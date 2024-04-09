Цитата дня. Про цифровой рубль

По заявлению главы ЦБ, масштабирование цифрового рубля по итогам пилотного проекта произойдет не ранее 2025 года, а затем потребуется еще пять-семь лет на переход к его массовому использованию.

Это будет естественный процесс, потому что принципиальным является выбор самих людей, бизнеса, это должно быть удобным для них, — пояснила глава ЦБ.

Ранее Центробанк рассказывал, что сбережения в цифровых рублях будут храниться в кошельках на платформе регулятора. Они будут защищены всеми действующими механизмами и законами, которые применяются при расчетах безналичными средствами.