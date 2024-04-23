₽ Заказать рекламу
Инвестиции

Инвестиции. Способы и особенности пассивного дохода в России 2024 

Пассивный доход — доход, не зависящий от ежедневной деятельности. Это могут быть проценты от вкладов, дивиденды от акций или бизнеса, арендные платежи. Рассказываем о способах пассивного дохода и нюансах инвестирования на российском рынке в 2024 году.  
25 11
Инвестиции. Способы и особенности пассивного дохода в России 2024 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Акции

Владельцы акций получают пассивный доход двумя способами: выплаты дивидендов и рост самих акций.

Примерный годовой доход с акций — 10–20%.  Стоит учитывать, что годовая инфляция в России, по данным Росстата, в январе 2024 года — 7,44%. Но реальная инфляция может быть выше. Это можно проверить, проанализировав рост цен на товары и услуги за прошедший год.

То есть доход от акций может быть на уровне инфляции или даже ниже, это значит, что капитал в лучшем случае не растет, а в худшем — тает.

Еще одна стратегия получения пассивного дохода — продажа части акций при росте их цены. Например, акционер вложил 200 тысяч рублей в покупку акций. После того как их стоимость поднялась до 300 тысяч рублей, инвестор продает акции на разницу в 100 тысяч.

Важно понимать, что такой вариант не всегда возможен, ведь акции могут и не расти в цене. 

Недвижимость 

Жилая недвижимость приносит инвестору примерно 3–7% годовых пассивного дохода при сдаче в аренду. Коммерческая — в среднем около 10 — 14%. Соответственно, пассивный доход от недвижимости с учетом инфляции минимальный.

Однако такой доход в России сопряжен с наименьшими рисками на протяжении длительного времени, поэтому его стоит рассматривать с целью сохранения капитала, а не увеличения.

Помимо рентного дохода, помещение может вырасти в цене, и тогда его можно продать и заработать на росте самого актива. Не забывайте, что сделку можно провести, даже если она находится в залоге у банка и куплена в ипотеку.

Вклады

На апрель 2024 банки дают в среднем 15% годовых на вклады. Это хороший процент, способный компенсировать инфляцию.

Вклад можно использовать для хранения небольшой суммы, например, подушки безопасности на 3–6 месяцев ваших расходов. Подойдет и сумма, которую вы не готовы инвестировать на более длительный срок, например, 2–3 года, но хотите частично перекрыть инфляцию.

Лучше оформить вклад в крупных ликвидных банках с государственной поддержкой. В этом случае при проблемах с выплатами государство окажет банку помощь, а сама организация будет стараться сохранить репутацию.

В одном банке безопасно держать сумму не более 1,4 млн рублей. Это максимальная сумма выплаты страховки, которую вам выплатит агентство по страхованию вкладов в случае банкротства банка. При наличии более крупной суммы стоит разбить ее на вклады в нескольких банках. 

Инвестиции в бизнесы и производства 

Еще один способ получать пассивный доход — дать бизнесу займ под процент, то есть стать заимодателем предприятия. По такой модели мы работаем на Wildberries. После заключения с инвестором договора займа на миллион рублей под 3% в месяц мы выплачиваем ему 36% годовых. Это выше инфляции в два — три раза. Также ежемесячно мы платим ему дивиденды в размере 30 тысяч рублей, а через год возвращаем тело займа.

Второй способ инвестиций в бизнес — купить долю в производственном предприятии. Например, мы собрали инвестиции для строительства пиролизного завода в размере 42 миллионов рублей и купили акции завода.

В таких видах инвестирования важно понимать, что первые 2–3 года дивиденды отсутствуют. Когда завод начнет зарабатывать, акционеры будут получать дивиденды раз в полгода. На вложенный миллион, таким образом, доход будет 80% годовых, то есть 800 тысяч рублей пассивного дохода.

Несмотря на риски заморозить или потерять вложения, например, инвестировав в убыточный проект, этот способ вложений — один из самых высокодоходных и безопасных, так как на деньги инвесторов покупается оборудование, которое можно продать, если все пойдет не по плану.

Когда спустя несколько лет выручка завода вырастет, например, в 2 раза, на имеющийся 1% акций завода доход инвестора станет уже не 800 тысяч, а 1,6 млн рублей. То есть процент в доле остается прежним, но за счет увеличения прибыли размер дивидендов тоже вырастет. Так, при лучшем раскладе уже через 2 года инвестор вернет вложения и заработает 60 % сверху, то есть 160% за 2 года.

Однако инвестировать в производства следует только после анализа рынка, рассчитав возможные риски и потенциальную рентабельность проекта. 

