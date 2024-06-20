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Права потребителей

Можно ли вернуть деньги за товар, если недостаки в нем выявлены спустя несколько лет

В основном недостатки в купленном товаре обнаруживаются в первые дни после покупки. И вопрос по поводу некачественного товара решается с продавцом достаточно быстро. А как быть, если недостатки были выявлены спустя несколько лет? Вот реальный пример из судебной практики.
Можно ли вернуть деньги за товар, если недостаки в нем выявлены спустя несколько лет
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Женщина в 2019 году приобрела в кредит в интернет-магазине дорогой зеркальный фотоаппарат. Гарантийный срок, указанный в чеке, составлял 24 месяца. Но в 2021 году фотоаппарат сломался.

Женщина обратилась в экспертную организацию и получила заключение, что нарушений правил эксплуатации фотоаппарата не выявлено. И чтобы установить причину поломки, требуется внутренний осмотр.

Так как вскрытие устройства не должно проходить без участия продавца, то женщина направила в магазин претензию, в которой уведомила магазин, где и когда будет проходить независимая товароведческая экспертиза.

В результате экспертиза установила, что из строя вышла материнская плата. А этот недостаток носит производственный характер. Но продавец отказался возвращать деньги, сославшись на то, что гарантийный срок товара уже истек неделю назад.

Женщину ответ не удовлетворил, и она обратилась в суд с требованием, чтобы магазин не только вернул ей деньги за фотоаппарат, но и выплатил:

  • неустойку, 1% цены товара за каждый день просрочки возврата денег;

  • сумму процентов, выплаченных по кредиту;

  • разницу в стоимости товара, который к тому времени подорожал;

  • компенсацию морального вреда;

  • штраф за отказ добровольно исполнить требования потребителя;

  • судебные расходы.

Несмотря на то, что продавец утверждал, что на дату предъявления претензии гарантийный срок истек, суд посчитал, что покупательница обратилась к ответчику в течение гарантийного срока.

Фотоаппарат был приобретен 9 мая 2019. Гарантийный срок его заканчивался 09 мая 2021 года. Но если последний день срока выпадает на нерабочий день, то он переносится на ближайший за ним рабочий день. То есть в данном случае последним днем гарантийного срока фотоаппарата является 11 мая.

А именно 11 мая женщина подала претензию магазину. Так что все необходимые сроки были соблюдены.

А в пределах гарантийного срока всю ответственность за недостатки, возникшие в товаре, возлагаются на продавца и изготовителя товара при отсутствии доказательств, что причиной поломки стали действия потребителя.

Суд и применил это правило. Продавец не предоставил доказательств того, что фотоаппарат сломался по вине покупательницы. В итоге исковые требования были удовлетворены. Вышестоящие инстанции оставили решение суда без изменений.

Магазину пришлось выплатить все суммы, заявленные покупателем.

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