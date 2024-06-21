10 типичных ошибок в декларации по НДС: рейтинг от УФНС

УФНС по Республике Бурятия составила список часто встречающихся ошибок в декларации по НДС. Таких оказалось 10.

Источник: Бухгалтерия.ру.

Всего в перечне наиболее распространенных ошибках, допускаемых при заполнении декларации по НДС, представленном налоговым управлением по Республике Бурятия 10 ошибок:

1. Несоблюдение контрольных соотношений.

2. Некорректное отражение сведений в счете-фактуре, отличающихся от сведений, отраженных в оригинале полученного или выставленного счета-фактуры.

3. Неправильное отражение кодов вида операций.

4. Некорректное указание стоимости товаров по счету-фактуре при ее отражении в нескольких налоговых периодах, где она должна соответствовать стоимости, указанной в счете-фактуре, меняется только сумма НДС.

5. Некорректное указание номера заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и несоответствие данным декларации на товары при импорте.

6. Невосстановление суммы НДС в случае перечисления покупателем сумм предоплаты в счет предстоящих поставок, в налоговом периоде, в котором суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам) подлежат вычету, или в том налоговом периоде, в котором произошло изменение условий либо расторжение соответствующего договора и возврат соответствующих сумм предоплаты.

7. Неправильное отражение в декларации кодов видов операций при выставлении и получении исправленных счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур.

8. Незаполнение или неправильное заполнение журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции.

9. Неправильное заполнение книг покупок, книг продаж, журналов учета выставленных и полученных счетов-фактур при одновременном осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции и (или) в интересах самого налогоплательщика.

10. Отражение вычетов по НДС по счетам-фактурам, выставленным за пределами трех лет до окончания налогового периода декларации по НДС.

В региональном УФНС просят бухгалтеров при формировании декларации соблюдать все правила заполнения: декларации по НДС, утв. приказом ФНС от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@, счета-фактуры и других документов, утв. постановлением Правительства от 26.12.11 № 1137.