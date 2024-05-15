₽ Заказать рекламу
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как заполнять новые реестры для экспортного НДС 0%

При реализации товаров на экспорт применяется ставка НДС 0 %. Для подтверждения права применения данной ставки необходимо использовать реестры. Ранее экспортеры представляли подтверждающие экспорт документы, как на бумаге, так и в виде реестров сведений в электронном виде.
Как заполнять новые реестры для экспортного НДС 0%
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

На основании внесенных поправок законом от 19.12.2022 № 549-ФЗ, с 01.01.2024 года для подтверждения ставки НДС 0% при вывозе товаров за пределы ЕАЭС, необходимо использовать специализированные электронные реестры, и направлять их в ИНФНС.

В соответствующие реестры вносятся данные из таможенных деклараций и договоров с иностранными контрагентами. Также, согласно внесенным изменениям, подавать реестры на бумажном носителе больше не нужно (п.1, 9 ст. 165 НК).

Согласно письму от 18.01.2024 № ЕА-4-15/440@, ФНС подготовила рекомендованные формы реестров, которые необходимо формировать компаниям, которые занимаются внешнеторговыми операциями. Всего их формируется 5 реестров:

  • Реестр сведений из деклараций на товары (полных деклараций на товары), контрактов, договоров, предусмотренный пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 165 НК.

  • Реестр сведений из деклараций на товары, транспортных, товаросопроводительных или иных документов, контрактов, договоров, предусмотренный п. 2.1 ст. 165 НК (представляется при вывозе припасов).

  • Реестр сведений из деклараций на товары, контрактов, договоров, предусмотренный пп. 4 п. 1, п. 2 ст. 165 НК (представляется при реэкспорте).

  • Реестр сведений из деклараций на товары либо таможенных деклараций CN 23, предусмотренный пп. 5 п. 1 ст. 165 НК (представляется по международным почтовым отправлениям).

  • Реестр сведений из деклараций на товары для экспресс-грузов, предусмотренный пп. 6 п. 1 ст. 165 НК.

Какой реестр заполнять — зависит от внешнеторговой операции, которую совершил налогоплательщик.

Данные формы реестров будут действовать с 01.07.2024 года. Вместе с формами налоговая утвердила способы представления этих документов и правила их заполнения.

Отправлять реестры документов для подтверждения НДС необходимо с I квартала 2024 года.

Их можно создавать как собственными силами по формам, утвержденным ФНС, так и через сервис «Офис экспортера», в котором реестры можно заполнить в режиме онлайн.

Направлять реестры нужно одновременно с налоговой декларацией по НДС.

Чтобы налогоплательщики могли подать реестры за I квартал 2024 года и доработать свои информсистемы, налоговики направили рекомендуемые формы, их форматы, порядок заполнения и XSD-схемы.

Научим вести учет при внешней экономической деятельности на курсе «ВЭД: учет и налогообложение». Получите знания и навыки для:

  • безошибочного проведения экспортных и импортных операций в самых разных ситуациях;

  • работы с внешнеэкономическими контрактами;

  • владения особенностями учета, уплаты налогов и расчетов с ФТС.

Сейчас вы можете купить курс за 3 690 руб. вместо 18 990 руб.!

Успейте записаться

После курса работайте без таможенных штрафов и валютных рисков!

Правила заполнения реестров

Структура всех реестров типовая. Каждый реестр состоит из общих сведений и табличной части.

«Реестр сведений из деклараций на товары (полных деклараций на товары), контрактов, договоров, предусмотренный пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 165 НК РФ»

№п/п

Строка

Пояснение

1

Общие сведения

Налоговый период

Указывается код, определяющий налоговый период.

Отчетный год

Указывается год, за который предоставляется реестр.

Номер корректировки

При представлении первичного реестра — ставится «0». При представлении уточненного реестра, проставляется (1, 2, 3 и т.д.).

2

Сведения о налогоплательщике

ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

КПП

Указывается код причины постановки на учет.

Название компании

Указывается полное наименование организации, либо наименование представительства (филиала) иностранной организации, иного обособленного подразделения иностранной организации

Форма реорганизации (ликвидации)

Указывается код формы реорганизации организации или же код ликвидации организации.

ИНН

Указываются ИНН и КПП реорганизованной организации, присвоенные до ее реорганизации по месту ее нахождения.

КПП

Код операции

Указывается соответствующий код операции.

ИТОГО налоговая база (в руб.)

Указывается общая сумма налоговой базы по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена.

3

Табличная часть

Порядковый номер

Указывается порядковый номер соответствующей операции по реализации товаров.

Регистрационный номер декларации на товары

Указывается регистрационный номер декларации на товары (полной декларации на товары) (при экспорте) по соответствующей операции по реализации товаров.

