Как заполнять новые реестры для экспортного НДС 0%

При реализации товаров на экспорт применяется ставка НДС 0 %. Для подтверждения права применения данной ставки необходимо использовать реестры. Ранее экспортеры представляли подтверждающие экспорт документы, как на бумаге, так и в виде реестров сведений в электронном виде.

На основании внесенных поправок законом от 19.12.2022 № 549-ФЗ, с 01.01.2024 года для подтверждения ставки НДС 0% при вывозе товаров за пределы ЕАЭС, необходимо использовать специализированные электронные реестры, и направлять их в ИНФНС.

В соответствующие реестры вносятся данные из таможенных деклараций и договоров с иностранными контрагентами. Также, согласно внесенным изменениям, подавать реестры на бумажном носителе больше не нужно (п.1, 9 ст. 165 НК).

Согласно письму от 18.01.2024 № ЕА-4-15/440@, ФНС подготовила рекомендованные формы реестров, которые необходимо формировать компаниям, которые занимаются внешнеторговыми операциями. Всего их формируется 5 реестров:

Какой реестр заполнять — зависит от внешнеторговой операции, которую совершил налогоплательщик.

Данные формы реестров будут действовать с 01.07.2024 года. Вместе с формами налоговая утвердила способы представления этих документов и правила их заполнения.

Отправлять реестры документов для подтверждения НДС необходимо с I квартала 2024 года.

Их можно создавать как собственными силами по формам, утвержденным ФНС, так и через сервис «Офис экспортера», в котором реестры можно заполнить в режиме онлайн.

Направлять реестры нужно одновременно с налоговой декларацией по НДС.

Чтобы налогоплательщики могли подать реестры за I квартал 2024 года и доработать свои информсистемы, налоговики направили рекомендуемые формы, их форматы, порядок заполнения и XSD-схемы.

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Правила заполнения реестров

Структура всех реестров типовая. Каждый реестр состоит из общих сведений и табличной части.

«Реестр сведений из деклараций на товары (полных деклараций на товары), контрактов, договоров, предусмотренный пп. 1 п. 1, п. 2 ст. 165 НК РФ»

№п/п Строка Пояснение 1 Общие сведения Налоговый период Указывается код, определяющий налоговый период. Отчетный год Указывается год, за который предоставляется реестр. Номер корректировки При представлении первичного реестра — ставится «0». При представлении уточненного реестра, проставляется (1, 2, 3 и т.д.). 2 Сведения о налогоплательщике ИНН Указывается идентификационный номер налогоплательщика. КПП Указывается код причины постановки на учет. Название компании Указывается полное наименование организации, либо наименование представительства (филиала) иностранной организации, иного обособленного подразделения иностранной организации Форма реорганизации (ликвидации) Указывается код формы реорганизации организации или же код ликвидации организации. ИНН Указываются ИНН и КПП реорганизованной организации, присвоенные до ее реорганизации по месту ее нахождения. КПП Код операции Указывается соответствующий код операции. ИТОГО налоговая база (в руб.) Указывается общая сумма налоговой базы по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена. 3 Табличная часть Порядковый номер Указывается порядковый номер соответствующей операции по реализации товаров. Регистрационный номер декларации на товары Указывается регистрационный номер декларации на товары (полной декларации на товары) (при экспорте) по соответствующей операции по реализации товаров. Налоговая база по соответствующей операции по реализации товаров Указывается сумма по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена. Контракт/договор Указывается номер и дата контракта, договора в отношении соответствующей операции по реализации товаров. Номер Дата

«Реестр сведений из деклараций на товары, транспортных, товаросопроводительных или иных документов, контрактов, договоров, предусмотренный пп. 2 п. 1, п. 2.1 ст. 165 НК РФ»

№п/п Строка Пояснение 1 Общие сведения Налоговый период Указывается код, определяющий налоговый период. Отчетный год Указывается год, за который предоставляется реестр. Номер корректировки При представлении первичного реестра — ставится «0». При представлении уточненного реестра, проставляется (1, 2, 3 и т.д.). 2 Сведения о налогоплательщике ИНН Указывается идентификационный номер налогоплательщика. КПП Указывается код причины постановки на учет. Название компании Указывается полное наименование организации, либо наименование представительства (филиала) иностранной организации, иного обособленного подразделения иностранной организации Форма реорганизации (ликвидации) Указывается код формы реорганизации организации или же код ликвидации организации. ИНН Указываются ИНН и КПП реорганизованной организации, присвоенные до ее реорганизации по месту ее нахождения. КПП Код операции Указывается соответствующий код операции. ИТОГО налоговая база (в руб.) Указывается общая сумма налоговой базы по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена. 3 Табличная часть Порядковый номер Указывается порядковый номер соответствующей операции по реализации товаров. Код вида транспорта Код вида транспорта по соответствующей операции по реализации товаров. Признак таможенного декларирования «1» — если декларирование предусмотрено. «2» — в случае вывоза припасов в государство (член Евразийского экономического союза). Регистрационный номер декларации на товары Указывается регистрационный номер декларации на товары по соответствующей операции по реализации товаров. Дата вывоза припасов Указывается дата вывоза припасов, согласно декларации на товары или иного документа, подтверждающего вывоз припасов за пределы таможенной территории. Транспортный, товаросопроводительный или иной документ, подтверждающий вывоз припасов Указываются виды (наименование), номера и дата транспортных, товаросопроводительных и иных документов. Вид документа Номер документа Дата документа Наименование воздушных судов, морских судов или смешанных судов Отражается наименование воздушных судов, морских судов, смешанных судов. Данные вносятся из транспортного и товаросопроводительного документа. Код товара по товарной номенклатуре внешне-экономической деятельности Указываются коды товаров по товарной номенклатуре внешне-экономической деятельности. Количество припасов Указывается количество припасов, в том числе топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ). Данные вносятся из транспортного и товаросопроводительного документа. Налоговая база по соответствующей операции по реализации припасов Указывается сумма по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена. Контракт/договор Указывается номер и дата контракта, договора в отношении соответствующей операции по реализации товаров. Номер Дата

