К каким расходам относить компенсацию за задержку зарплаты

Прописали в ТК

В Трудовом кодексе прямо указано на обязанность работодателя начислять денежную компенсацию (проценты) за задержку выплат, право на которые за сотрудником признано судом. Часть 1 статьи 236 ТК дополнена и уточнена законом от 30 января 2024 г. № 3-ФЗ.

Теперь там сказано, что:

работодатель обязан выплатить проценты (денежную компенсацию) также в случае, когда причитающиеся работнику выплаты не были ему начислены своевременно, а решением суда было признано право работника на их получение;

размер процентов исчисляется из денежных сумм, фактически не выплаченных, со дня, следующего за днем, когда эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении, по день фактического расчета включительно. Он должен быть не ниже 1/150 ключевой ставки Банка России от суммы долга.

Документ: закон от 30 января 2024 г. № 3-ФЗ.

К каким расходам относить компенсацию за невыплату зарплаты

Несмотря на то, что выплата компенсации за задержку выплат причитающихся работникам сумм и присужденных судом, как обязанность работодателя, прописана в трудовом законодательстве, оснований для их учета в составе расходов на оплату труда нет. Суммы таких компенсаций не связаны с условиями или режимом работы.

В то же время штрафы и пени, начисленные за нарушение организацией условий хозяйственных договоров, в налоговом учете относят к внереализационным расходам, в частности, если вступило в силу решение суда, по которому фирма должна заплатить штраф (пени) (подп.13 п. 1 ст. 265 НК).

Подпункт 13 пункта 1 статьи 265 НК не содержит каких-либо ограничений по учету санкций в составе расходов в зависимости от того, в рамках каких правоотношений (гражданско-правовых или трудовых) нарушаются договорные обязательства.