Криптовалюта 

Пожалуй, самый высокодоходный и очень рискованный вид инвестиций —  криптовалюта. На данный момент в России  использовать криптодоллары как платежное средство крайне нежелательно.

Разрешены инвестиции в криптовалюту для хранения денег или с целью дальнейшей перепродажи. Следует помнить, что в РФ действует подоходный налог в 13% на прибыль от продажи, в том числе и цифровой валюты.

Зарабатывать на криптовалюте можно с помощью майнинга. Майнинг — деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

Схема заработка такая: после приобретения оборудования, добывающего криптовалюту, отдавать вычислительные мощности машин для проведения транзакций в сети блокчейна. А полученную награду, например, Bitcoin можно хранить как инвестиции или продавать сразу фиксируя прибыль.

Помните, что такой бизнес в РФ обязателен к регистрации. Налоги должны отчисляться, в том числе, и за использованную электроэнергию.

Второй способ дохода с криптовалюты — участие в эйрдропах. AirDrop — это бесплатная раздача токенов активным пользователям проекта. Другими словами, это процесс, когда компания только выходит на рынок и бесплатно раздает определенное количество монет.

Например, основатели проекта заявляют, что 10% монет будет раздаваться пользователям за выполнение активностей. Это может быть хранение определенной суммы на кошельках в той или иной криптовалюте. Или проведение транзакций на определенную сумму по своему кошельку. Может быть, нужно отметить канал владельцев проекта в персональной соцсети, создать аватар или что-то другое. Тем, кто выполняет заявленные действия, бесплатно начисляются монеты в случайном порядке.

Третий способ заработка на криптовалюте — трейдинг. Трейдинг — торговля валютой, ценными бумагами или товарами с целью получения прибыли. Например, можно купить актив за 100 рублей и, когда он вырастет в цене, продать за 150 и разницу забрать себе. Эта схема работает и с акциями.

При использовании кредитного плеча можно серьезно поднять количество купленных активов. Например, взять в долг у брокера на бирже и купить в 10 раз больше, чем позволяют текущие финансы. Таким образом, покупая на 100 тысяч рублей с плечом x10, приобретение делается на миллион, и доход при этом в 10 раз больше, чем был бы без кредитного обеспечения.

Если цена актива поднимется на 1%, то заработок будет 10% от суммы. Если цена поднимется на 10%, то доход будет, соответственно, 100%. Однако, несмотря на высокую доходность, эта операция с серьезными рисками.

Если цена активы пойдет не в сторону заемщика, он становится должником пропорционально сумме займа и может потерять весь капитал.

Инвестирование дает стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне, является хорошим подспорьем для комфортной жизни. Несмотря на плюсы, важно понимать, что высокодоходные модели инвестирования сопровождаются высокими рисками.

С другой стороны, с помощью опытных инвесторов и консультантов, которые могут составить финансовый план  и собрать портфель инвестиций, опираясь на стратегию инвестирования и просчитают риски, реально сформировать не один источник пассивного дохода. Такая прибыль не будет зависеть от возраста, здоровья и наличия вакансий на трудовом рынке и поможет обезопасить себя от финансовых форс-мажоров.

Начать дискуссию

Обзоры для бухгалтера

Налоговая решила провести техработы в пиковое время сдачи отчетов: бухгалтеры негодуют. «Ночной бухгалтер» № 1665

Операторы ЭДО предупреждают о техработах на стороне ФНС, которые пройдут на этой неделе. Бухгалтеры опасаются, что налоговики не уложатся в срок и отправить отчеты до 25 апреля будет проблематично.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
14

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Красный уголок бухгалтера

Как исправить ошибку СНО при использовании патента в ИП?

Добрый день! Подскажите, как поступить. ИП с 2024 года применяет патент, но в кассе не поменял настройку и до сегодняшнего дня все пробивал по УСН, в т.ч. маркированные товары. Нужно на каждый чек делать чек коррекции "возврат прихода", потом чек коррекции "приход" с верной СНО и перечислять все товары в чеке или есть какой-то упрощенный вариант исправления?

26
12
Реклама

ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» из-за нарушений в рекламе ипотеки

Красный банк забыл указать существенные условия: срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса.

18

Календарь вебинаров

7
Лучшие спикеры, новый каждый день
Экономика России

Инвестиции в экономику РФ выросли на 10%

Правительство считает, что на рост инвестиций повлияли инвестиционные контракты, инфраструктурные кредиты и соглашение о защите капиталовложений.

