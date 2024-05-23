Сейчас многие предприниматели продают свои товары на маркетплейсах. Это электронные площадки для продажи товаров в интернете. Например, Озон, Вайлдберриз и др. ФНС разъяснила, как продавцу на УСН считать доход при удержании маркетплейсом суммы своего вознаграждения из выручки продавца.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Документ — письмо ФНС от 8 мая 2024 г. № СД-4-3/5416@.

Комиссия маркетплейса за проданный товар

Электронные площадки, т.е. маркетплейсы, удерживают комиссию, если товар продан электронно. Это агентское вознаграждение.

По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала (ст. 1005 ГК).

Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре. Как учитывать такие агентские вознаграждения маркетплейса упрощенцу, разъяснила ФНС.

Как на УСН учитывать удержания маркетплейса из дохода за проданный товар

Предпринимателю на УСН с объектом налогообложения «доход – расход» нужно учитывать следующее.

Доходом продавца признается вся сумма поступлений от покупателя за реализованные ему через маркетплейс товары.

Согласно подпункту 24 пункта 1 статьи 346.16 НК, при определении налоговой базы упрощенец уменьшает полученные доходы на расходы на выплату комиссионных, агентских вознаграждений и вознаграждений по договорам поручения.

Значит, сумма удержанного маркетплейсом из выручки продавца вознаграждения является расходом, учитываемым при определении налоговой базы по УСН.

Если упрощенец применяет объект налогообложения «доходы», то расходы он не учитывает. Поэтому УСН-налог должен быть уплачен со всего дохода. Комиссия маркетплейса в данном случае не вычитается.

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Примеры

В зависимости от того, какой объект налогообложения применяет упрощенец, нужно учитывать либо не учитывать агентское вознаграждение.

Пример. УСН с объектом «доходы – расходы»

Налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, продал через маркетплейс товары на 1 000 рублей.

Маркетплейсом из этой суммы было удержано агентское вознаграждение в размере 100 рублей. Продавцу маркетплейсом перечислено 900 рублей разницы между суммой поступлений от покупателя за реализованный товар (1 000 рублей) и суммой удержанного маркетплейсом вознаграждения (100 рублей).

При определении налоговой базы по УСН налогоплательщик отражает в доходах сумму в размере 1 000 рублей, а в расходах отражает сумму агентского вознаграждения, удержанного маркетплейсом, в размере 100 рублей.

Пример. УСН с объектом «доходы»

Налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогообложения в виде доходов, продал через маркетплейс товары на 1 000 рублей.

Маркетплейсом из этой суммы было удержано агентское вознаграждение в размере 100 рублей.

Продавцу маркетплейсом перечислено 900 рублей разницы между суммой поступлений от покупателя за реализованный товар (1 000 рублей) и суммой удержанного маркетплейсом вознаграждения (100 рублей).

При определении налоговой базы по УСН налогоплательщик отражает в доходах сумму в размере 1 000 рублей.

Учет любых расходов, в частности, в виде удержанного маркетплейсом агентского вознаграждения в размере 100 рублей, при применении УСН с объектом налогообложения доходы не предусмотрен.