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Кадровый учет

Как оформляется согласие работника на отзыв из отпуска

Отзыв из отпуска без согласия сотрудника запрещен, кроме отдельных исключений, предусмотренных ТК. Они регламентируются правительственными постановлениями, учитывающими реальную ситуацию в национальной экономике.
Как оформляется согласие работника на отзыв из отпуска
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

В их числе постановление от 1 августа 2022 года № 1365, дающее право на отзыв из отпуска без согласия работника руководству оборонных предприятий. Для этого сотрудника нужно предупредить о своем решении не позднее чем за 3 дня в порядке, установленном локальным актом.

Кого нельзя досрочно вернуть из отпуска

Ст.125 ТК не позволяет вернуть на рабочее место даже при получении письменного одобрения следующие категории персонала:

  • несовершеннолетние;

  • беременные работницы;

  • сотрудники, на чьих рабочих местах установлены вредные/опасные производственные факторы.

В случае выявления нарушения согласие на отзыв из отпуска не поможет работодателю и он будет привлечен к административной ответственности по ст.5.27 КоАП.

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Как правильно отозвать сотрудника из отпуска

Согласие работника на отзыв из отпуска может понадобиться из-за болезни его коллеги, возникновения чрезвычайной ситуации, проверки контрольно-надзорных органов, острой производственной необходимости, началом срочной командировки и др.

Алгоритм действий работодателя включает ряд шагов:

  • подготовка служебной записки;

  • составление и направление уведомления сотруднику;

  • получение положительного решения;

  • издание локального акта;

  • корректировка графика отпусков и личной карточки сотрудника (отметается число фактически использованных дней отдыха);

  • изменение первоначального расчета отпускных.

Указанные документы не относятся к категории обязательных и могут составляться нанимателем в свободной форме. Работник вправе вне зависимости от мотивов и причин игнорировать распоряжение работодателя.

Последний не может квалифицировать такой отказ как несоблюдение трудовой дисциплины (п. 37 постановления ВС от 17 марта 2004 года № 2).

В трудовом законодательстве нет ограничений, связанных со сроком отзыва. Это дает право возвращать персонал даже в первый день отдыха.

Образец согласия сотрудника

Законодательством не утвержден единый типовой образец согласия на отзыв из отпуска. Документ готовится в произвольной форме, нередко им выступает заявление сотрудника. В нем указывается следующая информация:

  • адресат и составитель;

  • письменное согласие возврата на работу с обозначением прерванного отпуска;

  • дата появления на рабочем месте;

  • вариант использования оставшихся дней отдыха;

  • дата и подпись сотрудника.

Заявление на согласие отзыва из отпуска не наделяет правом бухгалтера удерживать лишние суммы отпускных из зарплаты без получения письменного одобрения работника.

Образец согласия на отзыв из отпуска:

Гарантии вызванных на работу сотрудников

В случае отзыва сотрудника из отпуска без его согласия или после получения одобрения неиспользованный период отдыха предоставляется по желанию работника в удобный период до конца настоящего рабочего года.

Альтернативный вариант — добавить оставшиеся дни к будущему отпуску (ч.2 ст. 125 ТК). Норма требует прервать действующий период отдыха без последующего автоматического возобновления.

После начала досрочного исполнения трудовых функций работнику начисляется зарплата по факту отработанного времени. В случае предоставления отпуска в другой период года отпускные будут заново рассчитываться в соответствии с числом дней отдыха и особенностями расчетного периода (ст. 139 ТК). Выплата не изменится, если после некоторого времени сотрудник вновь уйдет отдыхать, а расчетный период останется прежним.

Источник: https://buhguru.com/kadrovaya-rabota/kak-oformlyaetsya-soglasie-rabotnika-na-otzyv-iz-otpuska.html#.

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