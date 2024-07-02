Как сдавать отчетность ООО на ОСНО с обособленными подразделениями

Как вести бухгалтерский учет

Операции отражает головная компания, но только в случае, если подразделения не выделяются на отдельный баланс. От обособленных подразделений требуется подать первичную документацию в сроки, которые установлены учетной политикой.

Эти данные отражаются в учете головного офиса. Помимо этого, подразделения не представляют самостоятельно отчетность в контролирующие органы.

Как быть с налоговой отчетностью

Налоговая отчетность вариативна: в некоторых случаях за подразделения отчитывается головная компания, а за сотрудников каждый филиал отвечает самостоятельно.

Что представляет головная организация

Головная организация сдает декларацию по НДС и уплачивает этот налог. Подразделения при этом только выставляют счета-фактуры, когда реализовывают товары или услуги с НДС и указывают свой КПП.

Также головная организация отражает в декларации по налогу на прибыль данные обособленных подразделений. Без разделения декларация подается в случае, когда компания и ее филиалы расположены в одном регионе.