Как считать НДС, если он в договоре не выделен

Если НДС не выделить в договоре, то это не означает, что налог по сделке платить не нужно. Только в одном случае сумму НДС выделяют из цены договора расчетным путем, в другом — начисляют «сверху».

Выделить НДС расчетным путем

Если в договоре нет прямого указания на то, что установленная в нем цена не включает в себя НДС, то предъявляемая покупателю продавцом сумма налога выделяется из указанной в договоре цены расчетным методом.

Такой же подход применяется в отношении последствий ошибок в исчислении НДС, допущенных одной из сторон договоров или по вине соответствующей стороны.

Так, в постановлении АС Уральского округа от 7 июля 2023 г. № Ф09-3718/23 судьи отметили следующее.

По своей экономико-правовой природе НДС является косвенным налогом, который перелагается на конечного потребителя. Это значит, что НДС является частью цены договора, подлежащей уплате со стороны покупателя. И именно эти суммы, поступившие от покупателя к налогоплательщику, образуют экономический источник для перечисления НДС в бюджет.

Доначисление налога сверх цены договора недопустимо, т. к. приводит к исчислению налога с дохода, который фактически не получен, что не соответствует экономической сути НДС.

Соответственно, налог необходимо исчислять по расчетной ставке от цены, которая установлена в договоре (см. также постановление АС Западно-Сибирского округа от 8 апреля 2021 г. № Ф04-1/2021).

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Увеличить цену договора

Но иногда цену договора можно увеличить.

Если на дату заключения договора операция не облагалась НДС, но впоследствии стала налогооблагаемой в связи с изменением налогового законодательства, продавец вправе предъявить покупателю сумму НДС сверх согласованной цены договора. Такой вывод сделан в определении ВС от 4 апреля 2024 г. № 305-ЭС23-26201.

Рассматривалась ситуация, когда операция, не облагаемая НДС, силой федерального закона была исключена из перечня не облагаемых налогом.

На этом основании поставщик доначислил покупателю НДС по ставке 20% сверх цены договора. Получив отказ от оплаты, он обратился в суд.

Суды первых инстанций в удовлетворении иска отказали: согласно положениям статей 309, 424 ГК установленная в договоре цена является твердой и изменению не подлежит. При этом никаких соглашений по изменению величины, так же как по возложению на ответчика обязательств по уплате НДС сверх установленной в договоре цены стороны не заключали.

А если в договоре нет прямого указания на то, что установленная в нем цена не включает в себя НДС, то предъявляемая покупателю продавцом сумма налога выделяется из указанной в договоре цены расчетным методом.

В рассматриваемой ситуации изменение цены договора обусловлено изменением налогового законодательства. Новые нормы применяются в обязательном порядке и не требуют внесения изменений в ранее заключенные договоры.

Поэтому ВС сделал такой вывод.

Если совершаемые между участниками оборота операции становятся облагаемыми НДС в силу закона, то цена договора, не включавшая в себя НДС, должна быть увеличена на сумму налога (п. 1 ст. 424 ГК, п. 1 ст. 168 НК).

Изменения, касающиеся изменения ставки налога, не касаются экономико-правовой природы НДС. Они не направлены на перераспределение бремени уплаты НДС с покупателя на продавца.