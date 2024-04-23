Инвестиции. Способы и особенности пассивного дохода в России 2024 

Пассивный доход — доход, не зависящий от ежедневной деятельности. Это могут быть проценты от вкладов, дивиденды от акций или бизнеса, арендные платежи. Рассказываем о способах пассивного дохода и нюансах инвестирования на российском рынке в 2024 году.

Акции

Владельцы акций получают пассивный доход двумя способами: выплаты дивидендов и рост самих акций.

Примерный годовой доход с акций — 10–20%. Стоит учитывать, что годовая инфляция в России, по данным Росстата, в январе 2024 года — 7,44%. Но реальная инфляция может быть выше. Это можно проверить, проанализировав рост цен на товары и услуги за прошедший год.

То есть доход от акций может быть на уровне инфляции или даже ниже, это значит, что капитал в лучшем случае не растет, а в худшем — тает.

Еще одна стратегия получения пассивного дохода — продажа части акций при росте их цены. Например, акционер вложил 200 тысяч рублей в покупку акций. После того как их стоимость поднялась до 300 тысяч рублей, инвестор продает акции на разницу в 100 тысяч.

Важно понимать, что такой вариант не всегда возможен, ведь акции могут и не расти в цене.

Недвижимость

Жилая недвижимость приносит инвестору примерно 3–7% годовых пассивного дохода при сдаче в аренду. Коммерческая — в среднем около 10 — 14%. Соответственно, пассивный доход от недвижимости с учетом инфляции минимальный.

Однако такой доход в России сопряжен с наименьшими рисками на протяжении длительного времени, поэтому его стоит рассматривать с целью сохранения капитала, а не увеличения.

Помимо рентного дохода, помещение может вырасти в цене, и тогда его можно продать и заработать на росте самого актива. Не забывайте, что сделку можно провести, даже если она находится в залоге у банка и куплена в ипотеку.

Вклады

На апрель 2024 банки дают в среднем 15% годовых на вклады. Это хороший процент, способный компенсировать инфляцию.

Вклад можно использовать для хранения небольшой суммы, например, подушки безопасности на 3–6 месяцев ваших расходов. Подойдет и сумма, которую вы не готовы инвестировать на более длительный срок, например, 2–3 года, но хотите частично перекрыть инфляцию.

Лучше оформить вклад в крупных ликвидных банках с государственной поддержкой. В этом случае при проблемах с выплатами государство окажет банку помощь, а сама организация будет стараться сохранить репутацию.

В одном банке безопасно держать сумму не более 1,4 млн рублей. Это максимальная сумма выплаты страховки, которую вам выплатит агентство по страхованию вкладов в случае банкротства банка. При наличии более крупной суммы стоит разбить ее на вклады в нескольких банках.

Инвестиции в бизнесы и производства

Еще один способ получать пассивный доход — дать бизнесу займ под процент, то есть стать заимодателем предприятия. По такой модели мы работаем на Wildberries. После заключения с инвестором договора займа на миллион рублей под 3% в месяц мы выплачиваем ему 36% годовых. Это выше инфляции в два — три раза. Также ежемесячно мы платим ему дивиденды в размере 30 тысяч рублей, а через год возвращаем тело займа.

Второй способ инвестиций в бизнес — купить долю в производственном предприятии. Например, мы собрали инвестиции для строительства пиролизного завода в размере 42 миллионов рублей и купили акции завода.

В таких видах инвестирования важно понимать, что первые 2–3 года дивиденды отсутствуют. Когда завод начнет зарабатывать, акционеры будут получать дивиденды раз в полгода. На вложенный миллион, таким образом, доход будет 80% годовых, то есть 800 тысяч рублей пассивного дохода.

Несмотря на риски заморозить или потерять вложения, например, инвестировав в убыточный проект, этот способ вложений — один из самых высокодоходных и безопасных, так как на деньги инвесторов покупается оборудование, которое можно продать, если все пойдет не по плану.

Когда спустя несколько лет выручка завода вырастет, например, в 2 раза, на имеющийся 1% акций завода доход инвестора станет уже не 800 тысяч, а 1,6 млн рублей. То есть процент в доле остается прежним, но за счет увеличения прибыли размер дивидендов тоже вырастет. Так, при лучшем раскладе уже через 2 года инвестор вернет вложения и заработает 60 % сверху, то есть 160% за 2 года.

Однако инвестировать в производства следует только после анализа рынка, рассчитав возможные риски и потенциальную рентабельность проекта.

Криптовалюта

Пожалуй, самый высокодоходный и очень рискованный вид инвестиций — криптовалюта. На данный момент в России использовать криптодоллары как платежное средство крайне нежелательно.

Разрешены инвестиции в криптовалюту для хранения денег или с целью дальнейшей перепродажи. Следует помнить, что в РФ действует подоходный налог в 13% на прибыль от продажи, в том числе и цифровой валюты.

Зарабатывать на криптовалюте можно с помощью майнинга. Майнинг — деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

Схема заработка такая: после приобретения оборудования, добывающего криптовалюту, отдавать вычислительные мощности машин для проведения транзакций в сети блокчейна. А полученную награду, например, Bitcoin можно хранить как инвестиции или продавать сразу фиксируя прибыль.

Помните, что такой бизнес в РФ обязателен к регистрации. Налоги должны отчисляться, в том числе, и за использованную электроэнергию.

Второй способ дохода с криптовалюты — участие в эйрдропах. AirDrop — это бесплатная раздача токенов активным пользователям проекта. Другими словами, это процесс, когда компания только выходит на рынок и бесплатно раздает определенное количество монет.

Например, основатели проекта заявляют, что 10% монет будет раздаваться пользователям за выполнение активностей. Это может быть хранение определенной суммы на кошельках в той или иной криптовалюте. Или проведение транзакций на определенную сумму по своему кошельку. Может быть, нужно отметить канал владельцев проекта в персональной соцсети, создать аватар или что-то другое. Тем, кто выполняет заявленные действия, бесплатно начисляются монеты в случайном порядке.

Третий способ заработка на криптовалюте — трейдинг. Трейдинг — торговля валютой, ценными бумагами или товарами с целью получения прибыли. Например, можно купить актив за 100 рублей и, когда он вырастет в цене, продать за 150 и разницу забрать себе. Эта схема работает и с акциями.

При использовании кредитного плеча можно серьезно поднять количество купленных активов. Например, взять в долг у брокера на бирже и купить в 10 раз больше, чем позволяют текущие финансы. Таким образом, покупая на 100 тысяч рублей с плечом x10, приобретение делается на миллион, и доход при этом в 10 раз больше, чем был бы без кредитного обеспечения.

Если цена актива поднимется на 1%, то заработок будет 10% от суммы. Если цена поднимется на 10%, то доход будет, соответственно, 100%. Однако, несмотря на высокую доходность, эта операция с серьезными рисками.

Если цена активы пойдет не в сторону заемщика, он становится должником пропорционально сумме займа и может потерять весь капитал.

Инвестирование дает стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне, является хорошим подспорьем для комфортной жизни. Несмотря на плюсы, важно понимать, что высокодоходные модели инвестирования сопровождаются высокими рисками.

С другой стороны, с помощью опытных инвесторов и консультантов, которые могут составить финансовый план и собрать портфель инвестиций, опираясь на стратегию инвестирования и просчитают риски, реально сформировать не один источник пассивного дохода. Такая прибыль не будет зависеть от возраста, здоровья и наличия вакансий на трудовом рынке и поможет обезопасить себя от финансовых форс-мажоров.