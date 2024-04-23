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Налоговые споры

Может ли ФНС начислить налог на всю сумму дохода без учета расходов

Суть дела: организация выполняла подрядные работы в пользу контрагента и не учитывала в составе своих доходов вознаграждение по договору подряда. Налоговики посчитали это необоснованным занижением налогооблагаемой прибыли на величину доходов, которые были получены от заказчика подрядных работ.
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Может ли ФНС начислить налог на всю сумму дохода без учета расходов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Компании доначислили налог на прибыль на всю сумму полученных по договору доходов, а именно — 27 376 923 рубля.

Налогоплательщик не согласился с доначислением и подал судебный иск. В качестве аргумента истец заявил, что НК не предполагает возможности доначисления налогов на всю сумму неучтенной в бухгалтерском и налоговом учете прибыли.

В процессе доначисления, ИФНС должна была учесть не только доходы, но и расходы по договору подряда. Это не произошло, а значит и доначисления были необоснованными.

Арбитражный суд объяснил, что объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признают полученные организацией доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. В ходе разбирательства было установлено, что компания занижала доход (просто не отражала доходные и расходные операции в бухгалтерском и налоговом учете).

В таком случае налоговики должны были исчислять налог на прибыль расчетным путем и определить размер налоговых обязательств исходя не только из доходов налогоплательщика, но и из его расходов.

Суд считает, что отсутствие документального подтверждения расходов не препятствует их учету для целей исчисления налога расчетным путем. Это значит, что ИФНС должна опираться на данные об аналогичных налогоплательщиках и их расходах по схожим видам произведенных работ.

Решение суда: из-за того, что налоговики не посчитали налоги расчетным путем, а сразу доначислили всю сумму без учета расходов, это доначисление отменили. В итоге дело выиграла компания налогоплательщика.

Детально ознакомиться с делом № А60-55913/2022 вы можете здесь.

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