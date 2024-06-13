Методы и способы определения начальной максимальной цены контракта в 2024 году

В каждом извещении и документации по закупке заказчик должен указать начальную максимальную цену контракта.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Что такое НМЦК

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) — это верхняя граница цены на закупаемый товар, работу или услугу в конкурентных закупках, которую покупатель готов заплатить.

Помимо НМЦК существует еще термин, как начальная максимальная цена договора (НМЦД) — важное звено в документации по коммерческим закупкам, которое регулируется ч. 9 ст. 4 закона № 223-ФЗ.

Применение и методы определения НМЦД по 223-ФЗ обычно аналогичны методам расчета НМЦК по 44-ФЗ. Все рекомендации по закупкам, иные методики обоснования НМЦД содержатся также в письме Минфина № 24-01-09/37717 от 16.06.2017.

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 42 44-ФЗ, начальную (максимальную) цену указывают и в плане-графике, и в извещении и документах заказа, и в предложении принять участие в закрытой процедуре. Если заказчик заключает контракт с единственным поставщиком, он рассчитывает не НМЦК, а цену контракта. Но НМЦК и цена контракта с единственным поставщиком определяются по одним и тем же правилам из ч. 1 ст. 22 44-ФЗ.

НМЦК оформляется в виде электронного документа «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта», включаемого в извещение.

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Формула расчета НМЦК

Правила расчета НМЦК регулирует ст. 22 № 44-ФЗ.

Информацию о стоимости товаров, работ и услуг необходимо привести в соответствие с условиями заказа:

Срок исполнения контракта.

Количественные характеристики.

Место поставки.

Система налогообложения.

К расчетам применяются специальные коэффициенты и индексы для пересчета ценовых показателей.

Расчет НМЦК основан на проверке однородности цен и расчете коэффициента отклонения с использованием цен от разных поставщиков:

Минимум 3 цены, в случае если стоимость получена путём запроса коммерческих предложений.

5 цен, если рассматриваются завершённые контракты.

Сначала проводится вычисление среднеквадратического отклонения по следующей формуле:

«σ» — среднеквадратическое отклонение;

«Цi» — цена;

«Ц» — среднее арифметическое всех цен;

«n» — общее количество цен;

«i» — номер источника цены.

Далее рассчитывают коэффициент отклонения по следующей формуле:

Если результат решения составляет меньше 33%, то данные цены пригодны для использования в расчёте НМЦК.

Методы обоснования НМЦК и формулы их расчета

Для осуществления закупок от государства или муниципалитета необходимо представить обоснование стоимости соглашения. Расчет цены проводится согласно одному из способов, указанных в законе 44-ФЗ.

Заказчики проводят государственные закупки в соответствии с нормами международной классификации товаров и услуг. Цена определяется до проведения процедуры закупки, на этапе планирования проведения аукциона или конкурса.

В соответствии со статьей 16 закона №44, заказчики ежегодно разрабатывают план-график и включают в него все планируемые закупки на следующий финансовый год.

Расчет начальной цены называется обоснованием стоимости международной классификации товаров и услуг. Заказчик определяет предельную сумму, которую он готов потратить на закупку. Выбор метода расчета напрямую зависит от характера заказа. Неправильный выбор метода может привести к жалобам со стороны потенциальных поставщиков и штрафам со стороны контролирующих органов.

Существует пять методов расчета стоимости международной классификации товаров и услуг, разрешенных к использованию. Порядок установлен в соответствии со ст. 22 закона №44 и включает в себя следующие методы.

I. Нормативный

На основании ч. 7 ст. 22 44-ФЗ. Метод используется в случае, если вышестоящая организация устанавливает для заказчика предельные цены. Применяется при наличии соответствующей нормы потребления и предельной стоимости товара или услуги.

Для расчета используется следующая формула:

НМЦК = V * Ц.

II. Тарифный

Метод применяется для регулируемых объектов, если установлены определенные тарифы. Ссылка на стоимость тарифов осуществляется при обосновании стоимости закупки (ч. 8 ст. 22 44-ФЗ).

Определение НМЦК тарифным методом происходит по следующей формуле:

НМЦК = V * Т.

III. Проектно-сметный

Метод используется для расчета цен на строительные контракты согласно ч. 9, 9.1, 9.2 ст. 22 44-ФЗ, а именно: при работах по строительству, реконструкции, ремонту или сохранению памятников культурного наследия. Данный метод не подходит для закупок без объёмов.

IV. Затратный

Метод применяется в случае, если ни один из вышеперечисленных методов не подходит. Заказчик суммирует норму прибыли и все затраты, получая таким образом начальную стоимость закупки (ч. 10-12 ст. 22 44-ФЗ).

Заказчик суммирует норму прибыли в выбранной сфере и затраты, которые появятся у поставщика:

производственные расходы;

затраты на приобретение;

расходы по реализации и логистике и прочее.

Полученная сумма будет являться НМЦК в выбранной сфере закупки.

V. Сопоставление рыночных цен

Метод используется для сравнения цен на однородные товары, работы или услуги с целью определения актуальной стоимости (ч. 2-6 ст. 22 44-ФЗ). После отбора цен и проверки их на однородность заказчик рассчитывает НМЦК по формуле:

Допускается применение нескольких методов одновременно. В некоторых ситуациях местные органы власти устанавливают дополнительные методики расчета НМЦК.

Приоритетным способом расчета стоимости является анализ рынка. Однако способ расчета всегда выбирается исходя из специфики заказа и подтверждается соответствующими документами. Форма и порядок обоснования стоимости закупок закреплены в специальных методических рекомендациях.