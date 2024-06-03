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Отпускные

Как рассчитать отпускные в 2024 году: образцы бланков

Рассказываем, как перевести дни расчетного периода в «формат 29,3» и как высчитать СДЗ для отпуска.
Как рассчитать отпускные в 2024 году: образцы бланков
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Отпускные

Наступает лето – пора отпусков.

Отпускные – это средний заработок на время отпуска. Считают его по правилам из постановления Правительства от 24.12.2007 № 922.

Нам будут нужны такие показатели:

  • расчетный период;

  • заработок в расчетном периоде;

  • дни расчетного периода;

  • средний дневной заработок.

Формула расчета отпускных:

От = СДЗ х дни

СДЗ – средний дневной заработок.

Формула расчета СДЗ:

СДЗ = зарплата за расчетный период / дни расчетного периода

Расчетный период

В общем случае расчетный период – это 12 месяцев, предшествующих месяцу ухода в отпуск.

То есть, если ваш сотрудник уходит в отпуск в июне 2024 (неважно, какого числа), то расчетный период будет с 01.06.2023 по 31.05.2024.

Если сотрудник устроился на работу позже 01.06.2023, то расчетный период будет с даты приема на работу по 31.05.2024.

Например, сотрудник принят на работу 01.10.2023 и идет в отпуск в июне 2024 года. Его расчетный период будет с 01.10.2023 по 31.05.2024.

Зарплата за расчетный период

При расчете отпускных учитывают фактически начисленную зарплату. И не учитывают такие начисления:

  • больничные;

  • отпускные;

  • оплату простоя;

  • другие выплаты по-среднему.

То есть, действует правило: средний на средний не начисляется.

Если какое-то время (например, работа в командировке) оплачено по-среднему, то в дальнейшем в расчете отпускных эта оплата не участвует.

Из расчета исключают как оплату за дни командировки, так и сами эти дни.

Есть еще правило по индексации выплат в случае, если в расчетном периоде произошло повышение зарплаты в компании. Но в этом материале мы эти случаи рассматривать не будем.

Дни расчетного периода

Для расчета отпускных дни расчетного периода надо пересчитать в «формат 29,3».

29,3 – это среднемесячное число календарных дней. Это правило прописано в постановлении № 922.

То есть, если месяц отработан полностью, то он идет как 29,3 дней.

Если же месяц отработан не полностью, то надо высчитать пропорцию.

Дни месяца в «формате 29,3» = 29,3 / календарные дни месяца х отработанные дни.

Обратите внимание, что имеются в виду календарные дни, а не рабочие.

Если ваш сотрудник в мае 2024 года отработал 15 рабочих дней вместо 20, это не значит, что у него не отработано 5 рабочих дней и на отработанные дни приходится 31 – 5 = 26.

Для расчета отпускных нам надо знать, сколько календарных дней исключить из расчета.

Поэтому обратимся к календарю.

Пример № 1

Сотрудник брал отпуск без содержания с 13.05.2023 по 17.05.2023. Это 5 рабочих дней и календарных тоже 5.

В этом случае на отработанное время приходится 26 дней (31 – 5 = 26).

29,3 / 31 х 26 = 24,57

Пример № 2

Сотрудник был на больничном с 16.05.2023 по 27.05.2023. Это 5 рабочих дней, но календарных – 7.

В этом случае на отработанное время приходится 24 дня (31 – 7 = 24).

29,3 / 31 х 24 = 22,68

Пример расчета

Смотрите в нашей таблице показатели для расчета СДЗ для сотрудника, который идет в отпуск с 17 июня на 28 дней.

Месяц

Зарплата

Оплата по-среднему

Дни отсутствия

Дни расчетного периода

Июнь 2023

50 000,00

29,3

Июль 2023

50 000,00

29,3

Август 2023

30 434,78

22 500,00

Командировка с 08.08.2023 по 18.08.2023

29,3 / 31 х 20 = 18,3

Сентябрь 2023

50 000,00

29,3

Октябрь 2023

50 000,00

29,3

Ноябрь 2023

50 000,00

29,3

Декабрь 2023

50 000,00

29,3

Январь 2024

50 000,00

29,3

Февраль 2024

50 000,00

29,3

Март 2024

37 500,00

Отпуск без содержания с 18.03.2023 по 24.03.2023

29,3 / 31 х 23 = 21,74

Апрель 2024

50 000,00

29,3

Май 2024

37 500,00

4 931,50

Больничный с 13.05.2024 по 19.05.2024

29,3 / 31 х 24 = 22,68

Итого

555 434,78

27 431,50

327,02

СДЗ = 555 434,78 / 327,02 = 1 698,47

От = 1 698,47 х 28 = 47 557,16

Выплатить отпускные (за вычетом НДФЛ) надо за 3 календарных дня до начала отпуска.

Если отпуск начинается 17 июня, выплатить отпускные надо не позднее 14 июня.

Скачать образец расчета среднего заработка.

Скачать образец записки-расчета по форме Т-60.

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