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Страховые взносы

Хочу научиться инвестировать в бизнес. Топ–16 площадок и телеграм–каналов для обучения

Финансовое образование (хотя бы на базовом уровне) — это один из первых шагов, которые стоит сделать перед тем, как вкладывать куда-либо деньги. На каких площадках и телеграм-каналах можно научиться инвестировать в бизнес?
Хочу научиться инвестировать в бизнес. Топ–16 площадок и телеграм–каналов для обучения
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Рассказывает,  Мария Кузнецова — инвестор, эксперт по финансам, основательница компании Frontiers.

Образовательные онлайн-курсы

Skillbox, «Личные финансы: инвестиции и трейдинг»

Курс создан при участии Московской биржи, компании «Финам» и Уральского банка реконструкции и развития. Обучение длится 5 месяцев.

Участники курса учатся управлять своим бюджетом и достигать целей, изучают финансовые инструменты и составляют личную инвестиционную стратегию, знакомятся с работой фондовых рынков и основами трейдинга.

Доступ к первым трем модулям курса можно получить бесплатно. Это базовый курс, в котором много внимания уделено финансовой грамотности, поэтому он подойдет для начинающих. 

Блог на «Клерке».

«Нетология», «Основы трейдинга и инвестиций»

Курс разработан совместно с компанией «БКС Мир инвестиций». Продолжительность обучения 6 месяцев.

В программе: основы трейдинга и инвестиций, инструменты и стратегии, работа с данными и практика торговли на фондовой бирже. В качестве итогового проекта слушателям предлагают разработать торговую стратегию и сформировать пакет активов.

Этот курс рассчитан на аудиторию, которая уже знакома с базой финансовой грамотности, и готова глубже разбираться в теме инвестиций.

Блог на «Клерке».

«Финам», «Разумные инвестиции»

Обучение длится полтора месяца. Слушатели курса знакомятся с основными финансовыми понятиями, изучают и анализируют инвестиционные инструменты, учатся управлять инвестиционной стратегией.

Итоговая работа — составление собственной инвест-стратегии. Курс подойдет для начинающих, которые хотят познакомиться с базовыми понятиями и подробнее остановиться на инструментах фондового рынка.

«Тинькофф», «А как инвестировать: курс для начинающих»

Бесплатный курс, на котором можно разобраться в инвестиционных инструментах. Инвестициям в бизнес здесь уделено достаточно много внимания: рассказывается о покупке акций компаний и участии в фондах. Отдельный урок посвящен налогообложению. Также говорится о психологии инвестора и о том, как принимать решения в случае паники на рынке.

Блог на «Клерке».

«Лекториум», «Азбука финансов»

Бесплатный курс от Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, посвященный личным финансам.

Участникам рассказывают, как принимать финансовые решения, делать сбережения и инвестировать, работать с рисками, составлять инвестиционный портфель, формировать финансовую стратегию, ставить цели и составлять планы по их достижению.

Это обучение подойдет новичкам, которые хотят навести порядок в финансах и начать инвестировать.

Телеграм-каналы банков

Крупные банки с собственными инвестиционными платформами активно работают для популяризации инвестирования. Например, ведут в Telegram тематические каналы.

Контентная стратегия примерно одинаковая: с подписчиками делятся новостями рынков, советами по финансовой грамотности, анонсами прямых эфиров, вебинаров и других образовательных мероприятий.

Примеры таких каналов:

Авторские телеграм-каналы

Ольга Гогаладзе, ~543 тыс. подписчиков

Канал для тех, кто хочет научиться инвестировать с нуля. В блоге много конкретных кейсов по использованию финансовых инструментов: когда не стоит досрочно гасить ипотеку, что делать во время изменения курсов валюты, как работать с облигациями. Помимо этого автор комментирует новости рынка и делится личным опытом.