«Реестр сведений из деклараций на товары, контрактов, договоров, предусмотренный пп. 4 п. 1, п. 2 ст. 165 НК РФ»

№п/п Строка Пояснение 1 Общие сведения Налоговый период Указывается код, определяющий налоговый период. Отчетный год Указывается год, за который предоставляется реестр. Номер корректировки При представлении первичного реестра — ставится «0». При представлении уточненного реестра, проставляется (1, 2, 3 и т.д.). 2 Сведения о налогоплательщике ИНН Указывается идентификационный номер налогоплательщика. КПП Указывается код причины постановки на учет. Название компании Указывается полное наименование организации, либо наименование представительства (филиала) иностранной организации, иного обособленного подразделения иностранной организации Форма реорганизации (ликвидации) Указывается код формы реорганизации организации или же код ликвидации организации. ИНН Указываются ИНН и КПП реорганизованной организации, присвоенные до ее реорганизации по месту ее нахождения. КПП Код операции Указывается соответствующий код операции. ИТОГО налоговая база (в руб.) Указывается общая сумма налоговой базы по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена. 3 Табличная часть Порядковый номер Указывается порядковый номер соответствующей операции по реализации товаров. Регистрационный номер декларации на товары Указывается регистрационный номер декларации (при ввозе) по соответствующей операции по ввозу товаров, под таможенной процедурой свободной таможенной зоны, свободного склада или переработки на таможенной территории. Налоговая база по соответствующей операции по реализации товаров Указывается сумма по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена. Контракт/договор Указывается номер и дата контракта, договора в отношении соответствующей операции по реализации товаров. Номер Дата

«Реестр сведений из деклараций на товары либо таможенных деклараций CN 23, предусмотренный пп. 5 п. 1 ст. 165 НК РФ»

№п/п Строка Пояснение 1 Общие сведения Налоговый период Указывается код, определяющий налоговый период. Отчетный год Указывается год, за который предоставляется реестр. Номер корректировки При представлении первичного реестра — ставится «0». При представлении уточненного реестра, проставляется (1, 2, 3 и т.д.). 2 Сведения о налогоплательщике ИНН Указывается идентификационный номер налогоплательщика. КПП Указывается код причины постановки на учет. Название компании Указывается полное наименование организации, либо наименование представительства (филиала) иностранной организации, иного обособленного подразделения иностранной организации Форма реорганизации (ликвидации) Указывается код формы реорганизации организации или же код ликвидации организации. ИНН Указываются ИНН и КПП реорганизованной организации, присвоенные до ее реорганизации по месту ее нахождения. КПП Код операции Указывается соответствующий код операции. ИТОГО налоговая база (в руб.) Указывается общая сумма налоговой базы по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена. 3 Табличная часть Порядковый номер Указывается порядковый номер соответствующей операции по реализации товаров. Код вида документа «1» — сведения из декларации на товары. «2» — таможенная декларация CN 23. Регистрационный номер декларации на товары Указывается регистрационный номер декларации на товары по соответствующей операции по реализации товаров. В случае декларирования товаров по форме CN 23 указывается регистрационный номер, проставленный таможенным органом. Номер отправления таможенной декларации CN 23 Указывается уникальный номер почтового отправления из бланка по форме CN 23. Сведения об отправителе Указывается полное наименование организации (отправителя) или же Ф.И.О физического лица — отправителя. Наименование организации ИНН Указывается идентификационный номер налогоплательщика. Налоговая база по соответствующей операции по реализации товаров Указывается сумма по соответствующей операции по реализации товаров, по которой обоснованность применения налоговой ставки 0% по НДС документально подтверждена. Примечание (при наличии) Указывается иная информация, относящаяся к операции по реализации товаров.

«Реестр сведений из деклараций на товары для экспресс-грузов, предусмотренный пп. 6 п. 1 ст. 165 НК РФ»