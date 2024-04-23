Может ли ФНС начислить налог на всю сумму дохода без учета расходов

Суть дела: организация выполняла подрядные работы в пользу контрагента и не учитывала в составе своих доходов вознаграждение по договору подряда. Налоговики посчитали это необоснованным занижением налогооблагаемой прибыли на величину доходов, которые были получены от заказчика подрядных работ.

Компании доначислили налог на прибыль на всю сумму полученных по договору доходов, а именно — 27 376 923 рубля.

Налогоплательщик не согласился с доначислением и подал судебный иск. В качестве аргумента истец заявил, что НК не предполагает возможности доначисления налогов на всю сумму неучтенной в бухгалтерском и налоговом учете прибыли.

В процессе доначисления, ИФНС должна была учесть не только доходы, но и расходы по договору подряда. Это не произошло, а значит и доначисления были необоснованными.

Арбитражный суд объяснил, что объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признают полученные организацией доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. В ходе разбирательства было установлено, что компания занижала доход (просто не отражала доходные и расходные операции в бухгалтерском и налоговом учете).

В таком случае налоговики должны были исчислять налог на прибыль расчетным путем и определить размер налоговых обязательств исходя не только из доходов налогоплательщика, но и из его расходов.

Суд считает, что отсутствие документального подтверждения расходов не препятствует их учету для целей исчисления налога расчетным путем. Это значит, что ИФНС должна опираться на данные об аналогичных налогоплательщиках и их расходах по схожим видам произведенных работ.

Решение суда: из-за того, что налоговики не посчитали налоги расчетным путем, а сразу доначислили всю сумму без учета расходов, это доначисление отменили. В итоге дело выиграла компания налогоплательщика.

Детально ознакомиться с делом № А60-55913/2022 вы можете здесь.

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