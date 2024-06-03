Как рассчитать отпускные в 2024 году: образцы бланков

Отпускные
Наступает лето – пора отпусков.
Отпускные – это средний заработок на время отпуска. Считают его по правилам из постановления Правительства от 24.12.2007 № 922.
Нам будут нужны такие показатели:
расчетный период;
заработок в расчетном периоде;
дни расчетного периода;
средний дневной заработок.
Формула расчета отпускных:
От = СДЗ х дни
СДЗ – средний дневной заработок.
Формула расчета СДЗ:
СДЗ = зарплата за расчетный период / дни расчетного периода
Расчетный период
В общем случае расчетный период – это 12 месяцев, предшествующих месяцу ухода в отпуск.
То есть, если ваш сотрудник уходит в отпуск в июне 2024 (неважно, какого числа), то расчетный период будет с 01.06.2023 по 31.05.2024.
Если сотрудник устроился на работу позже 01.06.2023, то расчетный период будет с даты приема на работу по 31.05.2024.
Например, сотрудник принят на работу 01.10.2023 и идет в отпуск в июне 2024 года. Его расчетный период будет с 01.10.2023 по 31.05.2024.
Зарплата за расчетный период
При расчете отпускных учитывают фактически начисленную зарплату. И не учитывают такие начисления:
больничные;
отпускные;
оплату простоя;
другие выплаты по-среднему.
То есть, действует правило: средний на средний не начисляется.
Если какое-то время (например, работа в командировке) оплачено по-среднему, то в дальнейшем в расчете отпускных эта оплата не участвует.
Из расчета исключают как оплату за дни командировки, так и сами эти дни.
Есть еще правило по индексации выплат в случае, если в расчетном периоде произошло повышение зарплаты в компании. Но в этом материале мы эти случаи рассматривать не будем.
Дни расчетного периода
Для расчета отпускных дни расчетного периода надо пересчитать в «формат 29,3».
29,3 – это среднемесячное число календарных дней. Это правило прописано в постановлении № 922.
То есть, если месяц отработан полностью, то он идет как 29,3 дней.
Если же месяц отработан не полностью, то надо высчитать пропорцию.
Дни месяца в «формате 29,3» = 29,3 / календарные дни месяца х отработанные дни.
Обратите внимание, что имеются в виду календарные дни, а не рабочие.
Если ваш сотрудник в мае 2024 года отработал 15 рабочих дней вместо 20, это не значит, что у него не отработано 5 рабочих дней и на отработанные дни приходится 31 – 5 = 26.
Для расчета отпускных нам надо знать, сколько календарных дней исключить из расчета.
Поэтому обратимся к календарю.
Пример № 1
Сотрудник брал отпуск без содержания с 13.05.2023 по 17.05.2023. Это 5 рабочих дней и календарных тоже 5.
В этом случае на отработанное время приходится 26 дней (31 – 5 = 26).
29,3 / 31 х 26 = 24,57
Пример № 2
Сотрудник был на больничном с 16.05.2023 по 27.05.2023. Это 5 рабочих дней, но календарных – 7.
В этом случае на отработанное время приходится 24 дня (31 – 7 = 24).
29,3 / 31 х 24 = 22,68
Пример расчета
Смотрите в нашей таблице показатели для расчета СДЗ для сотрудника, который идет в отпуск с 17 июня на 28 дней.
Месяц
Зарплата
Оплата по-среднему
Дни отсутствия
Дни расчетного периода
Июнь 2023
50 000,00
–
29,3
Июль 2023
50 000,00
–
29,3
Август 2023
30 434,78
22 500,00
Командировка с 08.08.2023 по 18.08.2023
29,3 / 31 х 20 = 18,3
Сентябрь 2023
50 000,00
–
29,3
Октябрь 2023
50 000,00
–
29,3
Ноябрь 2023
50 000,00
–
29,3
Декабрь 2023
50 000,00
–
29,3
Январь 2024
50 000,00
–
29,3
Февраль 2024
50 000,00
–
29,3
Март 2024
37 500,00
–
Отпуск без содержания с 18.03.2023 по 24.03.2023
29,3 / 31 х 23 = 21,74
Апрель 2024
50 000,00
–
29,3
Май 2024
37 500,00
4 931,50
Больничный с 13.05.2024 по 19.05.2024
29,3 / 31 х 24 = 22,68
Итого
555 434,78
27 431,50
327,02
СДЗ = 555 434,78 / 327,02 = 1 698,47
От = 1 698,47 х 28 = 47 557,16
Выплатить отпускные (за вычетом НДФЛ) надо за 3 календарных дня до начала отпуска.
Если отпуск начинается 17 июня, выплатить отпускные надо не позднее 14 июня.
Скачать образец расчета среднего заработка.
Скачать образец записки-расчета по форме Т-60.
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