Новый валютный контроль, спорные расходы на УСН, кто отвечает за охрану труда, техсбой в СФР и штраф за ЕФС-1. Дайджест Разборов

На эти вопросы ответили наши эксперты:
Кто подлежит постановке на воинский учет.
Какие расходы на УСН нельзя принять.
Может ли директор отвечать за охрану труда в организации.
Что такое КПП в реквизитах организации в 2024 году: расшифровка.
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