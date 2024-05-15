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Кадровый учет

Что полагается сотруднику за работу в ночное время

Сотруднику за работу в ночное время полагается только повышенная оплата. Отгулы за работу в ночное время трудовым законодательством не предусмотрено. Об этом разъясняет Роструд в письме от 16.11.2023 № ПГ/23969-6-1.
Что полагается сотруднику за работу в ночное время
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Работа в ночное время

Ночное время — время с 22 часов до 6 часов (ст. 96 ТК). Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей отработки.

Продолжительность работы (смены) в ночное время не сокращается:

  • для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, например, для тех, кто работает во вредных условиях;

  • для работников, принятых специально для работы в ночное время.

Продолжительность работы в ночное время приравнивается к продолжительности работы в дневное время, если это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.

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Как оплачивают работу в ночное время

Согласно статье 154 ТК, каждый час работы ночью оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях. Но, не ниже размеров, установленных трудовым законодательством.

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время установлены постановлением Правительства от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время».

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 % часовой тарифной ставки либо оклада, за каждый час работы в ночное время.

Конкретные размеры оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

Таким образом, каждый час работы в ночное время подлежит повышенной оплате по сравнению с работой в нормальных условиях. При этом отгул, т.е. другой день отдыха, за работу в ночное время законодательством не предусмотрен.

А можно установить фиксированный размер оплаты в ночное время

ТК говорит о том, что работодатель обязан оплачивать в повышенном размере каждый час работы в ночное время исходя из фактически отработанного времени.

Но, если в компании составлен строгий график работы по ночам, руководство точно знает на сколько часов и какие категории работников выходят на работу после 22 часов, оно может установить фиксированный размер доплаты. Главное, чтобы он был не ниже 20% от обычной зарплаты за час работы при нормальном дневном режиме работы.

Кому и когда нужно предоставить отгул

Повышенную оплату или отгул работник получает за сверхурочную работу.

Сверхурочная работа — это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени, а при суммированном учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (ст. 99 ТК).

Для привлечения работника к сверхурочной работе нужно каждый раз получать согласие работника и издавать приказ.

Такая сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. По желанию работника вместо повышенной оплаты можно предоставить отгул, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК).

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