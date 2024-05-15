Хочу научиться инвестировать в бизнес. Топ–16 площадок и телеграм–каналов для обучения

Рассказывает, Мария Кузнецова — инвестор, эксперт по финансам, основательница компании Frontiers.
Образовательные онлайн-курсы
Skillbox, «Личные финансы: инвестиции и трейдинг»
Курс создан при участии Московской биржи, компании «Финам» и Уральского банка реконструкции и развития. Обучение длится 5 месяцев.
Участники курса учатся управлять своим бюджетом и достигать целей, изучают финансовые инструменты и составляют личную инвестиционную стратегию, знакомятся с работой фондовых рынков и основами трейдинга.
Доступ к первым трем модулям курса можно получить бесплатно. Это базовый курс, в котором много внимания уделено финансовой грамотности, поэтому он подойдет для начинающих.
«Нетология», «Основы трейдинга и инвестиций»
Курс разработан совместно с компанией «БКС Мир инвестиций». Продолжительность обучения 6 месяцев.
В программе: основы трейдинга и инвестиций, инструменты и стратегии, работа с данными и практика торговли на фондовой бирже. В качестве итогового проекта слушателям предлагают разработать торговую стратегию и сформировать пакет активов.
Этот курс рассчитан на аудиторию, которая уже знакома с базой финансовой грамотности, и готова глубже разбираться в теме инвестиций.
«Финам», «Разумные инвестиции»
Обучение длится полтора месяца. Слушатели курса знакомятся с основными финансовыми понятиями, изучают и анализируют инвестиционные инструменты, учатся управлять инвестиционной стратегией.
Итоговая работа — составление собственной инвест-стратегии. Курс подойдет для начинающих, которые хотят познакомиться с базовыми понятиями и подробнее остановиться на инструментах фондового рынка.
«Тинькофф», «А как инвестировать: курс для начинающих»
Бесплатный курс, на котором можно разобраться в инвестиционных инструментах. Инвестициям в бизнес здесь уделено достаточно много внимания: рассказывается о покупке акций компаний и участии в фондах. Отдельный урок посвящен налогообложению. Также говорится о психологии инвестора и о том, как принимать решения в случае паники на рынке.
«Лекториум», «Азбука финансов»
Бесплатный курс от Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, посвященный личным финансам.
Участникам рассказывают, как принимать финансовые решения, делать сбережения и инвестировать, работать с рисками, составлять инвестиционный портфель, формировать финансовую стратегию, ставить цели и составлять планы по их достижению.
Это обучение подойдет новичкам, которые хотят навести порядок в финансах и начать инвестировать.
Телеграм-каналы банков
Крупные банки с собственными инвестиционными платформами активно работают для популяризации инвестирования. Например, ведут в Telegram тематические каналы.
Контентная стратегия примерно одинаковая: с подписчиками делятся новостями рынков, советами по финансовой грамотности, анонсами прямых эфиров, вебинаров и других образовательных мероприятий.
Примеры таких каналов:
Авторские телеграм-каналы
Ольга Гогаладзе, ~543 тыс. подписчиков
Канал для тех, кто хочет научиться инвестировать с нуля. В блоге много конкретных кейсов по использованию финансовых инструментов: когда не стоит досрочно гасить ипотеку, что делать во время изменения курсов валюты, как работать с облигациями. Помимо этого автор комментирует новости рынка и делится личным опытом.
На пенсию в 35 лет, ~110 тыс. подписчиков
Канал Анара Бабаева, предпринимателя и автора книг о маркетинге, который позиционирует себя как человек, чей инвестиционный доход в 35 лет превысил его расходы, благодаря чему он смог выйти на пенсию.
В канале публикуются переводы статей на тему финансовой грамотности, интервью с экспертами в сфере инвестиций, видео о психологии инвестиций.
Также автор делится личным опытом инвестирования.
RationalAnswer | Павел Комаровский, ~92 тыс. подписчиков
Канал Павла Комаровского — бывшего аудитора консалтинговых корпораций KPMG и McKinsey, управляющего непубличными семейным фондом. В блоге он делится собственным опытом в сфере личных финансов и инвестиций, размышляет на тему рационального принятия решений в жизни, делает обзоры финансовых новостей и отвечает на вопросы подписчиков.
Хулиномика, ~89 тыс. подписчиков
Канал Алексея Маркова, автора книги «Хулиномика. Хулиганская экономика. Финансовые рынки для тех, кто их в гробу видал». В канале доступным языком объясняются финансовые термины (например, что такое фьючерсы и дюрация), публикуются новости рынка с комментариями автора, шутки и мемы на тему инвестирования.
Николай Мрочковский, ~72 тыс. подписчиков
Канал Николая Мрочковского — инвестора, автора книг по финансовой грамотности, тайм-менеджменту и делегированию в бизнесе.
Он делает разборы собственного портфеля, делится экономическими новостями и прогнозами по поводу происходящего на рынке, рассказывает о работе с рисками, в том числе при инвестировании в бизнес.
СОЛОДИН LIVE, ~49 тыс. подписчиков
Канал Дмитрия Солодина, инвестора и финансового аналитика. Он публикует расчеты доходности, разборы трендов, данные по рынкам. В канале много статистической информации: индексы цен, графики инсайдерской активности, результаты опросов.
Каналы Frontiers
FRONTIERS: краудлендинг: финансовая грамотность, правила успешного инвестора, информация по диверсификации и снижению рисков
Инвестиции не сложно | Мария Кузнецова: личный опыт инвестирования, лайфхаки, финансовая безопасность
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