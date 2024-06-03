Учет расходов на оплату труда при УСН: помним главное правило

Источник: Бухгалтерия.ру.

Фирмы на УСН с объектом «доходы минус расходы» признают расходы на оплату труда в порядке, установленном для плательщиков налога на прибыль, то есть в соответствии со статьей 255 НК (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК).

Согласно этой статье, к расходам на оплату труда относятся любые виды расходов в пользу работника, если они предусмотрены трудовым или коллективным договором.

К таким расходам, в частности, относят:

зарплату, начисленную персоналу фирмы;

премии за результаты работы;

доплаты, связанные с режимом работы и условиями труда (за работу в ночное время, в многосменном режиме, за совмещение профессий и т. д.);

расходы на оплату труда за время вынужденного прогула;

компенсации за неиспользованный отпуск;

средний заработок, сохраняемый за сотрудником в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;

начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией фирмы, а также сокращением ее штата;

единовременные вознаграждения за выслугу лет;

районные коэффициенты и надбавки за работу в тяжелых климатических условиях;

расходы на оплату труда сотрудников, не состоящих в штате фирмы, за выполнение работ по договорам гражданско-правового характера (например, подряда или поручения);

платежи по договорам обязательного и добровольного страхования сотрудников (ДМС);

возмещение работникам затрат на уплату процентов по займам (кредитам) на приобретение или строительство жилья, но не более 3% от суммы расходов на оплату труда и др.

В постановлении АС Восточно-Сибирского округа от 8 апреля 2024 г. № Ф02-952/2024 по делу № А69-607/2023 подход об ориентировании на статью 255 НК подтвержден.

Спор состоял в том, можно ли учесть в расходах при УСН компенсацию работникам за разъездной характер работы.

Суд подтвердил, что компенсация сотрудникам, чья работа носит разъездной характер, должна рассматриваться как часть расходов на оплату труда. Поэтому может быть учтена в налоговой базе по УСН.