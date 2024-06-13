Цифра дня. Про кадровый голод

Более чем вдвое увеличилось число вакансий в категории «Без опыта, студенты» весной 2024 года по всей России по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Кадровый голод среди предприятий малого и среднего бизнеса стал катализатором активного расширения границ найма и сотрудничества компаний с образовательными учреждениями. Работодатели все чаще привлекают разные категории соискателей, включая подростков, молодежь без опыта, студентов, представителей пенсионного и предпенсионного возраста, родителей в декрете и т. д. Число вакансий для людей без опыта и студентов выросло на 133% по отношении к прошлому году (результаты исследования, проведенного Авито Работа, есть в распоряжении «Клерка»).

Кроме того, бизнес стремится сотрудничать с вузами и ссузами для подготовки квалифицированных специалистов, чьи знания и практические навыки будут востребованы на рынке труда.

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