Налоговая база по соответствующей операции по реализации товаров

Указывается сумма по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена.

Контракт/договор

Указывается номер и дата контракта, договора в отношении соответствующей операции по реализации товаров.

Номер

Дата

«Реестр сведений из деклараций на товары, транспортных, товаросопроводительных или иных документов, контрактов, договоров, предусмотренный пп. 2 п. 1, п. 2.1 ст. 165 НК РФ»

№п/п

Строка

Пояснение

1

Общие сведения

Налоговый период

Указывается код, определяющий налоговый период.

Отчетный год

Указывается год, за который предоставляется реестр.

Номер корректировки

При представлении первичного реестра — ставится «0».

При представлении уточненного реестра, проставляется (1, 2, 3 и т.д.).

2

Сведения о налогоплательщике

ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

КПП

Указывается код причины постановки на учет.

Название компании

Указывается полное наименование организации, либо наименование представительства (филиала) иностранной организации, иного обособленного подразделения иностранной организации

Форма реорганизации (ликвидации)

Указывается код формы реорганизации организации или же код ликвидации организации.

ИНН

Указываются ИНН и КПП реорганизованной организации, присвоенные до ее реорганизации по месту ее нахождения.

КПП

Код операции

Указывается соответствующий код операции.

ИТОГО налоговая база (в руб.)

Указывается общая сумма налоговой базы по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена.

3

Табличная часть

Порядковый номер

Указывается порядковый номер соответствующей операции по реализации товаров.

Код вида транспорта

Код вида транспорта по соответствующей операции по реализации товаров.

Признак таможенного декларирования

«1» — если декларирование предусмотрено.

«2» — в случае вывоза припасов в государство (член Евразийского экономического союза).

Регистрационный номер декларации на товары

Указывается регистрационный номер декларации на товары по соответствующей операции по реализации товаров.

Дата вывоза припасов

Указывается дата вывоза припасов, согласно декларации на товары или иного документа, подтверждающего вывоз припасов за пределы таможенной территории.

Транспортный, товаросопроводительный или иной документ, подтверждающий вывоз припасов

Указываются виды (наименование), номера и дата транспортных, товаросопроводительных и иных документов.

Вид документа

Номер документа

Дата документа

Наименование воздушных судов, морских судов или смешанных судов

Отражается наименование воздушных судов, морских судов, смешанных судов. Данные вносятся из транспортного и товаросопроводительного документа.

Код товара по товарной номенклатуре внешне-экономической деятельности

Указываются коды товаров по товарной номенклатуре внешне-экономической деятельности.

Количество припасов

Указывается количество припасов, в том числе топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ). Данные вносятся из транспортного и товаросопроводительного документа.

Налоговая база по соответствующей операции по реализации припасов

Указывается сумма по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена.

Контракт/договор

Указывается номер и дата контракта, договора в отношении соответствующей операции по реализации товаров.

Номер

Дата

«Реестр сведений из деклараций на товары, контрактов, договоров, предусмотренный пп. 4 п. 1, п. 2 ст. 165 НК РФ»

№п/п

Строка

Пояснение

1

Общие сведения

Налоговый период

Указывается код, определяющий налоговый период.

Отчетный год

Указывается год, за который предоставляется реестр.

Номер корректировки

При представлении первичного реестра — ставится «0». При представлении уточненного реестра, проставляется (1, 2, 3 и т.д.).

2

Сведения о налогоплательщике

ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

КПП

Указывается код причины постановки на учет.

Название компании

Указывается полное наименование организации, либо наименование представительства (филиала) иностранной организации, иного обособленного подразделения иностранной организации

Форма реорганизации (ликвидации)

Указывается код формы реорганизации организации или же код ликвидации организации.

ИНН

Указываются ИНН и КПП реорганизованной организации, присвоенные до ее реорганизации по месту ее нахождения.

КПП

Код операции

Указывается соответствующий код операции.

ИТОГО налоговая база (в руб.)

Указывается общая сумма налоговой базы по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена.

3

Табличная часть

Порядковый номер

Указывается порядковый номер соответствующей операции по реализации товаров.

Регистрационный номер декларации на товары

Указывается регистрационный номер декларации (при ввозе) по соответствующей операции по ввозу товаров, под таможенной процедурой свободной таможенной зоны, свободного склада или переработки на таможенной территории.

Налоговая база по соответствующей операции по реализации товаров

Указывается сумма по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена.

Контракт/договор

Указывается номер и дата контракта, договора в отношении соответствующей операции по реализации товаров.

Номер

Дата

«Реестр сведений из деклараций на товары либо таможенных деклараций CN 23, предусмотренный пп. 5 п. 1 ст. 165 НК РФ»

№п/п

Строка

Пояснение

1

Общие сведения

Налоговый период

Указывается код, определяющий налоговый период.

