Порядок определения расходов на УСН

Статья содержит ссылки на более чем 40 направлений для затрат, которые допустимо рассматривать в качестве основания для снижения размера уплачиваемых налогов.

Важно учитывать, что правила применимы только для тех юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, кто работает на УСН. Причем в режиме «доходы и расходы», когда есть практический смысл учитывать куда и сколько было потрачено (на остатки и будет начислен налог в размере 15%).

Особенности правоприменения норм ст. 346.16 НК:

1. Перечень расходов, которые налогоплательщик вправе использовать для уменьшения базы налогообложения является закрытым (отсутствует возможность свободной интерпретации законодательства).

2. Налоговая признает затраты обоснованными только при условии, что они соответствуют п. 1 ст. 252 НК. Главное, чтобы покупки товаров, комплектующих, заказ услуг были нужны для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

3. Попытки трактовать нормы расширительно заведомо обречены на провал. Ничего добавить к установленному перечню не выйдет. Например, отказывают в правомерности уменьшения налогооблагаемой базы при затратах на информационные услуги. Это подтверждает письмо Минфина № 03-07-11/17285 от 16.04.2014.

4. Расходы необходимо подтверждать документально, в установленном законодательством порядке. В ряде случаев, предусмотренным ст. 265 НК, это относится и к убыткам.

5. Обоснованием расходов обычно служит доказательство их экономической оправданности, при оценке выраженной в денежной форме. Еще важно, чтобы было подтверждение факту совершения реальных хозяйственных операций по купле/продаже, найму исполнителей.

6. Модернизация, как и достройка, дооборудование, должны наделять основные средства (это оборудование, здание и пр.) дополнительными качествами, позволяющими получать больше прибыли или снижающими затраты на эксплуатацию, улучшающими качество или расширяющими номенклатуру продукции. То же правило относится к переустройству, перевооружению объектов.

7. При передаче модернизированного, улучшенного основного средства в дар третьему лицо в рамках налогового периода приводит к потере возможности уменьшить налогооблагаемую базу на размер соответствующих расходов. Налогоплательщику нужно пересчитать ее без учета затрат на передаваемое в дар имущество.

8. Расходы на разработку проекта модернизации, переустройства, перевооружения на входят в перечень, позволяющий уменьшить налог.

9. Признать затраты обоснованными при покупке нематериальных активов получится только в случае подтверждения факта, что те способны приносить дополнительный доход. Речь идет о патентах, свидетельствах, иных охранных документах, товарных знаках.

Последнее также относится к промышленным образцам, действующим моделям, программам для компьютеров, топологии интегральных микросхем, ноу-хау, правам на использование аппаратных и программных решений сторонних разработчиков.