Цифра дня. Про подработку

30% россиян берут подработку во время отпуска. Мужчины берут подработку чаще (38%), чем женщины (25%).

Интересно, что подрабатывать в отпуске является нормой для людей:

от 35 до 39 лет ( 40% );

25-29 лет ( 37% );

45-49 лет (34%).

Менее охотно это делают люди от 30 до 34 лет (15%), а также 55 лет (20%) и 19-24 лет (22%).

73% опрошенных подрабатывают в отпуске ради дополнительного дохода. 39% россиян нашли подработку, чтобы заполнить свободное время. Четверть респондентов (25%) отметили развитие навыков (результаты опроса сервисов Работа.ру и «Подработка», есть в распоряжении «Клерка»).

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