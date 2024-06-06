Может ли несовершеннолетний стать самозанятым и платить НПД ?

Как быть, если свое дело хочется начать вести, не дожидаясь 18 лет? Например, вести блог и зарабатывать на рекламе в нем, рисовать и продавать картины, заниматься копирайтингом... Есть много вариантов, как подросток может заработать. Вопрос в том, может ли он законно зарегистрироваться плательщиком НПД и что для этого нужно.

В Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» ничего не сказано про минимальный возраст для самозанятого. Но для заключения сделок гражданин должен быть правоспособным.

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме по достижении 18 лет (п. 1 ст. 21 ГК). Можно ли до этого возраста получить дееспособность и право заключать сделки?

При достижении возраста 16 лет гражданин может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или, получив согласие родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 27 ГК).

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей или попечителя). Исключения — сделки из п. 2 ст. 26 ГК (для них разрешение законного представителя не требуется, это, например, право распоряжаться заработком, стипендией, авторское право на произведение искусства, открытие вклада и ряд других).

Сделка, заключенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет будет действительна и в случае ее последующего одобрения представителем (т.е. после того, как сделка будет уже совершена).

В Письме ФНС России от 13.02.2019 № СД-4-3/2440@ налоговики разъяснили, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе становиться самозанятыми при соблюдении определенных условий. Но и здесь есть исключения — некоторые виды деятельности требуют обязательную регистрацию в качестве ИП (ИП, напомним, тоже могут быть плательщиками НПД).

А вот и условия, при которых физлицо в возрасте от 14 до 18 лет может стать самозанятым без регистрации ИП:

несовершеннолетний вступил в брак (п. 2 ст. 21 ГК);

законные представители дали согласие на совершение сделок, об этом как раз сказано выше (п. 1 ст. 26 ГК);

несовершеннолетний объявлен полностью дееспособным (произошла эмансипация) по решению органа опеки и попечительства или по решению суда (ст. 27 ГК).

Письменное согласие на совершение сделок придется оформлять к каждому договору. Заказчику также рекомендуем иметь такой документ, как приложение к обычной первичке по самозанятому — чеку, акту и т.д.

Налоговая также может потребовать предъявить согласие на ведение предпринимательской деятельности.