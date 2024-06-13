Уведомления, которые нужно сдать в июне 2024 года

Источник: Бухгалтерия.ру.

В первую очередь, речь идет об уведомлениях, которые сдаются ежемесячно. Стандартная дата — 25 число каждого месяца. По НДФЛ дважды: 3 и 25 числа каждого месяца.

Первое июньское уведомление подается 3 числа по НДФЛ, удержанному с 23 по 31 мая 2024 года. Заплатить этот НДФЛ необходимо не позднее 05.06.2024.

25 июня 2024 года нужно сдать:

уведомление об НДФЛ, удержанном с 1 по 22 июня 2024 года.

уведомление о страховых взносах, исчисленных за май 2024 года;

персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за май 2024 года;

Не позднее 28.06.2024 необходимо уплатить:

НДФЛ, удержанный с выплат, произведенных с 1 по 22 июня 2024 года.

страховые взносы за май 2024 года;

налог на прибыль — авансовый платеж за второй квартал 2024 года;

НДС — 1/3 платежа за первый квартал;

Информация УФНС по Республике Мордовия от 31.05.2024.

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