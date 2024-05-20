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Новый валютный контроль, спорные расходы на УСН, кто отвечает за охрану труда, техсбой в СФР и штраф за ЕФС-1. Дайджест Разборов

Подготовили для вас еженедельный дайджест разборов. 
Новый валютный контроль, спорные расходы на УСН, кто отвечает за охрану труда, техсбой в СФР и штраф за ЕФС-1. Дайджест Разборов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На эти вопросы ответили наши эксперты:

  • Кто подлежит постановке на воинский учет.

  • Какие расходы на УСН нельзя принять.

  • Может ли директор отвечать за охрану труда в организации.

  • Что такое КПП в реквизитах организации в 2024 году: расшифровка.

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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