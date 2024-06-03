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Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет штрафов

От ответственности за налоговые правонарушения не застрахована ни одна компания. В нашей статье расскажем, как отразить в бухгалтерском учете начисление и уплату налоговых санкций, а также приведем примеры проводок.
Бухгалтерский учет штрафов
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Как отразить в учете штрафы, с которыми вы согласны

Бухгалтерский учет штрафов за несвоевременную или неполную уплату налогов зависит от вида неуплаченного налога.

Штрафы за нарушение правил налогообложения налогом на прибыль в бухгалтерском учете относят на счет 99 «Прибыли и убытки» на дату вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности (п. 83 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н, приложение к письму Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).

В аналогичном порядке отражают санкции по аналогичным налогам: ЕСХН, налогу, уплачиваемому при применении УСН.

При этом бухгалтер сделает следующие записи:

Операция

Дебет

Кредит

Начислен штраф за нарушение правил налогообложения налогом на прибыль (ЕСХН, налогом, уплачиваемым при применении УСН)

99

68

Штрафы за нарушение правил налогообложения по другим налогам — как расходы, не связанные с производством и продажей продукции, выполнением работ или оказанием услуг. Их включают в прочие расходы на дату вынесения решения о привлечении к ответственности (пп. 4, 11, 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации», приложение к письму Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).

Бухгалтерская проводка будет следующей:

Операция

Дебет

Кредит

Начислен штраф за нарушение правил налогообложения

91-2

68

Штрафы по страховым взносам отражают записью:

Операция

Дебет

Кредит

Начислен штраф за нарушение правил обложения страховыми взносами

91-2

69

Бухгалтерский учет штрафа в связи с нарушениями при сдаче отчетности не зависит от вида отчетности.

Одинаковыми бухгалтерскими проводками начисляют штрафы за несвоевременное представление (непредставление) деклараций, отчетности в СФР, за нарушение способа представления отчетности, за ошибки и неточности, допущенные в отчетности, подаваемой в СФР, и так далее.

Штраф включают в прочие расходы на дату вынесения решения о привлечении к ответственности (пп.11, 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации», приложение к письму Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).

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В связи с начислением штрафа делают следующую проводку:

Операция

Дебет

Кредит

Начислен штраф за несвоевременное представление отчетности

91-2

68 (69)

Обстоятельства наложения штрафа на его отражение в бухгалтерском учете не влияют.

Штраф по результатам выездной налоговой проверки начисляется в бухгалтерском учете в том же порядке, что и любой штраф за нарушение правил налогообложения. Штраф уплачивается посредством перечисления денежных средств в качестве ЕНП (пп. 1, 8, 16 ст. 45 НК).

Оплата штрафа отражается следующим образом:

Операция

Дебет

Кредит

Перечислен ЕНП

68-ЕНП

51

Отражено исполнение обязанности по уплате штрафа

68-налог (69)

68-ЕНП

Как отразить в учете штрафы, которые вы планируете оспорить

Если компания намерена оспаривать решение о привлечении к ответственности, нужно создать оценочное обязательство в сумме штрафа, которую, вероятнее всего, придется заплатить (пп. 4, 5, 15, 16 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», п. 2 рекомендации Р-64/2015-КпР «Фискальные санкции»).

Сумму оценочного обязательства относят к прочим расходам, а если оценочное обязательство признано в связи с нарушением порядка уплаты налога на прибыль и аналогичных налогов — в дебет счета 99 (п. 8 ПБУ 8/2010, приложение к письму Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).

В дальнейшем штраф, подлежащий уплате в бюджет по результатам обжалования, начисляется за счет признанного оценочного обязательства. Если сумма оценочного обязательства недостаточна, разницу между штрафом и оценочным обязательством включают в прочие расходы или относят на счет 99 (п. 21 ПБУ 8/2010).

Если сумма оценочного обязательства избыточна, то ее превышение над величиной штрафа, подлежащего уплате по результатам обжалования, включают в прочие доходы. А если это штраф по налогу на прибыль или аналогичным налогам — на счет 99 (п. 22 ПБУ 8/2010).

В учете организации могут быть сделаны следующие записи:

Операция

Дебет

Кредит

Признано оценочное обязательство (во всех случаях, кроме нарушений правил налогообложения налогом на прибыль и аналогичными налогами)

91-2

96

Признано оценочное обязательство в связи с нарушением порядка налогообложения налогом на прибыль и аналогичными налогами (ЕСХН, налогом, уплачиваемым при применении УСН)

99

96

Начислен штраф к уплате в бюджет (в пределах суммы признанного оценочного обязательства)

96

68 (69)

Начислен штраф к уплате в бюджет (в сумме, превышающей признанное оценочное обязательство)

91-2 (99)

68 (69)

Списана неиспользованная сумма оценочного обязательства

96

91-1 (99)

Как отразить в учете начисление и уплату пеней

Начисление пени по налогам и страховым взносам в бухгалтерском учете отражается как возникновение обязательства, которое приводит к уменьшению экономических выгод компании и ее капитала.

Поэтому начисленная сумма пени признается расходом и в отчете о финансовых результатах формирует прибыль (убыток) до налогообложения (п. 2 ПБУ 10/99 «Расходы организации», приложение к письму Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).

Поскольку сумма пени не является расходом по обычным видам деятельности (не связана с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг), ее отражают в прочих расходах (пп. 4, 11 ПБУ 10/99).

В зависимости от ситуации проводки по начислению пеней могут быть сделаны (п. 16 ПБУ 10/99):

  • на дату вынесения решения по результатам налоговой проверки, если компания не собирается оспаривать сумму пени (в противном случае при выполнении условий п. 5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» нужно признать оценочное обязательство в сумме пеней, которую, вероятнее всего, придется заплатить);

  • дату требования налогового органа об уплате налогов и страховых взносов;

  • дату акта сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНП;

  • дату, когда компании стало известно о необходимости уплатить пени, и она их рассчитала самостоятельно.

Пени по налогу на прибыль и иным аналогичным налогам (налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, ЕСХН) учитывают в особом порядке: по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». В отчете о финансовых результатах пени по таким налогам отражают по строке 2460 «Прочее» и учитывают при формировании показателя чистой прибыли (убытка) (приложение к письму Минфина от 28.12.2016 № 07-04-09/78875).

Пени уплачивают путем перечисления денежных средств в качестве ЕНП (п. 1, пп. 3 п. 8, п. 16 ст. 45 НК).

Пени, входящие в состав совокупной обязанности, уплачивают путем перечисления денежных средств в качестве ЕНП (п. 1, пп. 3 п. 8 ст. 45 НК).

Начисление и уплату пеней, входящих в состав совокупной обязанности, отражают такими записями:

Операция

Дебет

Кредит

Начислены пени по налогу на прибыль (налогу, уплачиваемому при УСН, ЕСХН)

99

68-налог

Начислены пени по налогам (кроме налога на прибыль, налога при УСН, ЕСХН)

91-2

68-налог

Начислены пени по страховым взносам

91-2

69

Перечислен ЕНП

68-ЕНП

51

Отражено исполнение обязанности по уплате пеней

68-налог (69)

68-ЕНП

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