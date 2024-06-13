За дробленку амнистируют только тех, кто консолидирует бизнес

В законопроекте № 639663-8 с донастройкой налоговой системы определили основные правила проведения амнистии за дробление бизнеса.

Прощение получат только те предприниматели, которые консолидируют бизнес и перейдут на стандартную форму налогообложения.

Амнистия не затронет уже вступившие в силу решения ФНС по итогам проверок. То есть акт проверки за 2022-2024 годы не должен вступить в силу.

В случае, если выездная налоговая проверка за 2025–2026 годы не будет назначена, то обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов прекращается с 1 января 2030 года.

Законопроект предлагает впервые закрепить в Налоговом кодексе понятие «дробление бизнеса». Под ним будут понимать: «разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов».

Для получения амнистии за дробленку, нужно в 2025–2026 годах добровольно отказаться от применения этой схемы. Тогда налоги, пени и штрафы за 2022–2024 годы не будут начислены. Речь идет об амнистии по статьям 119, 120 и 122 НК за:

непредоставление налоговой декларации;

грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения;

неуплату или неполную уплату сумм налога.

Также законопроект предусматривает последствия неполного добровольного отказа от дробления бизнеса. В таком случае амнистия тоже будет частичной.