На пенсию в 35 лет, ~110 тыс. подписчиков

Канал Анара Бабаева, предпринимателя и автора книг о маркетинге, который позиционирует себя как человек, чей инвестиционный доход в 35 лет превысил его расходы, благодаря чему он смог выйти на пенсию.

В канале публикуются переводы статей на тему финансовой грамотности, интервью с экспертами в сфере инвестиций, видео о психологии инвестиций.

Также автор делится личным опытом инвестирования.

RationalAnswer | Павел Комаровский, ~92 тыс. подписчиков

Канал Павла Комаровского — бывшего аудитора консалтинговых корпораций KPMG и McKinsey, управляющего непубличными семейным фондом. В блоге он делится собственным опытом в сфере личных финансов и инвестиций, размышляет на тему рационального принятия решений в жизни, делает обзоры финансовых новостей и отвечает на вопросы подписчиков.

Блог на «Клерке».

Хулиномика, ~89 тыс. подписчиков

Канал Алексея Маркова, автора книги «Хулиномика. Хулиганская экономика. Финансовые рынки для тех, кто их в гробу видал». В канале доступным языком объясняются финансовые термины (например, что такое фьючерсы и дюрация), публикуются новости рынка с комментариями автора, шутки и мемы на тему инвестирования.

Блог на «Клерке».

Николай Мрочковский, ~72 тыс. подписчиков

Канал Николая Мрочковского — инвестора, автора книг по финансовой грамотности, тайм-менеджменту и делегированию в бизнесе.

Он делает разборы собственного портфеля, делится экономическими новостями и прогнозами по поводу происходящего на рынке, рассказывает о работе с рисками, в том числе при инвестировании в бизнес.

СОЛОДИН LIVE, ~49 тыс. подписчиков

Канал Дмитрия Солодина, инвестора и финансового аналитика. Он публикует расчеты доходности, разборы трендов, данные по рынкам. В канале много статистической информации: индексы цен, графики инсайдерской активности, результаты опросов.

Каналы Frontiers

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Экспорт

Росфинмониторинг: экспортеры не нарушают указ о продаже валютной выручки

Крупнейшие экспортеры выполняют требования властей в полном объеме и продают выручку по внешнеторговым контрактам на территории РФ.

Курсы повышения
квалификации

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Пользователи интернета

Фейковых приложений банков стало на 25% больше

Мошенники пользуются тем, что иностранные магазины мобильных приложений блокируют официальный банковский софт, и предлагают пользователям скачать фейковые приложения.

Налоги, взносы, пошлины

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Абы кому ФНС не дает разъяснения по налогам.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Страховые взносы

Хочу научиться инвестировать в бизнес. Топ–16 площадок и телеграм–каналов для обучения

Финансовое образование (хотя бы на базовом уровне) — это один из первых шагов, которые стоит сделать перед тем, как вкладывать куда-либо деньги. На каких площадках и телеграм-каналах можно научиться инвестировать в бизнес?

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Законопроекты

Губернаторам хотят разрешить продлевать майские праздники

В Госдуме хотят разрешить местным властям давать больше выходных в майские праздники. Но только если большинство жителей поддержит перенос выходных с новогодних праздников.

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Projecto.pro
Менеджмент

Применение метода Критического Пути в управлении проектами

Любой проект является многозадачным, и часть задач находится во взаимной зависимости. В результате одни из них оказывают воздействие на решение других. Те из задач, что имеют наибольшее значение, должны находиться под непрерывным контролем.

Применение метода Критического Пути в управлении проектами

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Уведомления о КИК

Физлицам до 2 мая нужно сдать уведомления о КИК

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Александр Андрианов
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Каким образом документально подтвердить факт регистрации транспортного средства на физического лица в случае его перепродажи через цепочку юридических лиц?

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
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Зарплата

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Охрана труда

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Предлагаем ознакомиться со всеми актуальными приказами Минздрава на 2024 год, которые содержат требования к комплектации укладок наборов комплектов и аптечек для оказания первой помощи.

Иллюстрация: freepik/freepik

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