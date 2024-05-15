Запрос налоговой документов по цепочке контрагентов

В рамках выездной налоговой проверки налоговики часто запрашивают документы по всей цепочке контрагентов. Попытки компаний оспорить действия налоговиков в судах заканчиваются полным провалом. Суды в большинстве случаев принимают решения в пользу ИФНС.

Руководители компаний, которые получают требования о предоставлении документов по цепочке партнеров, считают такие действия налоговиков неправомерными. Аргументируя свою позицию тем, что компания напрямую не взаимодействовала с проверяемым налогоплательщиком. Но, как правило, за отказом в предоставлении документов, следует штраф. Оспорить его в суде довольно сложно.

ФНС и суды, обосновывая право на истребование документов по цепочке партнеров, ссылаются на определение ВС от 17.09.2014 № 306-КГ14-1989, где сказано, что законодательство не ограничивает налоговых инспекторов в истребовании документов только у первого контрагента компании.

На этом основании ИФНС имеет право запрашивать у компании документы по партнерам, которые на втором или третьем этапе участвовали в сделки или цепочке движения товаров.

Так, не в пользу компаний были приняты: постановление АС ДВО от 25.04.2018 № Ф03-1030/2018, постановление АС УО от 19.10.2018 № Ф09-3138/18, постановление АС СЗО от 04.03.2021 6714/2020, постановление АС ДВО от 04.03. 2021 № Ф03-657/2021, постановление АС ПО от 09.02.2021№ Ф06-100/2021, постановление АС ЗСО от 18.08.2022 № Ф04-3745/2022 по делу № А70-23135/2021 и многие другие.

Компании, которые участвовали в цепочке на третьем, четвертом этапе могут быть неизвестны ИФНС. Запрос документов, как раз и связан с желанием налоговиков их выявить.

В таких требованиях ИФНС, как правило, не указывает точные реквизиты компаний и, или документов. Причем, обратите внимание, в самой форме требования есть пометка: реквизиты или иные индивидуализирующие признаки документов указываются при наличии (форма Требования о представлении документов (информации) утверждена в приложении № 17 к приказу ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@). Это дает право налоговикам не указывать в требовании конкретные реквизиты документов, если по объективным у ИФНС их нет.

Запрос может содержать общее требование, предоставить данные о поставщиках с указанием наименований фирм, их ИНН и других реквизитов по цепочке движения конкретной партии товара. Если из требования понятно, какие документы нужно предоставить и за какой период, его нужно исполнять.

Если вы не ответите на требование, получите штраф. Так что, есть два варианта: либо исполнить требование, либо представить обоснованный отказ. Не отвечать на требования нельзя.

Компания, получившая требование о представлении документов (информации) в соответствии с п. 1 и п. 1.1 ст. 93.1 НК, должна его исполнить в течение 5 дней со дня получения или в тот же срок уведомить, что не располагает истребуемыми документами (информацией).

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Ответственность за отказ предоставить документы в ИФНС

Получив из ИФНС требование о представлении пояснений или документов, нужно оценить последствия его неисполнения.

За отказ предоставить документы в рамках налоговой проверки или допмеропрятий налоговики могут привлечь к ответственности по ст. 126 НК.

Минимальный штраф — 200 рублей за каждый непредставленный документ.

А, представление документов с заведомо недостоверными сведениями влечет взыскание штрафа в размере от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей. Если речь идет о документах по НДФЛ, здесь штраф составляет 100 рублей 1000 рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления.

Отказ представить имеющиеся документы со сведениями о партнере по запросу налоговой либо представление документов с недостоверными сведениями, грозит организации или ИП штрафом в размере 10 000 рублей.

Если документы запрошены вне рамок налоговой проверки, за их непредоставление ответственность установлена в статье 129.1 НК. Это штраф в размере 5 000 рублей. За повторный отказ — штраф в размере 20 000 рублей.

Кроме НК, ответственность за непредставление сведений налоговым органам предусмотрена ч.1 ст. 15.6 КоАП. Директору компании грозит штраф в размере от 300 до 500 рублей.