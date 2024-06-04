Битва за залог: в противостояние налоговой и залоговых кредиторов вступил Конституционный Суд. Как его позиция изменит ситуацию

Недавнее постановление Конституционного Суда внесло важные изменения в правила распределения средств при продаже заложенного имущества в процессе банкротства. В этой статье рассмотрим, как новая позиция суда может повлиять на баланс интересов между налоговыми органами и залоговыми кредиторами, а также какие последствия это может иметь для бизнеса и финансовых институтов.

Пунктом 6 статьей 138 закона о банкротстве установлено, что при продаже заложенного имущества, в первоочередном порядке в полном объеме возмещаются расходы на его сохранность и на реализацию (продажу).

Раньше судебная практика преимущественно говорила, что налоги, начисляемые на заложенного имущества, не относятся к расходам на сохранность. Неуплата налогов не влияет на физическое состояние имущества, а, значит, никакого отношения к сохранности она не имеет (например, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.01.2019 № Ф03-5915/2018 по делу № А51-4827/2015).

Кардинальные изменения произошли в результате принятия Верховным Судом определения от 08.04.2021 № 305-ЭС20-20287 по делу № А40-48943/2015 (дело общества «Электрощит»).

Судебная коллегия ВС установила, что имущественные налоги, начисленные на заложенное имущество за периоды банкротных процедур, также подлежат возмещению в порядке пункта 6 статьи 138 закона о банкротстве. То есть суд приравнял их к расходам на сохранность залога.

За этим последовали многочисленные судебные споры, в которых перед судами ставились вопросы следующего характера:

каким образом происходит удовлетворение пеней;

есть ли какие-то пределы возмещения налогов, ведь в некоторых процедурах налоговая задолженность за период банкротства может быть больше всей цены реализации имущества.

С этими вопросами АО «Сбербанк России» и ООО «Торговый Дом «Агроторг» дошли до Конституционного Суда.

Конституционный Суд по итогам рассмотрения жалоб вынес постановление КС от 09.04.2024 № 16-П.

Самые главные положения постановления от 09.04.2024 № 16-П звучат следующим образом:

требования об уплате текущей задолженности по имущественным налогам, связанным с предметом залога, а также соответствующих пеней удовлетворяются за счет средств, полученных от его использования и реализации, до начала расчетов с залоговым кредитором;

если удовлетворение указанных требований до начала расчетов с залоговым кредитором в обстоятельствах конкретного дела фактически приводит к утрате для залогового кредитора экономического смысла залога и при этом не установлено, что именно поведение залогового кредитора создало условия для формирования такого объема налоговой задолженности, который порождает соответствующие негативные последствия, арбитражный суд вправе соразмерно распределить средства, полученные от использования или реализации предмета залога, между требованиями об уплате имущественных налогов и требованиями залогового кредитора.

То есть, во-первых, судьба пени определена окончательно. Теперь они следуют судьбе основного обязательства. Если основной налоговый долг удовлетворяется за счет залога, то и пени — тоже.

Во-вторых, Конституционный Суд не ставит точку в вопросе о наличии некоего предельного размера погашения начисленных на заложенного имущество налогов.

Положительным тут является то, что допускается распределение средств между уполномоченным органом и залоговым кредитором. То есть Конституционный Суд признал проблему: складывающаяся ситуация могла сделать залог просто бессмысленным, когда стоимость продаже оказывалась ниже начисленных налогов.

С другой стороны, какие-то четкие правила, критерии и лимиты не прописаны. Этот вопрос, по сути, отдан на откуп судам. У этого подхода есть два негативных момента: