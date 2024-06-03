Персональный подход: кастомизированные программы развития для лидеров и топ-команд

В этой статье Александра Никитина, руководитель практики по обучению и развитию лидеров и топ-команд компании «Сотер», рассказывает об особенностях кастомизированных программ развития и о том, какие подходы стоит использовать тем, кто только собирается их внедрять.

Кастомизированные программы развития и обучения для ключевых сотрудников — образовательные программы, которые разрабатываются с учетом текущих потребностей бизнеса. При помощи широкого спектра прикладных инструментов они помогают руководителям и командам развить необходимые компетенции, выстроить эффективное взаимодействие и достичь намеченных целей.

Цель уникальных программ развития заключается в предоставлении целенаправленного обучения, которое максимально соответствует той компании и тем людям, которых надо развивать в соответствии с бизнес-задачами в конкретный момент времени.

Такие программы могут быть направлены на развитие лидерских навыков, стратегического мышления, клиентоориентированности, кросс-функционального взаимодействия и способности адаптироваться к переменам.

Предпосылки, которые мотивируют компании обратиться к этому подходу развития лидеров:

Нехватка компетенций у ключевых сотрудников и отсутствие необходимых ролей в команде.

Низкая скорость принятия решений, перекладывание ответственности.

Отсутствие единых целей у топ-менеджмента, разногласия относительно путей реализации целей.

Слабая мотивация и самоорганизованность, отсутствие инициативы и выгорание.

Противоречия, конфликты и сопротивление в команде, что сказывается на бизнес-результате.

Развитие необходимых компетенций происходит по 3 основным направлениям:

Топ-команды. Образовательные решения для команд топ-менеджмента, ориентированные на закрытие пробелов в командном взаимодействии, коммуникации, выработку общей стратегии и т.д. Руководители ключевых направлений бизнеса. Кросс-функциональные программы развития гибких навыков у руководителей ключевых направлений бизнеса для достижения бизнес-целей компании. Лидеры. Индивидуальный коучинг-подход к развитию ключевых компетенций, которые необходимы современному лидеру.

Согласно исследованию «Чему корпорации будут учить своих руководителей?», компетенции, для развития которых чаще всего обращаются к кастомизированным программам обучения:

Преимущества кастомизированных программ развития

Кастомизированные программы развития сотрудников часто оказываются более эффективными, когда стандартные подходы не удовлетворяют уникальные потребности конкретной компании.

1. Персонализированный подход к людям и задачам. У каждого сотрудника свои сильные стороны и зоны для роста. Персонализированный подход позволяет учитывать особенности личности и бизнеса и строить обучение максимально эффективным образом.

2. Рациональное использование ресурсов. Гибкое управление процессом развития, позволяющее корректировать программу в соответствии с изменяющимися условиями, обеспечивает эффективное использование времени и ресурсов.

3. Совершенствование гибких навыков. По результатам опроса «The State of Business Communication», Grammarly и The Harris Poll, компании ежегодно теряют 1,2 трлн долларов из-за неразвитости Soft Skills в команде. Программы обучения развивают у лидеров навыки переговоров, эмпатию, креативность, гибкость мышления и другие компетенции, чтобы эффективнее достигать общих целей

4. Повышение лояльности. Когда обучение тесно связано с реальными задачами и карьерными перспективами сотрудников, это повышает их вовлеченность и мотивацию к обучению. Кроме того, сотрудники, которые встречают заинтересованность в своем развитии со стороны работодателя, чувствуют лояльность к компании и меньше склонны к смене места работы.

5. Формирование внутренних коммуникаций. Кастомизированные программы позволяют выявить, в чем заключаются противоречия в коллективе, какие интересы и роли сталкиваются и как можно сбалансировать команду, чтобы свести к минимуму конфликты. Так, улучшается взаимопонимание между лидерами и командой, что в результате формирует психологически комфортную атмосферу в коллективе.

Мифы о программах развития лидеров и топ-команд

Многие считают недостатком долгий процесс формирования кастомизированных программ и их высокую стоимость, включающую разработку, создание индивидуальных образовательных материалов, оплату труда специалистов — это распространенные мифы.

Миф 1. Кастомизированная программа развития — это долго

На самом деле, команда экспертов с многолетним опытом и высоким уровнем квалификации, которая хорошо понимает собственников бизнеса и знает рынок с актуальными инструментами реализации образовательных решений и на потоке занимается их постоянной актуализацией и модификацией, быстро справится с созданием программы развития под любой запрос.

Миф 2. Кастомизированная программа развития — это дорого

Стоимость кастомизированной программы в соотношении с результатом намного более выгодна с точки зрения бюджета компании, учитывая долгосрочный результат.

По оценкам экспертов, эффективность покупки существующего тренинга для сотрудников без учета конкретного запроса бизнеса близка к 10%. При этом можно заплатить за кастомизированную программу на 30% больше, но результат и прогресс составят 80%.