Учет уплаты земельного налога фирмой на УСН

«Упрощенцы» платят земельный налог за участки, принадлежащие им на праве собственности. Величина уплаченного налога включается в книгу учета доходов и расходов и уменьшает налогооблагаемую базу упрощенцев, применяющих режим «доходы минус расходы».

Источник: Бухгалтерия.ру.

Земельный налог платят все владельцы земельных участков, вне зависимости от режима налогообложения, применяемого компаний. Обязанность уплатить налог возникает при наличии право собственности на участок, договора на право владения или бессрочное пользование.

Не платят налог арендаторы, компании, которые участок передан в безвозмездное пользование и организации, ведущие деятельность на Курилах (ст. 388 НК).

Как учитывают земельный налог фирмы на УСН

Компании, работающие на УСН, вправе выбрать один из двух объектов налогообложения: «доходы» или «доходы минус расходы».

Если компания работает на УСН с объектом «доходы», бухгалтерия не вправе учесть земельный налог при расчете УСН-налога по итогам года.

Право уменьшить налогооблагаемую базу по упрощенному налогу на сумму земельного налога есть только у фирм на УСН с объектом «Доходы минус расходы» (пп. 22 п. 1 ст. 346.16, пп. 3 п. 2 ст. 346.17 НК). И при условии, что земля используется в деятельности, для которой применяется «упрощенка».

Сумма земельного налога, которая «пойдет» в уменьшение упрошенного налога отражается в книге доходов и расходов периоде уплаты земельного налога.

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Ставки земельного налога и сроки уплаты

По НК налоговым периодом для земельного налога является год. Год владения землей, за который исчисляется налог, составляет 12 календарных месяцев с января по декабрь.

Если участок приобретен не с начала года, подсчитать нужно количество месяцев, когда вы владели им. Для неполных месяцев применяется правило «15 числа». Если собственность оформлена до 15 числа месяца, за этот месяц налог начисляется, если позже — не начисляется.

Налог по году должен быть уплачен до 28 февраля года, следующего за истекшим. Например, налог за 2024 год нужно уплатить до 28 февраля 2025 года. Право определять конкретные ставки земельного, периодичность уплаты и вводить льготы передано региональным властям. Эту информацию нужно выяснять на официальных сайтах регионов или непосредственного из текстов региональных законов.

Авансовые платежи по налогу платят не все, это определяется региональным законодательством. Но, если регион ввел авансы, они перечисляются в бюджет поквартально: 28 числа следующих месяцев: апрель, июль и октябрь.

Земельный налог и авансовые платежи по нему платят в налоговую по местонахождению земельного участка.

Расчет земельного налога напрямую связан с кадастровой стоимостью участка. Формула простая:

Сумма земельного налога за год = кадастровая стоимость ставка налога коэффициент периода пользования землей.

Как отражать проводками

В бухучете суммы земельного налога (авансовых платежей), уплаченные или подлежащие уплате, формируют ее расходы организации по обычным видам деятельности (п. 5, 7 ПБУ 10/99) либо учитываются в составе прочих расходов (п. 11 ПБУ 10/99).

Для отражения земельного налога в учете используют субсчет счета 68 (68.06 «Земельный налог») и счета расходов в зависимости от использования земли и сферы деятельности: 20, 23, 25, 26, 29 или 44.

Если земля сдается в аренду, делается проводка по начислению земельного налога со счетом 91.

В бухгалтерском учете фирмы на УСН земельный налог и авансы по нему, уплаченные либо подлежащие уплате, отражаются проводками:

Дебет 20 (25,26,44 и др.) Кредит 68-06 «Земельный налог» — начислен земельный налог (авансовый платеж) по участку который используется.

или

Дебет 08 Кредит 68-06 «Земельный налог» — начислен земельный налог (авансовый платеж) по участку, на котором строится объект ОС.

или

Дебет 91.02 Кредит 68-06 «Земельный налог» — начислен земельный налог (авансовый платеж) по участку, который используется в прочей деятельности.

С 2023 года введен единый налоговый платеж (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС). В него входят имущественные налоги, в том числе и земельный налог. Поэтому уплату налога отражают через субсчет 68.09 «Единый налоговый счет»: