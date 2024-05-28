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Самозанятые

Цитата дня. Про самозанятых

Налоговый режим для самозанятых не будут менять до 2028 года.
Цитата дня. Про самозанятых

Министр финансов на парламентских слушаниях в Госдуме ответил на вопрос Вячеслава Володина, который спросил о потенциальных изменениях в режиме. По заявлению Силуанова, налоговый режим для самозанятых в России останется неизменным до 2028 года, как и планировалось.

Не будут меняться, а самозанятые переживали за это. Вот, это уже позиция, она высказана в парламенте, ведется стенограмма, — пояснил Володин.

Таким образом, ставка налога на профессиональный доход для самозанятых  останется прежней — от 4 до 6%.

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Самозанятые

Цитата дня. Про самозанятых

Налоговый режим для самозанятых не будут менять до 2028 года.

Цитата дня. Про самозанятых

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