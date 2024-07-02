Как сдавать отчетность ООО на ОСНО с обособленными подразделениями

Как вести бухгалтерский учет
Операции отражает головная компания, но только в случае, если подразделения не выделяются на отдельный баланс. От обособленных подразделений требуется подать первичную документацию в сроки, которые установлены учетной политикой.
Эти данные отражаются в учете головного офиса. Помимо этого, подразделения не представляют самостоятельно отчетность в контролирующие органы.
Как быть с налоговой отчетностью
Налоговая отчетность вариативна: в некоторых случаях за подразделения отчитывается головная компания, а за сотрудников каждый филиал отвечает самостоятельно.
Что представляет головная организация
Головная организация сдает декларацию по НДС и уплачивает этот налог. Подразделения при этом только выставляют счета-фактуры, когда реализовывают товары или услуги с НДС и указывают свой КПП.
Также головная организация отражает в декларации по налогу на прибыль данные обособленных подразделений. Без разделения декларация подается в случае, когда компания и ее филиалы расположены в одном регионе.
В случае, если обособленные подразделения не начисляют и не выплачивают своим работникам зарплату и не имеют собственного расчетного счета, сведения о работниках подаются в ИФНС по месту нахождения головной организации.
По общему правилу все организации уплачивают налоги через ЕНС в рамках ЕНП. Для распределения средств в ФНС необходимо направить уведомление.
Уведомление об исчисленных суммах налогов подает головная организация по своему месту нахождения. В нем указываются данные как филиалов, так и головной организации. Отдельно подавать уведомление по месту нахождения филиалов не нужно.
За что отчитываются обособленные подразделения
Каждый филиал отчитывается по налогу на прибыль и подает декларацию. Можно упростить этот процесс и выбрать одно ответственное подразделение.
Филиал платит НДФЛ и сдает отчетность, если в нем есть работники, которым выплачивается зарплата. При этом налог перечисляется в ИФНС, где обособленное подразделение стоит на учете. Также необходимо отчитываться за исполнителей по гражданско-правовым договорам.
Здесь есть один нюанс: если подразделения расположены в одном муниципальном образовании, то НДФЛ можно уплатить по месту нахождения одного из них. Но об этом обязательно нужно сообщить в ФНС.
Помимо НДФЛ обособленное подразделение должно уплачивать страховые взносы и отчитываться по ним в СФР. Следует предоставить такие формы отчетности:
расчет по страховым взносам на обязательные пенсионное, медицинское, социальное страхование;
персонифицированные сведения о физических лицах — в ИФНС;
расчет по форме ЕФС-1 (раздел 1, раздел 2) — в территориальный орган СФР.
Таблица отчетности обособленных подразделений
Декларация по налогу на прибыль
6-НДФЛ по работникам на трудовом договоре и ГПХ
Расчет по страховым взносам на обязательные пенсионное, медицинское, социальное страхование
Персонифицированные сведения о физических лицах
Расчет по форме ЕФС-1
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