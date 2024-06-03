Как отразить в учете штрафы, с которыми вы согласны
Бухгалтерский учет штрафов за несвоевременную или неполную уплату налогов зависит от вида неуплаченного налога.
Штрафы за нарушение правил налогообложения налогом на прибыль в бухгалтерском учете относят на счет 99 «Прибыли и убытки» на дату вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности (п. 83 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н, приложение к письму Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).
В аналогичном порядке отражают санкции по аналогичным налогам: ЕСХН, налогу, уплачиваемому при применении УСН.
При этом бухгалтер сделает следующие записи:
Операция
Дебет
Кредит
Начислен штраф за нарушение правил налогообложения налогом на прибыль (ЕСХН, налогом, уплачиваемым при применении УСН)
99
68
Штрафы за нарушение правил налогообложения по другим налогам — как расходы, не связанные с производством и продажей продукции, выполнением работ или оказанием услуг. Их включают в прочие расходы на дату вынесения решения о привлечении к ответственности (пп. 4, 11, 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации», приложение к письму Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).
Бухгалтерская проводка будет следующей:
Операция
Дебет
Кредит
Начислен штраф за нарушение правил налогообложения
91-2
68
Штрафы по страховым взносам отражают записью:
Операция
Дебет
Кредит
Начислен штраф за нарушение правил обложения страховыми взносами
91-2
69
Бухгалтерский учет штрафа в связи с нарушениями при сдаче отчетности не зависит от вида отчетности.
Одинаковыми бухгалтерскими проводками начисляют штрафы за несвоевременное представление (непредставление) деклараций, отчетности в СФР, за нарушение способа представления отчетности, за ошибки и неточности, допущенные в отчетности, подаваемой в СФР, и так далее.
Штраф включают в прочие расходы на дату вынесения решения о привлечении к ответственности (пп.11, 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации», приложение к письму Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).
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В связи с начислением штрафа делают следующую проводку:
Операция
Дебет
Кредит
Начислен штраф за несвоевременное представление отчетности
91-2
68 (69)
Обстоятельства наложения штрафа на его отражение в бухгалтерском учете не влияют.
Штраф по результатам выездной налоговой проверки начисляется в бухгалтерском учете в том же порядке, что и любой штраф за нарушение правил налогообложения. Штраф уплачивается посредством перечисления денежных средств в качестве ЕНП (пп. 1, 8, 16 ст. 45 НК).
Оплата штрафа отражается следующим образом:
Операция
Дебет
Кредит
Перечислен ЕНП
68-ЕНП
51
Отражено исполнение обязанности по уплате штрафа
68-налог (69)
68-ЕНП
Как отразить в учете штрафы, которые вы планируете оспорить
Если компания намерена оспаривать решение о привлечении к ответственности, нужно создать оценочное обязательство в сумме штрафа, которую, вероятнее всего, придется заплатить (пп. 4, 5, 15, 16 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», п. 2 рекомендации Р-64/2015-КпР «Фискальные санкции»).
Сумму оценочного обязательства относят к прочим расходам, а если оценочное обязательство признано в связи с нарушением порядка уплаты налога на прибыль и аналогичных налогов — в дебет счета 99 (п. 8 ПБУ 8/2010, приложение к письму Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).
В дальнейшем штраф, подлежащий уплате в бюджет по результатам обжалования, начисляется за счет признанного оценочного обязательства. Если сумма оценочного обязательства недостаточна, разницу между штрафом и оценочным обязательством включают в прочие расходы или относят на счет 99 (п. 21 ПБУ 8/2010).
Если сумма оценочного обязательства избыточна, то ее превышение над величиной штрафа, подлежащего уплате по результатам обжалования, включают в прочие доходы. А если это штраф по налогу на прибыль или аналогичным налогам — на счет 99 (п. 22 ПБУ 8/2010).
В учете организации могут быть сделаны следующие записи:
Операция
Дебет
Кредит
Признано оценочное обязательство (во всех случаях, кроме нарушений правил налогообложения налогом на прибыль и аналогичными налогами)
91-2
96
Признано оценочное обязательство в связи с нарушением порядка налогообложения налогом на прибыль и аналогичными налогами (ЕСХН, налогом, уплачиваемым при применении УСН)
99
96
Начислен штраф к уплате в бюджет (в пределах суммы признанного оценочного обязательства)
96
68 (69)
Начислен штраф к уплате в бюджет (в сумме, превышающей признанное оценочное обязательство)
91-2 (99)
68 (69)
Списана неиспользованная сумма оценочного обязательства
96
91-1 (99)
Как отразить в учете начисление и уплату пеней
Начисление пени по налогам и страховым взносам в бухгалтерском учете отражается как возникновение обязательства, которое приводит к уменьшению экономических выгод компании и ее капитала.
Поэтому начисленная сумма пени признается расходом и в отчете о финансовых результатах формирует прибыль (убыток) до налогообложения (п. 2 ПБУ 10/99 «Расходы организации», приложение к письму Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).
Поскольку сумма пени не является расходом по обычным видам деятельности (не связана с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг), ее отражают в прочих расходах (пп. 4, 11 ПБУ 10/99).
В зависимости от ситуации проводки по начислению пеней могут быть сделаны (п. 16 ПБУ 10/99):
на дату вынесения решения по результатам налоговой проверки, если компания не собирается оспаривать сумму пени (в противном случае при выполнении условий п. 5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» нужно признать оценочное обязательство в сумме пеней, которую, вероятнее всего, придется заплатить);
дату требования налогового органа об уплате налогов и страховых взносов;
дату акта сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП;
дату, когда компании стало известно о необходимости уплатить пени, и она их рассчитала самостоятельно.
Пени по налогу на прибыль и иным аналогичным налогам (налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, ЕСХН) учитывают в особом порядке: по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». В отчете о финансовых результатах пени по таким налогам отражают по строке 2460 «Прочее» и учитывают при формировании показателя чистой прибыли (убытка) (приложение к письму Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).
Пени уплачивают путем перечисления денежных средств в качестве ЕНП (п. 1, пп. 3 п. 8, п. 16 ст. 45 НК).
Пени, входящие в состав совокупной обязанности, уплачивают путем перечисления денежных средств в качестве ЕНП (п. 1, пп. 3 п. 8 ст. 45 НК).
Начисление и уплату пеней, входящих в состав совокупной обязанности, отражают такими записями:
Операция
Дебет
Кредит
Начислены пени по налогу на прибыль (налогу, уплачиваемому при УСН, ЕСХН)
99
68-налог
Начислены пени по налогам (кроме налога на прибыль, налога при УСН, ЕСХН)
91-2
68-налог
Начислены пени по страховым взносам
91-2
69
Перечислен ЕНП
68-ЕНП
51
Отражено исполнение обязанности по уплате пеней
68-налог (69)
68-ЕНП
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