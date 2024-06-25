Электронный посадочный талон и авиабилет: как принять на расходы и отразить в учетах

Разбираем, как провести электронную первичку по авансовому отчету и отразить расходы в бухгалтерском и налоговом учете.

Во время приобретения услуг по перевозке работников к месту командировки и обратно, в книге покупок регистрируется или счет-фактура или бланки строгой отчетности (или их копии) с отдельной строкой НДС (п. 18 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).

Командировочные расходы учитываются при расчете НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль. Именно поэтому их важно документально подтверждать.

Что делать, если первичый документ существует только в электронном виде?

Если авиабилет у сотрудника существует только в электронном виде, то подтвердить расходы на проезд можно с помощью распечатки маршрут-квитанции электронного билета и посадочного талона.

При этом важно учесть, что у посадочного талона должен быть штамп о досмотре. Он подтверждает факт потребления услуги воздушной перевозки. Если штампа о досмотре нет, то рекомендуется обратиться к авиаперевозчику за подтверждающей информацией.

Как отражаются командировочные расходы в отчетности

НДФЛ

При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки в доход, который подлежит налогообложению, не включаются фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на проезд до места назначения и обратно (п. 1 ст. 217 НК).

Страховые взносы

Согласно п. 2 ст. 422 НК, п. 2 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» расходы на проезд к месту командировки и обратно (при наличии подтверждающих документов) не подлежат обложению страховыми взносами.

Бухгалтерский учет

В бухгалтерском учете затраты, связанные со служебной командировкой, отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности в периоде утверждения авансового отчета в соответствии с п. п. 5, 7, 16, 18 Положения по бухгалтерскому учету «‎Расходы организации» ПБУ 10/99.

До утверждения авансового отчета денежные средства рассматриваются в качестве выданного авансу и учитываются в качестве дебиторской задолженности работника.

Налог на прибыль организаций

Во время выдачи работнику аванса на командировку в налоговом учете организации не возникает расходов (п. 14 ст. 270 НК).

Документально подтвержденные командировочные расходы, а также расходы на проезд, включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, на дату утверждения авансового отчета (подп. 12 п. 1 ст. 264, п. 1 ст. 252,подп. 5 п. 7 ст. 272 НК).