Новый валютный контроль, спорные расходы на УСН, кто отвечает за охрану труда, техсбой в СФР и штраф за ЕФС-1. Дайджест Разборов

На эти вопросы ответили наши эксперты:

Кто подлежит постановке на воинский учет.

Какие расходы на УСН нельзя принять.

Может ли директор отвечать за охрану труда в организации.

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