовых. Однако при досрочном снятии средств доходность срочного вклада будет на уровне вклада до востребования.

Срочные вклады можно классифицировать на:

  • Краткосрочные вклады. Они открываются на срок от нескольких месяцев до года и подходят для временного хранения средств.

  • Долгосрочные вклады. Они открываются на срок от одного года и подходят для длительного накопления средств.

К преимуществам всех разновидностей срочных вкладов относят повышенную доходность и разнообразие предложений от банков. Это связано с тем, что банки заранее знают срок и условия, на которых будут использовать деньги вкладчика.

К недостаткам срочных вкладов можно отнести жесткие условия по частичному снятию средств и пополнению. Зачастую такие опции не допускаются. Кроме того, по большинству срочных вкладов устанавливается минимальная сумма размещения, которая может варьироваться от 10 тыс. до 300 тыс. рублей и более.

В текущих экономических условиях срочный вклад подойдет для приумножения своего капитала. Сейчас по некоторым предложениям можно найти доходность до 17% годовых. Например, по вкладу «Маркетплейс» на три месяца от Банка «РЕСО Кредит» можно получить доходность 16,7% годовых, по вкладу «ДОМа надёжно» на шесть месяцев от Банка ДОМ.РФ — 16,8% и 17% годовых, а по «Своему Вкладу» на год от Своего Банка — 16% годовых.

Общим преимуществом для всех видов вкладов является бесплатное страхование средств на сумму до 1,4 млн рублей в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Если банк лишится лицензии или обанкротится, вкладчик гарантированно получит свои деньги (в пределах застрахованной суммы) обратно.

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Какие процентные ставки по вкладам сейчас предлагают банки

С начала 2024 года максимальная процентная ставка по вкладам в топ-10 российских банков снизилась с 14,8% до 14,7% годовых, следует из статистики ЦБ.

По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, снижение ключевой ставки начнется не ранее второго полугодия 2024 года. «На этом фоне максимальные ставки будут оставаться по коротким вкладам сроком на 3–6 месяцев», — считает он.

С ним соглашается руководитель продуктов и сервисов Банка ДОМ.РФ Никита Казанцев. «На данный момент наиболее выгодные условия по вкладам в нашем банке предлагаются для краткосрочных размещений — 3 и 6 месяцев», — отмечает он.

Такая же тенденция наблюдается в ВТБ, говорят в пресс-службе кредитной организации. «В ВТБ наиболее популярным сберегательным продуктом, который занимает три четверти от общего объема привлечений, является срочный депозит на шесть месяцев», — говорят в пресс-службе.

В таблице собрали наиболее привлекательные предложения по вкладам на разные сроки.

Вклад, банк

Ставка, %

Срок, дней

Сумма размещения, руб.

«Дома надёжно», ДОМ.РФ

16,8, 17,00

181

10 тыс.–15 млн

«Свой вклад», Свой Банк

11,50–17,00

91–1095 

300 тыс.–500 млн

«Перспектива (в конце срока)», МКБ

13,00–16,50

95–1100

10 тыс.–3 млн

«Маркетплейс (без визита в банк)», РЕСО-Кредит

13,50–16,50

91–1095

100 тыс.–100 млн

«МТС Вклад», МТС Банк

16,21

120–181

10 тыс.–100 млн

«Выгодное начало», ВТБ

16,00

181

1 тыс.–100 млн

«Праздничный плюс», Экспобанк

16,00

181

1 тыс.–100 млн

«Доходный (в конце срока)», Россельхозбанк

8,00–16,00

91–1095 

100 тыс.–100 млн

«Онлайн (без визита в банк)», КАМКОМБАНК

16,00

186

10.тыс.–10 млн

«Заоблачный процент (онлайн)», Газпромбанк

14,84–16,50

181

15 тыс.–100 млн

На что обратить внимание при изучении условий по вкладам

В первую очередь нужно смотреть на главные параметры вклада — ставку и срок, подчеркивает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Также важными параметрами выступают периодичность выплат процентов и возможность капитализации процентов, уточняет он.

Кроме того, необходимо обращать внимание на возможность частичного досрочного изъятия средств с сохранением накопленного дохода или пополнения вклада, говорит Грицкевич из ПСБ. Но, как правило, ставки по таким вкладам ниже, предупреждает он.

«Также вклад может иметь лестничную структуру ставок, необходимо оценить эффективную доходность такого вклада с переменной ставкой, так как она может оказаться ниже предложений по классическим вкладам с фиксированной на весь срок ставкой», — отмечает эксперт.

Важно отслеживать наличие скрытых условий, без выполнения которых невозможно получить максимальную ставку, а также заранее изучать тарифы на обслуживание, замечает руководитель продуктов и сервисов Банка ДОМ.РФ Никита Казанцев.

По его мнению, стоит выбирать такие продукты, которые позволяют свободно распоряжаться своими средствами и после окончания вклада, в том числе осуществлять переводы в другие банки.

«Мы рекомендуем клиентам распределять депозитный портфель на несколько сроков — в зависимости от доходности предложений, индивидуальных целей и потребностей в денежных средствах на горизонте нескольких лет», — говорит Казанцев.

По его мнению, для повседневных сбережений лучше всего подойдет накопительный счет без дополнительных условий по начислению дохода на ежедневный остаток. 

Какие дополнительные опции есть в банках для увеличения ставки по вкладу

Иногда банки могут выставлять дополнительные условия, выполнение которых позволяет увеличить процент по вкладу, замечает Зварич.

«Это может быть открытие вклада определенным способом, например онлайн, либо оформление какого-то пакета услуг или установленный объем ежемесячных трат по картам банка», — перечисляет он.

Без выполнения данных условий ставка может оказаться ниже заявленной.

При оформлении долгосрочного вклада стоит детально изучить условия досрочного расторжения договора вклада, говорит Зварич. «Некоторые банки позволяют досрочно закрыть вклад на льготных условиях. Это снижает размер потери накопленных процентов», — отмечает аналитик.

Доходность депозита может зависеть от способа размещения, например при оформлении промопредложения через разные площадки, говорит Казанцев.

Как правило, более высокую доходность банки предлагают для новых вкладов и клиентов, замечают в пресс-службе ВТБ. Для пенсионеров и зарплатных клиентов также может действовать дополнительная надбавка, уточняют в кредитной организации.

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