Как оформляется согласие работника на отзыв из отпуска

В их числе постановление от 1 августа 2022 года № 1365, дающее право на отзыв из отпуска без согласия работника руководству оборонных предприятий. Для этого сотрудника нужно предупредить о своем решении не позднее чем за 3 дня в порядке, установленном локальным актом.
Кого нельзя досрочно вернуть из отпуска
Ст.125 ТК не позволяет вернуть на рабочее место даже при получении письменного одобрения следующие категории персонала:
несовершеннолетние;
беременные работницы;
сотрудники, на чьих рабочих местах установлены вредные/опасные производственные факторы.
В случае выявления нарушения согласие на отзыв из отпуска не поможет работодателю и он будет привлечен к административной ответственности по ст.5.27 КоАП.
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Как правильно отозвать сотрудника из отпуска
Согласие работника на отзыв из отпуска может понадобиться из-за болезни его коллеги, возникновения чрезвычайной ситуации, проверки контрольно-надзорных органов, острой производственной необходимости, началом срочной командировки и др.
Алгоритм действий работодателя включает ряд шагов:
подготовка служебной записки;
составление и направление уведомления сотруднику;
получение положительного решения;
издание локального акта;
корректировка графика отпусков и личной карточки сотрудника (отметается число фактически использованных дней отдыха);
изменение первоначального расчета отпускных.
Указанные документы не относятся к категории обязательных и могут составляться нанимателем в свободной форме. Работник вправе вне зависимости от мотивов и причин игнорировать распоряжение работодателя.
Последний не может квалифицировать такой отказ как несоблюдение трудовой дисциплины (п. 37 постановления ВС от 17 марта 2004 года № 2).
В трудовом законодательстве нет ограничений, связанных со сроком отзыва. Это дает право возвращать персонал даже в первый день отдыха.
Образец согласия сотрудника
Законодательством не утвержден единый типовой образец согласия на отзыв из отпуска. Документ готовится в произвольной форме, нередко им выступает заявление сотрудника. В нем указывается следующая информация:
адресат и составитель;
письменное согласие возврата на работу с обозначением прерванного отпуска;
дата появления на рабочем месте;
вариант использования оставшихся дней отдыха;
дата и подпись сотрудника.
Заявление на согласие отзыва из отпуска не наделяет правом бухгалтера удерживать лишние суммы отпускных из зарплаты без получения письменного одобрения работника.
Образец согласия на отзыв из отпуска:
Гарантии вызванных на работу сотрудников
В случае отзыва сотрудника из отпуска без его согласия или после получения одобрения неиспользованный период отдыха предоставляется по желанию работника в удобный период до конца настоящего рабочего года.
Альтернативный вариант — добавить оставшиеся дни к будущему отпуску (ч.2 ст. 125 ТК). Норма требует прервать действующий период отдыха без последующего автоматического возобновления.
После начала досрочного исполнения трудовых функций работнику начисляется зарплата по факту отработанного времени. В случае предоставления отпуска в другой период года отпускные будут заново рассчитываться в соответствии с числом дней отдыха и особенностями расчетного периода (ст. 139 ТК). Выплата не изменится, если после некоторого времени сотрудник вновь уйдет отдыхать, а расчетный период останется прежним.
Источник: https://buhguru.com/kadrovaya-rabota/kak-oformlyaetsya-soglasie-rabotnika-na-otzyv-iz-otpuska.html#.
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