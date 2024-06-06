Форма заявления для перехода на УСН в 2024 году. Образец и нормативные материалы

Упрощенная система налогообложения (УСН) — это специальный налоговый режим, предназначенный для малого и среднего бизнеса, который позволяет значительно упростить ведение бухгалтерии и снизить налоговую нагрузку.

доход, полученный действующим бизнесом за 9 месяцев при переходе с ОСНО на УСН с января 2024 года, не может быть больше 149,5 млн рублей;

у организации нет филиалов;

налогоплательщик не вправе заниматься некоторыми видами деятельности (например, банковской и страховой, ломбардами, производством и продажей ювелирных изделий, добычей полезных ископаемых, кроме общераспространённых и др.);

средняя численность работников - не более 130 человек;

Получение уведомления: После рассмотрения заявления налоговая инспекция уведомляет ООО о принятом решении.

Рассмотрение заявления: Налоговая инспекция рассматривает заявление и принимает решение о возможности применения УСН.

Подача заявления: ООО должно подать заявление о переходе на УСН в течение 30 календарных дней с момента регистрации.

Уведомление о переходе на УСН можно составить:

1. По рекомендованной форме 26.2-1:

Бланк этой формы утвержден приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829 .

2. По собственному образцу:

Организация или ИП может заявить о переходе на упрощенку с помощью уведомления в свободной форме. Но делать это не рекомендуется, так как на местах могут возникнуть споры с налоговиками.

Если вы подаете уведомление одновременно с пакетом документов на регистрацию ООО, заполните его следующим образом:

ИНН и КПП: оставьте пустыми, так как у Общества, не поставленного на учет, еще нет этих данных.

Код налогового органа: указывайте инспекцию, в которой будет происходить регистрация в соответствии с юридическим адресом компании.

Признак налогоплательщика: проставьте значение “1”, означающее выбор льготного режима в момент регистрации. Если бы вы вставали на учет позднее этого момента, выбор кода был бы иным.

Наименование Общества: заполняйте в точном соответствии с информацией из Устава.

Код перехода на УСН: выберите значение “2” в случае подачи уведомления в комплекте с регистрационными документами.

Выбранный объект налогообложения: проставьте значение “1”, если вам подходит начисление на доход, или “2”, если хотите платить налоги с разницы между доходами и расходами.

Год подачи: указывайте год подачи заявления, а не год постановки на учет.

Сведения об остаточной стоимости и доходах: для новой организации эти поля не заполняются. Они заполняются только если действующая компания переходит на УСН с другого режима.

Информация о заявителе: выберите код “1”, если документ подает руководитель Общества, или “2” в случае подачи заявления представителем. Укажите ФИО заявителя.

Подпись: документ подписывает тот, кто подает уведомление.