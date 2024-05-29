Ввозной НДС: как принять к вычету, если товары приобретены через посредника

Источник: Бухгалтерия.ру.

Возмещение ввозного НДС

Суммы косвенных налогов, уплаченные по товарам, импортированным на территорию одного государства ЕАЭС с территории другого государства ЕАЭС, принимаются к вычету в порядке, предусмотренном законодательством государства ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары (п. 26 приложения № 18 к договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 г.).

Суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров, принимаются к вычету, если они приобретены для операций, облагаемых НДС, после принятия их на учет на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

Научим вести налоговый учет при внешнеэкономической деятельности на курсе «ВЭД: учет и налогообложение». Получите знания и навыки для: безошибочного проведения экспортных и импортных операций в самых разных ситуациях;

работы с внешнеэкономическими контрактами;

владения особенностями учета, уплаты налогов и расчетов с ФТС. После курса работайте без таможенных штрафов и валютных рисков! Сейчас вы можете купить курс за 3 690 руб. вместо 18 990 руб.! Успейте записаться Получите сертификат о прохождении программы на 72 ак. часа.