10
Банки

Financial Times обнаружила более 2,4 тысячи вакансий «Райффайзен Банка» в России

Банк поспешил уточнить, что просто забыл обновить информацию в рекламе.

24
Бесплатно с Страховые взносы

Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс

Разбираем в мини-курсе, как ИП на УСН в 2024 году уменьшить налог на страховые взносы в размере 1% и нужно ли отправлять уведомление.

Как ИП в 2024 году уменьшить налог по УСН на страховые взносы в размере 1% и отправить уведомление. Мини-курс
57

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Мошенничество

За майнинговую ферму могут посадить на 6 лет

В Краснодарском крае следователи отправили на скамью подсудимых подозреваемого в мошенничестве с майнинговой фермой.

24
IT-компании

Экосистемность как единственно верная стратегия развития ИТ-продукта для крупного заказчика

Цифровая трансформация и автоматизация процессов последние 15 лет были настоящим трендом. Сегодня время диктует свои условия бизнесу — мало просто усовершенствовать процесс, нужно посмотреть на него более глобально. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
24
Мошенничество

«Бесплатная» юридическая помощь обошлась клиентам в 5,5+ млн рублей

В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о мошенничестве при оказании юридических услуг.

1
39
Инвестиции

Инвестиции. Способы и особенности пассивного дохода в России 2024 

Пассивный доход — доход, не зависящий от ежедневной деятельности. Это могут быть проценты от вкладов, дивиденды от акций или бизнеса, арендные платежи. Рассказываем о способах пассивного дохода и нюансах инвестирования на российском рынке в 2024 году.  

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
25
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: биткоин упал на 5%, космический мусор пробил крышу дома, а Касперский анонсировал новый отечественный смартфон

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

2
51
Социальная поддержка

Как получить путевку в санаторий бесплатно

Каждый год власти оплачивают лечение в санаториях льготникам, а в регионах их выдают даже пенсионерам или донорам. Как получить путевку? Можно ли получить вместо нее деньги? Какие расходы оплатит государство?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
19

Разборы законов

1 254
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Трудовые отношения

Совет Федерации одобрил закон о повышении оплаты сверхурочной работы

Работодателям запретят начислять сверхурочные только исходя из оклада работника или по тарифной ставке.

75
Оксана Донцова

«Шестое Правило Волшебника». Хроники перехода с 7-ки на 8-ку

«Существует единственная власть, которой ты можешь подчиниться — это власть разума».

«Шестое Правило Волшебника». Хроники перехода с 7-ки на 8-ку
28
Зарплата

К каким расходам относить компенсацию за задержку зарплаты

В Трудовом кодексе закреплено, что работодатель обязан выплачивать компенсации (проценты) за задержку зарплаты и других выплат, присужденных работнику судом. Это значит, что выплаченные суммы можно относить расходам, уменьшающим базу по прибыли. А к каким именно и в каком размере? Прописали в ТК.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
24
Пользователи интернета

Роскачество наглядно показало, какой пароль безопасный

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества считают, что в наши дни такую роскошь, как простой пароль, пользователь уже не может себе позволить.

54
Банки

Модульбанк запустил B2B переводы по СПБ

Модульбанк представил новые B2B переводы через систему быстрых платежей (СБП), позволяющие юрлицам и ИП проводить моментальные платежи круглосуточно.

27
Интернет и IT

Что новенького на «Клерке»: релизы, новые опросы, курсы по охране труда — все, что нельзя пропустить

Подготовили обзор изменений на сайте, которые уже произошли в апреле. Каждый день делаем пребывание на «Клерке» интереснее и удобнее с помощью нашего IT-отдела. Будем знакомить вас с работами, которые мы проделываем (а вы не всегда их замечаете). Обязательно пишите в комментариях, что улучшить на сайте, чего не хватает, если заметили баги — вам тоже сюда.

Фото: Наталья Лукина / Клерк.ру
29

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовые отношения

Работодатели не могут уменьшать ставку мобилизованных сотрудников

За сотрудником, который отправился на военную службу в рамках мобилизации или по контракту, сохраняется рабочее место, поэтому работодатель не имеет права менять ставку.

34

Интересные материалы

Учет расходов

Учет офисных расходов при УСН

Офис — это не только место, в котором трудятся сотрудники. Это еще и дополнительные обязательные расходы, которые несет регулярно компания. Причем таких затрат бывает куда больше, чем может показаться на первый взгляд. В статье разъяснено, какие расходы на содержание офиса может понести налогоплательщик, если он находится на упрощенной системе налогообложения (УСН). Также прописано, как при данной системе учитывать подобные затраты.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
16