Отчетный год

Указывается год, за который предоставляется реестр.

Номер корректировки

При представлении первичного реестра — ставится «0».

При представлении уточненного реестра, проставляется (1, 2, 3 и т.д.).

2

Сведения о налогоплательщике

ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

КПП

Указывается код причины постановки на учет.

Название компании

Указывается полное наименование организации, либо наименование представительства (филиала) иностранной организации, иного обособленного подразделения иностранной организации

Форма реорганизации (ликвидации)

Указывается код формы реорганизации организации или же код ликвидации организации.

ИНН

Указываются ИНН и КПП реорганизованной организации, присвоенные до ее реорганизации по месту ее нахождения.

КПП

Код операции

Указывается соответствующий код операции.

ИТОГО налоговая база (в руб.)

Указывается общая сумма налоговой базы по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена.

3

Табличная часть

Порядковый номер

Указывается порядковый номер соответствующей операции по реализации товаров.

Код вида документа

«1» — сведения из декларации на товары.

«2» — таможенная декларация CN 23.

Регистрационный номер декларации на товары

Указывается регистрационный номер декларации на товары по соответствующей операции по реализации товаров. В случае декларирования товаров по форме CN 23 указывается регистрационный номер, проставленный таможенным органом.

Номер отправления таможенной декларации CN 23

Указывается уникальный номер почтового отправления из бланка по форме CN 23.

Сведения об отправителе

Указывается полное наименование организации (отправителя) или же Ф.И.О физического лица — отправителя.

Наименование организации

ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

Налоговая база по соответствующей операции по реализации товаров

Указывается сумма по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена.

Примечание (при наличии)

Указывается иная информация, относящаяся к операции по реализации товаров.

«Реестр сведений из деклараций на товары для экспресс-грузов, предусмотренный пп. 6 п. 1 ст. 165 НК РФ»

№п/п

Строка

Пояснение

1

Общие сведения

Налоговый период

Указывается код, определяющий налоговый период.

Отчетный год

Указывается год, за который предоставляется реестр.

Номер корректировки

При представлении первичного реестра — ставится «0».

При представлении уточненного реестра, проставляется (1, 2, 3 и т.д.).

2

Сведения о налогоплательщике

ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика.

КПП

Указывается код причины постановки на учет.

Название компании

Указывается полное наименование организации, либо наименование представительства (филиала) иностранной организации, иного обособленного подразделения иностранной организации

Форма реорганизации (ликвидации)

Указывается код формы реорганизации организации или же код ликвидации организации.

ИНН

Указываются ИНН и КПП реорганизованной организации, присвоенные до ее реорганизации по месту ее нахождения.

КПП

Код операции

Указывается соответствующий код операции.

ИТОГО налоговая база (в руб.)

Указывается общая сумма налоговой базы по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена.

3

Табличная часть

Порядковый номер

Указывается порядковый номер соответствующей операции по реализации товаров.

Регистрационный номер декларации на товары для экспресс-грузов

Указывается регистрационный номер декларации на товары для экспресс-грузов по соответствующей операции по реализации товаров.

Индивидуальная накладная

Указывается номер индивидуальной накладной.

Документ, составленный налогоплательщиком для получателя

Указывается номер, дата документа, составленного налогоплательщиком для получателя и содержащего сведения о стоимости реализованного товара, наименовании товара.

Номер

Дата

Налоговая база по соответствующей операции по реализации товаров

Указывается сумма по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена.

Примечание (при наличии)

Указывается иная информация, относящаяся к операции по реализации товаров.

Начать дискуссию

Бесплатно с Первичные документы

Какие документы заменяет УПД. Новый формат УПД с 2025 года. Мини-курс

Универсальный передаточный документ используется в качестве замены части первичных документов. Какие документы он заменяет и какой формат УПД использовать с 2025 года рассказываем в мини-курсе.

Какие документы заменяет УПД. Новый формат УПД с 2025 года. Мини-курс

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

🌞 Хотят увеличить МРОТ и декретные. В мае надо пораньше выплатить зарплату. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости последней недели, которые вы могли пропустить.

Бесплатно с Отпускные

Можно ли взыскать деньги с работника, который взял отпуск авансом, а потом уволился

Не всегда разумно идти навстречу пожеланиям трудящихся – предоставлять им отпуска авансом вне графика за еще не отработанный период. Но если такая ситуация произошла, как быть работодателю, можно ли удержать переплату?

