Уведомления, которые нужно сдать в июне 2024 года

Источник: Бухгалтерия.ру.
В первую очередь, речь идет об уведомлениях, которые сдаются ежемесячно. Стандартная дата — 25 число каждого месяца. По НДФЛ дважды: 3 и 25 числа каждого месяца.
Первое июньское уведомление подается 3 числа по НДФЛ, удержанному с 23 по 31 мая 2024 года. Заплатить этот НДФЛ необходимо не позднее 05.06.2024.
25 июня 2024 года нужно сдать:
персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за май 2024 года;
уведомление о страховых взносах, исчисленных за май 2024 года;
уведомление об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 июня 2024 года.
Не позднее 28.06.2024 необходимо уплатить:
НДС — 1/3 платежа за первый квартал;
налог на прибыль — авансовый платеж за второй квартал 2024 года;
страховые взносы за май 2024 года;
НДФЛ, удержанный с выплат, произведенных с 1 по 22 июня 2024 года.
Информация УФНС по Республике Мордовия от 31.05.2024.
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