Обман на маркетплейсах Wildberries и Озон: фейковые продавцы, рассылки, ночной шопинг

Почти все мы покупаем что-то на маркетплейсах: это быстро, удобно и зачастую дешевле, чем в обычном магазине. Однако там нас поджидают мошенники: аферисты создают фейковые аккаунты, притворяясь продавцами или специалистами по рекламе. Продать они ничего не могут, их цель — наши контактные данные: номера телефонов, пароли от личных кабинетов, реквизиты карт.

В этой статье опишем несколько популярных мошеннических схем на маркетплейсах и расскажем, как обезопасить себя и свои данные.

Фейковые рассылки

Ситуация: покупатель получает письмо со знакомыми логотипом и дизайном: маркетплейс проводит очередную распродажу, предлагает огромные скидки. Это привлекает получателя рассылки, и он переходит по ссылке на сайт продавца, который копирует оригинал, но на самом деле ничего не продает, а только снимает деньги с карт.

Как распознать обман: при получении письма с предложениями что-то оформить или купить обязательно проверьте адрес, с которого пришла рассылка.

Обычно он почти полностью копирует оригинал, но вынужден добавлять что-то уникальное, иначе почту создать не получится.Например, лишнюю букву или цифру.

То же самое с сайтом маркетплейса. Если вы перешли на Озон, в адресной строке должно быть написано ozon.ru, а не oz0n.ru или ozon1.ru.

Продавец без товара

Ситуация: обычный продавец, зарегистрированный на площадке, предлагает популярные товары по низким ценам. Покупатель оформляет заказ, но через некоторое время получает сообщение на маркетплейсе, что товар закончился.

Продавец просит отменить заказ, но обещает сообщить, когда его можно будет переоформить, причем с дополнительной скидкой. Обсудить новую продажу он предлагает в Whatsapp или Telegram: там проще предложить выгодные условия, так как не нужно соблюдать правила торговой площадки.

Покупатель не сомневается, что перед ним реальный продавец — он зарегистрирован на маркетплейсе, его товары собирают много отзывов. В итоге человек переходит в мессенджер, где ему предлагают оплатить товар по QR-коду, который снова ведет на фишинговый сайт. Думая, что оплачивает товар, покупатель вводит данные карты, хотя на самом деле передает их мошеннику. Товара он, разумеется, не получает.

Как распознать обман: в этом случае покупатель действительно общается с продавцом на маркетплейсе. Но как только предлагают перейти на другие площадки и продолжить общение там, нужно насторожиться. И ни в коем случае не переходить в мессенджеры или на другие сайты для оплаты, даже если продавец обещает дополнительную скидку.

Все общение с продавцом должно проходить только через маркетплейс: там они ограничены законом, а покупатель всегда может пожаловаться администраторам площадки.

Отзывчивые комментаторы

Ситуация: покупатель недоволен товаром и пишет негативный отзыв. Вскоре ему приходит ответ, причем не обязательно от продавца: кто-то сожалеет, что товар не понравился, и готов предложить большую скидку в качестве моральной компенсации. На самом маркетплейсе сделать это нельзя из-за правил площадки, поэтому нужно перейти куда-то еще и там договориться. Дальше — вы уже знаете.

Как распознать обман: правила безопасности такие же. Все сделки на маркетплейсах совершаются только на этих площадках, ни по каким ссылкам переходить строго не рекомендуется.

На сторонних сервисах политика маркетплейсов не действует, и защитить ваши права в темном переулке интернета никто не сможет. Это касается как регистраций, так и оплат.

Помните, если вы переводите деньги продавцу через Telegram или по QR-коду, добиться компенсации от маркетплейса не получится.

Кража личных данных

Ситуация: злоумышленники находят в интернете адреса электронной почты, взламывают простые пароли (например, вот такие: 12345 или zxcvb), находят привязанный к адресу аккаунт на маркетплейсе и входят в него. Как правило, там можно найти данные привязанных к личному кабинету банковских карт.

Действуя ночью, чтобы человек не заметил списаний с карты, мошенники начинают совершать покупки стоимостью до 1 000 рублей (в этих случаях код подтверждения не требуется). Владелец взломанного аккаунта, заметив неладное, попытается зайти на маркетплейс и отменить заказы, но не сможет этого сделать, так как данные для входа изменены.

Как распознать обман: аферисты действуют ночью, так, чтобы человек не заметил кражу и спохватился, когда уже поздно: злоумышленники забрали товар в пункте выдачи.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, используйте сложные пароли в интернете, тогда мошенники не смогут их взломать и использовать ваши данные.

Кроме того, специалисты рекомендуют завести для онлайн-покупок отдельную карту и расплачиваться ею. Можно пополнять ее непосредственно перед оплатой и не хранить на ней зарплату. Так, попав в ваш личный кабинет, мошенник не сможет ничем поживиться: карты будут пустыми.

Фальшивые предложения по работе

Ситуация: активным пользователям маркетплейсов предлагают подзаработать: покупать товары, писать положительные отзывы и получать комиссию. Либо просто покупать товары, а после отменять покупки, повышая активность на странице продавца. За подробностями отправляют в мессенджеры.

Там дают ссылку на очередной фишинговый сайт, где «работник» должен оставить данные карты для получения зарплаты. Естественно, баланс карты не пополнится.

Другой вариант: «работника» просят зарегистрироваться в системе, завести виртуальную карту и внести на нее небольшой депозит. Он нужен для совершения покупок на маркетплейсе, его обещают вернуть с комиссией. Первое время так и происходит, и мошенники просят увеличить депозит. Через какое-то время они пропадают с деньгами «работника».

Как распознать обман: все предложения по работе нужно внимательно проверять в интернете: что это за компания, как о ней отзываются сотрудники. Так сразу понятно, стоит за предложением реальная компания или мошенники.

Любое требование об авансе или депозите от работодателя недопустимы. Это верный знак, что мы имеем дело с аферистами, поэтому такое общение нужно сразу закончить и пожаловаться на номер в мессенджере, где с вами связались.

Схем обмана в интернете очень много, но защитить себя и свои данные можем только мы сами. Для этого важно быть внимательным и в меру осторожным: не передавать никому данные банковской карты, коды из СМС и не вестись на зарплату в долларах за отзывы на носки.