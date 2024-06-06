Форма заявления для перехода на УСН в 2024 году. Образец и нормативные материалы

Что такое УСН?
Упрощенная система налогообложения (УСН) — это специальный налоговый режим, предназначенный для малого и среднего бизнеса, который позволяет значительно упростить ведение бухгалтерии и снизить налоговую нагрузку.
Критерии, позволяющие применять упрощёнку, указаны в главе 26.2 Налогового кодекса:
средняя численность работников - не более 130 человек;
налогоплательщик не вправе заниматься некоторыми видами деятельности (например, банковской и страховой, ломбардами, производством и продажей ювелирных изделий, добычей полезных ископаемых, кроме общераспространённых и др.);
годовой доход не должен превышать 265,8 млн рублей;
у организации нет филиалов;
доход, полученный действующим бизнесом за 9 месяцев при переходе с ОСНО на УСН с января 2024 года, не может быть больше 149,5 млн рублей;
остаточная стоимость основных средств не превышает 150 млн рублей.
Порядок перехода на УСН
Подача заявления: ООО должно подать заявление о переходе на УСН в течение 30 календарных дней с момента регистрации.
Рассмотрение заявления: Налоговая инспекция рассматривает заявление и принимает решение о возможности применения УСН.
Получение уведомления: После рассмотрения заявления налоговая инспекция уведомляет ООО о принятом решении.
Форма заявления
Уведомление о переходе на УСН можно составить:
1. По рекомендованной форме 26.2-1:
Бланк этой формы утвержден приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829.
2. По собственному образцу:
Организация или ИП может заявить о переходе на упрощенку с помощью уведомления в свободной форме. Но делать это не рекомендуется, так как на местах могут возникнуть споры с налоговиками.
Рекомендации по заполнению формы
Если вы подаете уведомление одновременно с пакетом документов на регистрацию ООО, заполните его следующим образом:
ИНН и КПП: оставьте пустыми, так как у Общества, не поставленного на учет, еще нет этих данных.
Код налогового органа: указывайте инспекцию, в которой будет происходить регистрация в соответствии с юридическим адресом компании.
Признак налогоплательщика: проставьте значение “1”, означающее выбор льготного режима в момент регистрации. Если бы вы вставали на учет позднее этого момента, выбор кода был бы иным.
Наименование Общества: заполняйте в точном соответствии с информацией из Устава.
Код перехода на УСН: выберите значение “2” в случае подачи уведомления в комплекте с регистрационными документами.
Выбранный объект налогообложения: проставьте значение “1”, если вам подходит начисление на доход, или “2”, если хотите платить налоги с разницы между доходами и расходами.
Год подачи: указывайте год подачи заявления, а не год постановки на учет.
Сведения об остаточной стоимости и доходах: для новой организации эти поля не заполняются. Они заполняются только если действующая компания переходит на УСН с другого режима.
Информация о заявителе: выберите код “1”, если документ подает руководитель Общества, или “2” в случае подачи заявления представителем. Укажите ФИО заявителя.
Подпись: документ подписывает тот, кто подает уведомление.
Подтверждение полномочий: указывается информация только в том случае, если подача уведомления происходила на основании доверенности.
Оставшиеся пункты заполняются инспекторами ФНС, ответственными за прием документа.
Автор: Оксана Сутормина
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