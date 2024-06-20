Как уволить сотрудника по собственному желанию, если он в отпуске

В общем случае увольнение в период отпуска по инициативе работодателя запрещено. Однако сотрудник может уволиться по собственному желанию в любой момент, в том числе находясь в отпуске. Но как быть, если ситуация нестандартная?

Ситуация: сотрудник написал заявление на отпуск с 24 июня по 7 июля, а затем 18 июня принес заявление об увольнении по собственному желанию с отработкой две недели, то есть дата увольнения выпадает на 2 июля. Но на эту дату сотрудник еще будет в отпуске. Можно ли его уволить в этот день?

По сути в данной ситуации речь идет об отпуске с последующим увольнением.

Возможны следующие варианты:

1. Если у работодателя с работником нет конфликта, то можно попробовать договориться:

Сотрудник напишет новое заявление либо на предоставление отпуска с последующим увольнением : в этом случае дата увольнения будет зависеть от количества накопившихся дней отпуска, а окончательный расчет с ним будет произведен перед отпуском. Далее компания сдает ЕФС-1 в день издания приказа или на следующий рабочий день.

Оставить прежнее заявление на увольнение, а заявление на отпуск написать на меньшее количество дней: на период с 24 июня по 2 июля.

2. Если переписывать заявление нет возможности, то тогда вы обязаны уволить сотрудника 2 июля.

Это нужно сделать несмотря на то, что он находится в отпуске. Работодатель обязан выплатить работнику в этот день зарплату, компенсацию за отпуск, если она накопилась, и выдать трудовую книжку. Если сотрудник не явился за трудовой, необходимо направить ему по почте уведомление. ЕФС-1 нужно сдать 2 июля или на следующий рабочий день.