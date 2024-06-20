Цифра дня. Про обучение персонала

Более половины малых предприятий увеличили расходы на обучение персонала с начала 2024 года.

32% из 1045 опрошенных компаний из разных отраслей и регионов увеличили расходы на нематериальную мотивацию сотрудников с начала 2024 года.

Главный инструмент нематериальной мотивации, на который выросли расходы, — это обучение персонала (57%). Повышенный интерес к обучению связан с дефицитом кадров.

Обучением персонала традиционно занимался крупный бизнес. Там давно сформировалась культура постоянного развития сотрудников: они регулярно учат своих специалистов за счет компании и даже создают собственные, внутренние учебные центры. Малый и средний бизнес реже закрывал потребности своих сотрудников в обучении, им это казалось лишней тратой денег. Но ситуация на рынке труда диктует новые условия: даже небольшим компаниям сейчас выгоднее развивать таланты внутри существующей команды, чем привлекать кого-то со стороны. И обучение — главный инструмент, который позволяет это сделать — считает Анастасия Боровская, директор Русской Школы Управления (РШУ).

Также компании отмечают рост затрат на создание комфортной рабочей среды (43%), корпоративные праздники (37%), ДМС (13%), тимбилдинги (10%) и занятия спортом за счет компании (3%). Результаты опроса, проведенного РШУ и сервисом ПланФакт, есть в распоряжении редакции «Клерка».

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