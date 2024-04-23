Переход на авансы по фактической прибыли в 2024 году

Отечественные компании имеют возможность переходить на уплату авансов по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Кто может это сделать и в каком порядке, рассказывается в нашей статье.

Аванс по фактической прибыли — что это

Налог на прибыль уплачивается путем перечисления единого налогового платежа (ЕНП). Платить налог на прибыль нужно поэтапно: в течение года выплачивают авансовые платежи, а уже по окончании года при необходимости доплачивают налог на прибыль.

Есть несколько способов внесения авансов, а именно по итогам:

каждого квартала;

каждого квартала и ежемесячно в рамках этого квартала;

каждого месяца, исходя из фактически полученной прибыли.

Платят авансы все кроме таких бюджетных учреждений, как библиотеки, музеи, театры, концертные организации.

Уплата авансов по фактической прибыли имеет как плюсы, так и минусы.

Плюсы — суммы платежей полностью соответствуют реальным финансовым показателям компании. То есть в течение года не придется отвлекать денежные средства на уплату излишних сумм налога, как это зачастую происходит при уплате квартальных и ежемесячных авансов.

Минусы — необходимо ежемесячно заполнять декларацию и представлять ее в налоговую инспекцию (п. 2 ст. 285, п. 1 ст. 289 НК).

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Кто может перейти на уплату авансов по фактической прибыли

Компания может перейти на уплату авансов по фактической прибыли, если она (пп. 2, 3 ст. 286 НК):

не относится к библиотекам, музеям, театрам, концертным организациям, которые являются бюджетными учреждениями;

не имеет право на уплату только ежеквартальных авансовых платежей без внесения ежемесячных платежей.

В то же время, если фирма вносит только квартальные платежи, но по какой-то причине хочет перейти на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли, она может это сделать (письмо Минфина от 03.03.2017 № 03-03-07/12170).

Как перейти на уплату ежемесячных авансов исходя из фактической прибыли

О переходе на уплату авансовых платежей по фактической прибыли нужно обязательно уведомить свой налоговый орган (п. 2 ст. 286 НК).

Форма уведомления нормативно не установлена, поэтому его можно представить в произвольной форме. Главное — кроме самого сообщения о переходе нужно отразить в нем наименование организации, ее адрес, ИНН и КПП, а также период, в котором компания начнет уплачивать авансовые платежи по фактической прибыли.

Перейти на уплату авансовых платежей по фактической прибыли или вернуться к другому способу уплаты авансовых платежей можно только с начала года. Поэтому уведомление о переходе представляют в налоговый орган не позднее 31 декабря года, предшествующего году, в котором планируется такой переход (п. 1 ст. 285, п. 2 ст. 286 НК). Выбранный способ уплаты авансовых платежей необходимо отразить в учетной политике (ст. 313 НК).

Что касается вновь созданных организаций, то они также могут уплачивать ежемесячные авансовые платежи по фактической прибыли сразу после создания.

Расчет авансовых платежей по фактической прибыли

Сумму ежемесячного авансового платежа по фактической прибыли, которую нужно уплатить в бюджет, рассчитывают в два этапа.

Сначала определяют общую сумму авансового платежа за отчетный период (месяц, два, три и так далее до окончания года) по формуле:

налоговая база х ставку налога (п. 2 ст. 285, п. 2 ст. 286 НК).

Налоговая база в нашем случае — фактически полученная прибыль. Рассчитать ее нужно нарастающим итогом с начала года и до конца месяца, по итогам которого исчисляется платеж.

Если по итогам подсчета выяснится, что получен убыток, то налоговая база будет равна нулю (п. 8 ст. 274 НК). Следовательно, платеж также будет равен нулю.

Ежемесячный авансовый платеж зачисляется как в федеральный, так и в региональный бюджеты. Поэтому сумму необходимо рассчитать дважды: отдельно для федерального и регионального бюджетов. Для этого используют соответствующие налоговые ставки. Напомним, что в 2024 общая ставка составляет 20%: 3% в федеральный бюджет и 17% — в региональный. Для некоторых доходов и отдельных категорий компаний установлены льготные ставки налога на прибыль.

Компании — плательщики торгового сбора могут уменьшить сумму платежа, исчисленного в бюджет субъекта РФ, на сумму фактически уплаченного сбора (п. 10 ст. 286 НК).

Затем общую сумму аванса нужно уменьшить на общую сумму авансового платежа, исчисленную за предыдущий отчетный период (п. 2 ст. 286, п. 1 ст. 287 НК). При этом уменьшить платеж, который зачисляется в определенный бюджет, можно только на суммы авансов, которые ранее были начислены в этот же бюджет.

Получившаяся сумма и будет итоговым авансовым платежом, который нужно уплатить в бюджет не позднее 28 числа месяца, который следует за отчетным периодом (п. 1 ст. 287 НК). Если 28 число выпадает на выходной (нерабочий) день, срок уплаты переносится на ближайший, следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).

Пример

Компания «Альфа» по итогам января–февраля получила прибыль в размере 500 тыс. рублей. Налог на прибыль зачисляется следующим образом: в бюджет субъекта РФ зачисляется сумма налога, рассчитанная по ставке 17%, а в федеральный бюджет — по ставке 3%.

Авансовый платеж за январь компания уплатила в следующем размере: в федеральный бюджет 9 тыс. рублей, в региональный — 51 тыс. рублей.

Общая сумма аванса в федеральный бюджет за два месяца (январь–февраль) составляет 500 тыс. x 3 % = 15 тыс. рублей.

Итоговая сумма авансового платежа к уплате в федеральный бюджет по итогам февраля:

15 тыс. — 9 тыс. = 6 тыс. рублей.

Авансовый платеж к уплате по итогам февраля в региональный бюджет: 500 тыс. x 17 % — 51 тыс. = 34 тыс. рублей.