Цифра дня. Про отпуск

Большинство россиян планируют отдохнуть летом и потратить на отпуск в среднем 66 668 рублей на человека.

Причем мужчины в среднем планируют потратить больше женщин — 70 645 рублей против 63 487 рублей.

Большая часть опрошенных из тех, кто планируют взять отпуск летом, предполагают потратить на отдых до 60 000 рублей на одного человека.

36% россиян думают потратить до 40 000 рублей, 22% — от 40 000 до 60 000 рублей на человека. Каждый десятый готовится отдать за отпуск от 60 001 до 80 000 рублей (10%) и от 80 001 до 100 000 рублей (10%). Свыше 100 000 рублей на летний отпуск намереваются потратить 12% россиян.

Примечательно, что наибольшую сумму на летний отпуск планируют потратить работники автомобильного бизнеса — в среднем предполагаемые расходы на отдых у респондентов из этой сферы составили 93 489 рублей на человека.

В среднем россияне начинают копить на отпуск за 5–6 месяцев, причем женщины копят дольше (6,1 месяца), чем мужчины (5,2 месяца), а работники в возрасте 55-64 лет — дольше (6,6 месяца), чем молодые россияне 18-24 лет (4,8 месяца). Результаты опроса, проведенного Авито Работа, есть в распоряжении «Клерка».

Подписывайтесь на телеграм-канал для HR! Сможете задавать вопросы коллегам, делиться опытом, оставлять свое экспертное мнение и просто присылать забавные профессиональные мемы. Подписаться.