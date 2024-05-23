Как оформляется согласие работника на отзыв из отпуска

В их числе постановление от 1 августа 2022 года № 1365, дающее право на отзыв из отпуска без согласия работника руководству оборонных предприятий. Для этого сотрудника нужно предупредить о своем решении не позднее чем за 3 дня в порядке, установленном локальным актом.

Кого нельзя досрочно вернуть из отпуска

Ст.125 ТК не позволяет вернуть на рабочее место даже при получении письменного одобрения следующие категории персонала:

несовершеннолетние;

беременные работницы;

сотрудники, на чьих рабочих местах установлены вредные/опасные производственные факторы.

В случае выявления нарушения согласие на отзыв из отпуска не поможет работодателю и он будет привлечен к административной ответственности по ст.5.27 КоАП.

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