Как выбрать способ начисления амортизации основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов в бухучете

Чтобы рассчитать сумму амортизационных отчислений, нужно определить способ начисления амортизации. Выбор способа зависит от вида объекта и порядка его использования. Рассмотрим, как определять способ начисления амортизации в разных ситуациях.

Как выбрать способ начисления амортизации основных средств в бухучете

Общие правила

Способ начисления амортизации нужно выбирать так, чтобы он наиболее точно отражал распределение во времени экономических выгод от использования объекта (п. 34 ФСБУ 6/2020).

При выборе нужно учесть учесть подход, который компания применяла при определении срока полезного использования (СПИ).

Если СПИ определен, как период времени, то можно выбирать линейный способ или способ уменьшаемого остатка (п. 35 ФСБУ 6/2020).

Если организация определила СПИ исходя из количества продукции или объема работ в натуральном выражении, то можно использовать только один способ начисления амортизации — пропорционально количеству продукции или объему работ (п. 36 ФСБУ 6/2020).

Как в бухучете начислить амортизацию линейным способом

В этом случае стоимость объекта гасится равномерно в течение СПИ.

Сумма амортизации за период при линейном способе равна отношению разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта к оставшемуся СПИ. Этот вариант часто выбирают для амортизации объектов недвижимости.

Пример 1. Компания «ПромДеталь» построила модульное здание цеха. Затраты на строительство составили 17 млн руб. Организация собирается использовать цех для размещения производства в течение 10 лет, а затем разобрать и продать материалы за 2 млн руб.

Амортизация за первый год:

(17 млн руб. - 2 млн руб.) / 10 лет = 1,5 млн руб.

Амортизация за второй год:

(17 млн руб. - 2 млн руб. - 1,5 млн руб.) / 9 лет = 1,5 млн руб.

И так далее — если способ начисления и другие элементы амортизации останутся неизменными, то каждый год сумма амортизации будет равна 1,5 млн руб.

Как в бухучете начислить амортизацию способом уменьшаемого остатка

В этом случае амортизация за каждый следующий период должна быть меньше, чем за предыдущий. Алгоритм расчета здесь организация выбирает самостоятельно. Например, можно провести расчет на базе линейного способа, но добавить коэффициенты, которые будут уменьшаться от периода к периоду

Такой вариант подходит, например, для производственного оборудования или автомобилей. Такие объекты часто эксплуатируют максимально интенсивно сразу после приобретения, а затем по мере износа нагрузка на них снижается.

Пример 2. Компания «Транзит» приобрела грузовой автомобиль за 2 300 000 руб. Организация планирует использовать его в течение 5 лет, а затем продать за 500 000 руб. Предполагается, что интенсивность использования автомобиля со временем будет снижаться. Соответствующие коэффициенты бухгалтер получил от службы главного механика. В таблице приведен расчет амортизации.

Например, амортизация за первый год:

(2 300 000 руб. - 500 000 руб.) / 5 лет х 2 = 720 000 руб.

Амортизация за второй год:

(2 300 000 руб. - 500 000 руб. - 720 000 руб.) / 4 года х 1,5 = 405 000 руб.

Как в бухучете начислить амортизацию пропорционально количеству продукции или объему работ

В этом случае для определения суммы амортизации за период нужно:

Вычесть из балансовой стоимости объекта на начало периода ликвидационную стоимость. Разделить объем продукции (работ) за период на общий объем продукции (работ), оставшийся до конца СПИ. Перемножить величины из п. 1 и п. 2.

При расчете амортизации пропорционально объемам следует учитывать выпуск или выполненные работы только в натуральных единицах. Начислять амортизацию пропорционально выручке нельзя.

Этот вариант подходит, например, для станков или транспорта, но только в том случае, когда возможно оценить общий выпуск продукции (объем работ) по данному объекту и спрогнозировать его распределение по периодам.

Пример 3. Компания «Промдеталь» приобрела токарный станок за 950 000 руб. Организация собирается использовать его в течение 5 лет, а затем сдать в металлолом за 50 000 руб. Бухгалтер получил от начальника производства информацию о количестве продукции, которую предполагается выпустить с использованием данного станка. Расчет в таблице.

Например, амортизация за первый год:

(950 000 руб. - 50 000 руб.) х (8 000 ед. / 60 000 ед.) = 120 000 руб.

Амортизация за второй год:

(950 000 руб. - 50 000 руб. – 120 000 руб.) х ((12 000 ед. / (60 000 ед. - 8000 ед.)) = 180 000 руб.

Как выбрать способ начисления амортизации нематериальных активов в бухучете

В 2024 году организация может вести учет нематериальных активов (НМА) по правилам ФСБУ 14/2022. Стандарт предусматривает три способа начисления амортизации: линейный, уменьшаемого остатка и пропорционально объемам.

Порядок выбора способа амортизации НМА и расчета ее суммы по каждому варианту полностью совпадает с методикой для основных средств, которая описана выше.

При выборе способа нужно учитывать вариант определения СПИ (по времени или по объемам) и предполагаемый режим использования объекта (п. 39-41 ФСБУ 14/2022).

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Как выбрать способ начисления амортизации прав пользования активами в бухучете

Право пользования активом (ППА) — это специальный объект учета, который возникает у арендатора.

ППА состоит из первоначальной оценки обязательства по аренде, авансовых платежей, а также дополнительных расходов и оценочных обязательств арендатора, если они есть (п. 13 ФСБУ 25/2018).

Учет ППА нужно вести так же, как и учет аналогичных собственных активов (п. 10 ФСБУ 25/2018). Как правило, арендуют основные средства или НМА. Способ амортизации ППА нужно выбирать с учетом СПИ и характера использования объектов, как мы рассказали в предыдущих разделах.