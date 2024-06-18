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Учет расходов

Порядок определения расходов на УСН

Применение специальных (или упрощенных) налоговых режимов предполагает наличие льгот при определении объекта налогообложения. Например, за счет снижения налогооблагаемой базы путем вычитания расходов, направленных на ведение хозяйственной деятельности. Чтобы правильно их определить, используются нормы ст. 346.16 НК и еще ряда нормативных актов, где детализируются правила применения.
Порядок определения расходов на УСН
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Нормы ст. 346.16 НК: назначение, особенности

Статья содержит ссылки на более чем 40 направлений для затрат, которые допустимо рассматривать в качестве основания для снижения размера уплачиваемых налогов.

Важно учитывать, что правила применимы только для тех юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, кто работает на УСН. Причем в режиме «доходы и расходы», когда есть практический смысл учитывать куда и сколько было потрачено (на остатки и будет начислен налог в размере 15%).

Особенности правоприменения норм ст. 346.16 НК:

1. Перечень расходов, которые налогоплательщик вправе использовать для уменьшения базы налогообложения является закрытым (отсутствует возможность свободной интерпретации законодательства).

2. Налоговая признает затраты обоснованными только при условии, что они соответствуют п. 1 ст. 252 НК. Главное, чтобы покупки товаров, комплектующих, заказ услуг были нужны для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

3. Попытки трактовать нормы расширительно заведомо обречены на провал. Ничего добавить к установленному перечню не выйдет. Например, отказывают в правомерности уменьшения налогооблагаемой базы при затратах на информационные услуги. Это подтверждает письмо Минфина № 03-07-11/17285 от 16.04.2014.

4. Расходы необходимо подтверждать документально, в установленном законодательством порядке. В ряде случаев, предусмотренным ст. 265 НК, это относится и к убыткам.

5. Обоснованием расходов обычно служит доказательство их экономической оправданности, при оценке выраженной в денежной форме. Еще важно, чтобы было подтверждение факту совершения реальных хозяйственных операций по купле/продаже, найму исполнителей.

6. Модернизация, как и достройка, дооборудование, должны наделять основные средства (это оборудование, здание и пр.) дополнительными качествами, позволяющими получать больше прибыли или снижающими затраты на эксплуатацию, улучшающими качество или расширяющими номенклатуру продукции. То же правило относится к переустройству, перевооружению объектов.

7. При передаче модернизированного, улучшенного основного средства в дар третьему лицо в рамках налогового периода приводит к потере возможности уменьшить налогооблагаемую базу на размер соответствующих расходов. Налогоплательщику нужно пересчитать ее без учета затрат на передаваемое в дар имущество.

8. Расходы на разработку проекта модернизации, переустройства, перевооружения на входят в перечень, позволяющий уменьшить налог.

9. Признать затраты обоснованными при покупке нематериальных активов получится только в случае подтверждения факта, что те способны приносить дополнительный доход. Речь идет о патентах, свидетельствах, иных охранных документах, товарных знаках.

Последнее также относится к промышленным образцам, действующим моделям, программам для компьютеров, топологии интегральных микросхем, ноу-хау, правам на использование аппаратных и программных решений сторонних разработчиков.

Нельзя вносить в «уменьшающие» расходы все покупки аудиовизуальные произведения, пусть и приобретенные для роста дохода. Например, сюда можно отнести рекламные видеоролики.

Отдельно остановимся на затратах при покупке результатов интеллектуальной деятельности. Они позволяют снижать размер налогооблагаемой базы и включают следующую номенклатуру:

  • Произведение литературы и искусства.

  • Программа для компьютера (настольного, мобильного).

  • База данных независимо от содержания.

  • Селекционные достижения.

  • Изобретения и полезные модели.

  • Фирменное наименование.

  • Знак обслуживания, коммерческое обозначение.

Перечень относительно «размытый» и на практике нередко вызывает споры. Избежать их можно при грамотном оформлении документации, чтобы во всех договорах и пр. обозначение товара или услуги соответствовало закрытому списку ст. 346.16 НК.

Проще всего применять рассматриваемые нормы, например, для расходов на текущий ремонт офиса или торгового помещения. Под ним принято считать работы, производимые в период менее одного года, направленные на поддержание основных средств в рабочем состоянии. Нет особых проблем и с правоприменением «уменьшающих налог мер» при капитальном ремонте оборудования, зданий и т.д. Главное, иметь документы, подтверждающие необходимость их производства.

Еще не вызывают вопросов расходы на судебные тяжбы, выплату комиссионных или гарантийный ремонт ранее проданного оборудования. Свободно принимают документы, если были затраты на оформление лицензии, содержание кассовых аппаратов, вывоз мусора (ТБО). По отдельным нормам рассматривают расходы, указанные в п. 93 ст. 217, п. 1 ст. 252, ст. 254, 255, 263, 265, 269 НК.

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Судебная практика

Специфика правоприменения норм ст. 346.16 НК заключается в том, что одна из сторон всегда ИФНС. Речь может идти об исключении расходов из списка «льготных», перерасчете налога или об обратном, снижении суммы, включении в расчеты ранее убранных затрат и т.п.

Примеры из судебной практики:

1. Определение ВС № 306-КГ17-423 по делу № А12-23593/2016 от 13.06.2017 — снизили размер страховых взносов после перерасчета доходов с учетом льготных категорий расходов, понесенных ранее истцом.

2. Постановление по делу № А32-49001/2022 от 27.11.2023 — признали недействительным решение ИФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

3. Решение по делу № А24-2650/2023 от 13.11.2023 — отказали уменьшении размера пени и штрафов из-за отсутствия доказательств в обоснование аргументов истца.

4. Определение ВС №304-ЭС17-1872 по делу №А27-24987/2015 — отказали в уменьшении суммы страховых взносов в связи с несоответствием заявленных расходов нормам ст. 346.16 НК.

Иски по рассматриваемой статье и с ее «участием» разбирают в арбитражных судах, т.к. речь идет о спорах ИФНС с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, применяющим в хозяйственной деятельности упрощенную систему налогообложения (УСН).

Источник: https://buhguru.com/usn/poryadok-opredeleniya-rashodov-na-usn.html

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Порядок определения расходов на УСН

Применение специальных (или упрощенных) налоговых режимов предполагает наличие льгот при определении объекта налогообложения. Например, за счет снижения налогооблагаемой базы путем вычитания расходов, направленных на ведение хозяйственной деятельности. Чтобы правильно их определить, используются нормы ст. 346.16 НК и еще ряда нормативных актов, где детализируются правила применения.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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