Можно ли взыскать деньги с работника, который взял отпуск авансом, а потом уволился

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Клерк
Охрана труда

👷‍♂️👨‍💻🔧 Кто должен проходить обучение по охране труда на предприятии

Согласно ст. 225 ТК, получить базовые знания по охране труда должны все сотрудники, однако существуют и специальные программы для разных категорий работников. Разбираемся, кто и по каким программам обязан проходить обучение в компании.

👷‍♂️👨‍💻🔧 Кто должен проходить обучение по охране труда на предприятии
Права потребителей

Как защитить бизнес от необоснованных нападок потребителей

Разберем, как потребители злоупотребляют своими правами и как честным предпринимателям защитить свой бизнес.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Обзоры для бухгалтера

Как уменьшать налог по УСН на взносы, НМА в 2024 году, важные разъяснения Минфина и ФНС. Дайджест разборов

Подготовили для вас новый дайджест разборов от «Клерка». Сегодня для вас самые читаемые разборы за апрель, а также два абсолютно новых разбора.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
ЭДО

В сервисе «Прозрачный бизнес» теперь можно узнать больше о контрагентах

ФНС в сервисе «Прозрачный бизнес» разместила информацию о подключении бизнеса к электронному документообороту (ЭДО).

Мошенничество

Развитие бизнеса с сайта знакомств, как правило, не начинается

Оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве через сайт знакомств в отношении жительниц Краснодарского края и Москвы.

Ведение бизнеса

Что такое гарантийное письмо и в каких случаях оно необходимо

Гарантийное письмо подтверждает возникновение обязательств между сторонами и условия сделки. Такой документ можно предоставить арендодателю, клиенту или кредитору как гарантию исполнения своих обязательств. Если сторона свои обещания нарушила, с таким документом можно идти в суд.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Мошенничество

Договор на трудоустройство в модельное агентство актером массовых сцен может оказаться на кредит

На юго-востоке Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемых в многоэпизодном мошенничестве под видом трудоустройства в модельное агентство актером массовых сцен.

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Как заполнять новые реестры для экспортного НДС 0%

При реализации товаров на экспорт применяется ставка НДС 0 %. Для подтверждения права применения данной ставки необходимо использовать реестры. Ранее экспортеры представляли подтверждающие экспорт документы, как на бумаге, так и в виде реестров сведений в электронном виде.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Екатерина Макаренко
Банки

Простым языком про счета за границей

Клиент задаёт нам вопрос: у меня открыты карты в иностранных банках для поступления средств и оплаты иностранных сервисов. Надо ли сдавать отчет о них и если да, то куда и когда?

Разборы законов

1 273
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: TikTok возвращается в Россию, CDEK доставляет автомобили, а IT-компании не договорились о создании российской операционки

Подготовили обзор главных событий дня — 3 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
Законопроекты

Депутат предлагает официально продавать красивые госномера для автомобилей

Если власти начнут продавать автомобильные номера, то за первый год федеральный бюджет пополнится на 35 млрд рублей.

IT-компании

IT-компаниям нужно до 1 июня подтвердить аккредитацию

С 8 мая до 1 июня 2024 года IT-компании должны подтвердить госаккредитацию, указать долю доходов от профильной деятельности, а также внести сведения о продаже программ, включенных в реестр отечественного ПО.

Кредитование

Что нужно проверить компании перед тем, как обратиться за кредитом

Чаще всего кредиторы не предоставляют финансирование должникам из реестра ФССП, банкротам и тем, у кого плохая кредитная история.

Нематериальные активы

Бизнесу помогут оценить стоимость компании на рынке

Роспатент может создать универсальную методику оценки интеллектуальной собственности, в том числе НМА.

Декларация по налогу на прибыль

❗ В декларации по прибыли можно учитывать прошлый убыток, только если он был отражен в декларациях. Иначе ИФНС не имела возможности провести камералку, говорит юрист

Чтобы в строке 110 листа 02 декларации по налогу на прибыль отразить убыток прошлых лет, уменьшающий налоговую базу, одной только первички недостаточно. Нужно, чтобы в декларациях прошлых лет этот убыток был отражен.

11

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Антон Свирякин
Санкции 2022-2024

Как исключить «недружественного» участника (акционера) из российской компании в 2024 году

Можно ли исключить недружественного участника (акционера) из российской компании без его согласия? Какие требования предъявляются к участникам (акционерам) российских компаний для обращения в суд с соответствующим заявлением и как это работает на практике? Каковы последствия исключения недружественного участника (акционера) из российской компании?

Интересные материалы

Компенсация за неиспользованный отпуск

Отпуск с последующим увольнением не идет в стаж для компенсации за неиспользованный отпуск: разъяснение с примером

Можно уволиться по собственному желанию, уйдя в отпуск с последующем увольнением. Этот последний отпуск в стаж, дающий право на отпуск, не включается. За его дни компенсацию за неиспользованный отпуск (КНО) не начисляют.