Экосистемность как единственно верная стратегия развития ИТ-продукта для крупного заказчика

Цифровая трансформация и автоматизация процессов последние 15 лет были настоящим трендом. Сегодня время диктует свои условия бизнесу — мало просто усовершенствовать процесс, нужно посмотреть на него более глобально.

Наталия Долженкова, Product Owner ELMA365 Platform, рассказала, какие выгоды можно получить с помощью комплексного подхода к программным продуктам.

Локальные решения: почему они уже не актуальны

Чтобы удержаться на плаву, бизнесу приходится регулярно заниматься внедрением новых систем по автоматизации, которые помогут решить актуальные задачи. В итоге это часто приводит к тому, что внутри одной компании каждый бизнес-юнит построил свою систему, которая закрывает все его потребности, однако не всегда может правильно взаимодействовать с остальными. Особенно это касается больших холдингов, корпораций, enterprise-компаний. Например, система, которая внедрена в юридическом отделе, не устраивает коммерческий.

Сложно сказать однозначно, хорошо это или плохо. С одной стороны — каждый бизнес-юнит выбрал тот инструмент, который удобен и решает их задачи. С другой — организация несет определенные убытки.

Во-первых, внедрение каждой новой системы включает интеграцию со всеми, которые были внедрены до этого, во-вторых, в нестабильное время компаниям приходится перестраивать бизнес и быстро видоизменять разные процессы, исходя из вызовов, которые случаются.

Каждая доработка превращается в дополнительные расходы фирмы, которые идут либо в затраты на обращение к специалистам, либо содержание своего штата людей, которые эту систему будут дорабатывать. Соответственно, чем больше систем и бизнес-юнитов, тем дольше и дороже обходится этот процесс.

Единая экосистема как способ сократить расходы

Сегодня перед фирмами стоит задача не просто внедрить какой-то новый продукт, а удешевить поддержание всех систем, которые имеются к текущему моменту.

Поэтому бизнес все чаще заинтересован в том, чтобы создать экосистему цифровых продуктов, которая будет закрывать потребности каждого юнита, и в то же время не позволит плодить дополнительных операционных костов.

Основная задача организации — построить набор приложений, которые объединены между собой в части передачи данных, но при этом работают независимо друг от друга. Это позволит организовать работу так, чтобы при падении одной системы все остальные работали без перебоев.

Содержание большого штата людей, которые обслуживают работу всех автоматизированных систем, обходится дорого. Рассмотрим преимущества создания одной экосистемы, которая позволит сократить затраты.

Сокращение количества сотрудников. Выбор систем, которые легко настраиваются под текущие задачи, например, low-code-приложений с интерфейсами взаимодействия, позволит закрывать задачи по доработке недорогим специалистам. Достаточно обучить персонал работать в рамках одной системы, и не придется держать большой штат отдела разработки. Уменьшение эксплуатационной стоимости. На модернизацию всех систем уходит большая часть расходов, несмотря на то, что сегодня вендоры предлагают много облачных сервисов и подписок. Если компания работает в одной экосистеме, то расходов у нее на это кратно меньше. Ей не нужно оплачивать услуги по поддержке разных систем. Единый подход к вопросам безопасности. Как правило, крупные фирмы предъявляют много требований по безопасности и взаимодействию автоматизированных систем. Если эти задачи закрываются одним вендором, то он предложит решение, которое позволяет обеспечить эту безопасность. В таком случае компании не придется придумывать способ взаимодействия разных программ между собой.

Взаимосвязь внутренних бизнес-задач и экосистемы

В эпоху тотального импортозамещения многие компании столкнулись с тем, что системами или их составляющими по ряду причин пользоваться невозможно. Тогда возникает потребность в дополнительном внедрении и автоматизации.

Второй момент, когда организация понимает, что ей не хватает единой системы, возникает во время решения рутинных бизнес-задач. Большая часть автоматизированных систем работает с определенным набором функций, но глобально не всегда одной из них можно закрыть остальные.

В качестве примера приведем КЭДО — кадровый электронный документооборот, где сотрудник легко может решить задачи в части бухгалтерии, однако отправить заявку в IT-отдел он не сможет. Так из одной цели (облегчить документооборот) вытекает другая.

Задача бизнеса, который хочет сэкономить деньги, ресурсы и время — нацелиться сразу на продукт или платформу, позволяющую с небольшими расходами выстроить у себя экосистему цифровых продуктов.

Экосистемность как площадка для развития платформ

Сегодня глобальный тренд — создание систем, способных не разрываться между решением небольших локальных задач, а наоборот, решать их комплексно, рассматривая все процессы в компании как единый путь по созданию ценности для конечного клиента.

Например, CX-платформа закрывает полный цикл взаимодействия с нашими внешними клиентами, включающий первичный контакт маркетинговыми активностями и последующую коммуникацию с ним. Однако локальное решение не дает понимания о клиенте как о целостном объекте. Тогда на помощь приходит CRM, но и в сервисе фирма получает лишь часть информации. Соответственно, объединяя несколько продуктов в единую платформу, можно получить комплексное понимание.

(Content Service Platform) содержит в себе как работу с внутренними документами, так и внешними, а также обмен знаниями. Такая возможность дает бизнесу дополнительные преимущества, поскольку все содержится в едином реестре, и потери информации существенно снижены.

Укрупняя платформу, компания сможет посмотреть на ситуацию «сверху» и определить слабые места или точки, которые неэффективно работают. Если пользоваться только локально решенными задачами, то получить такую возможность не получится.

С точки зрения технологий, платформенный подход и возможности лоукода помогают заказчикам донастраивать свое решение новыми процессами, формами, интерфейсами, необходимыми здесь и сейчас. Продукт получается гибким, он как живой организм растет и развивается вместе с корпорацией.

Исходя из тех глобальных вызовов, которых требует сегодняшнее время, мысли и действия бизнеса тоже должны быть масштабными. Стоит задумываться не только о решении конкретной задачи или удовлетворении потребностей одного бизнес-юнита, а посмотреть на ситуацию комплексно и понять, какие выгоды получится извлечь из дополнительного внедрения и автоматизации.