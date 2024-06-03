Как рассчитать отпускные в 2024 году: образцы бланков

В общем случае расчетный период – это 12 месяцев, предшествующих месяцу ухода в отпуск.

То есть, если ваш сотрудник уходит в отпуск в июне 2024 (неважно, какого числа), то расчетный период будет с 01.06.2023 по 31.05.2024.

Если сотрудник устроился на работу позже 01.06.2023, то расчетный период будет с даты приема на работу по 31.05.2024.

Например, сотрудник принят на работу 01.10.2023 и идет в отпуск в июне 2024 года. Его расчетный период будет с 01.10.2023 по 31.05.2024.

Зарплата за расчетный период

При расчете отпускных учитывают фактически начисленную зарплату. И не учитывают такие начисления:

больничные;

отпускные;

оплату простоя;

другие выплаты по-среднему.

То есть, действует правило: средний на средний не начисляется.

Если какое-то время (например, работа в командировке) оплачено по-среднему, то в дальнейшем в расчете отпускных эта оплата не участвует.