Цифра дня. Про зарплаты бухгалтеров

Зарплаты бухгалтеров в Москве и на периферии отличаются в разы. А сколько платят работодатели в вашем регионе?

Бухгалтеры обсуждают результаты исследования по зарплатам в телеграм-канале HR Ди Например, между Алтайским краем и Москвой разрыв почти в три раза. А требования к бухгалтерам все растут, какие только обязанности на них не возлагают!

А сколько платят в вашем регионе? Присоединяйтесь к обсуждению.

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