Реализация основного средства с убытком в 1С:Комплексной автоматизации ред.2.5

Давно мы вас не баловали статьями по учету в 1С:Комплексной автоматизации ред. 2.5. Исправляемся! Сегодня рассмотрим подробный алгоритм действий бухгалтера в ситуации, когда основное средство реализовано с убытком.

При реализации амортизируемого имущества налогоплательщик вправе уменьшить доход от реализации на остаточную стоимость амортизируемого имущества, определяемую в соответствии с п.п. 1 и 3 ст. 257 НК (исключение — объекты, в отношении которых использовано право на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии со статьей 286.1 НК и налогового вычета в соответствии со статьей 343.6 НК) (пп.1 п.1 ст. 268 НК).

Доходом от реализации признается выручка от реализации собственного амортизируемого имущества (ОС и НМА). Она определяется исходя из всех поступлений (в денежной или натуральной форме), которые связаны с расчетами за это имущество (ст. 249 НК).

Остаточная стоимость основных средств определяется как разница между их первоначальной стоимостью и суммой начисленной за период эксплуатации амортизации (п.1 ст. 257 НК).

Если основное средство реализовано ранее, чем по истечении 5 лет с момента введения его в эксплуатацию, взаимозависимому лицу, и в отношении такого основного средства были применены положения абз.2 п. 9 ст. 258 НК, остаточная стоимость при реализации указанного амортизируемого имущества увеличивается на сумму расходов, включенных в состав внереализационных доходов в соответствии с абз. 4 п. 9 ст. 258 НК (пп.1 п.1 ст. 268 НК).

При реализации объекта основных средств, в отношении которого был применен инвестиционный налоговый вычет, до истечения срока его полезного использования доход от реализации уменьшается на первоначальную стоимость такого объекта основных средств при условии восстановления в соответствии с п. 12 ст. 286.1 НК суммы налога, не уплаченной в связи с применением такого вычета (пп. 4 п.1 ст. 268 НК).

При реализации объекта основных средств, в отношении которого был применен инвестиционный налоговый вычет в части стоимости основного средства, — на остаточную стоимость амортизируемого имущества, определяемую в соответствии с п. 1 ст. 257 НК, соответствующую части первоначальной стоимости такого объекта основных средств, сформированной за счет расходов, в части которых налогоплательщик не использовал право на применение инвестиционного налогового вычета (пп.5 п. 1. ст. 268 НК).

Налогоплательщик также вправе уменьшить доходы от реализации основного средства на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией (расходы по оценке, хранению, обслуживанию и транспортировке реализуемого имущества) (пп. 3 п.1 ст.268 НК).

Если остаточная стоимость амортизируемого имущества, указанного в пп. 1 п. 1 ст. 268 НК, с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения в следующем порядке: полученный убыток включается в состав прочих расходов налогоплательщика не единовременно, а равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации (п. 3 ст. 268 НК).

И только, если объект полностью самортизирован, убыток можно списать единовременно.

Организации определяют финансовый результат на основании аналитического учета по каждому объекту амортизируемого имущества на дату признания дохода и вышеуказанных расходов, включая остаточную стоимость объекта.

Прибыль учитывается в общей налоговой базе единовременно в том отчетном периоде, в котором была осуществлена реализация имущества (п. 3 ст. 271, п. 2 ст. 273, ст. 323 НК).

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Отражение в 1С:Комплексной Автоматизации ред. 2.5

В программе 1С:Комплексная автоматизация ред. 2.5 оформить приобретение будущих основных средств можно двумя способами:

с помощью документа «Приобретение товаров и услуг» ;

с помощью документа «Приобретение услуг и прочих активов».

Первый способ — это количественный учет с внесением оборудования в справочник «Номенклатура». В карточке номенклатуры указывается ГФУ номенклатуры, в которой указан счет 08.04.1 «Компоненты основных средств».

Далее объект перемещается на счет 08.04.2 с помощью документа «Внутреннее потребление товаров» с видом операции «Списание на расходы/активы» или в самом документе «Приобретение товаров и услуг» на вкладке «Товары» заполняется колонка «Списать на расходы».

И в том, и в другом документе используется статья расходов с вариантом распределения «На стоимость внеоборотного актива» и типом аналитики «Основные средства».

Для формирования первоначальной стоимости объектов основных средств используется счет 08.04.2 «Подготовка к вводу в эксплуатацию». Этот счет указывается в ГФУ доходов/расходов при настройке статьи расходов.

Первый способ целесообразно использовать в случае, когда операции поступления оформляются сотрудниками службы снабжения.

Второй способ — оформление уникального (без количественного учета) инвентарного объекта сразу из справочника «Основные средства». Первоначальная стоимость для регламентированного учета сразу формируется на счете 08.04.2 «Подготовка к вводу в эксплуатацию».

Такой способ удобен для использования в случаях, когда поступление оформляется бухгалтером по основным средствам. Он позволяет исключить занесение лишних данных в список «Номенклатура».

Поступления оформляются документами «Приобретение услуг и прочих активов». Отнесение стоимости поступающего объекта в состав первоначальной стоимости основного средства определяется использованием статьи расходов с вариантом распределения «На стоимость внеоборотного актива» и типом аналитики «Основные средства», которая указывается в строках табличной части документа «Приобретение услуг и прочих активов».

Счет 08.04.2 «Подготовка к вводу в эксплуатацию» задается в настройке статьи расходов.

Вышеописанные способы схематично можно представить так:

Условия примера

В январе месяце организация (ОСНО, ПБУ 18/02) приобрела моноблок для отдела бухгалтерии за 144 000,00 рублей с НДС.

В мае месяце организация приняла решение о продаже моноблока.

Цена продажи моноблока — 84 000,00 рублей с НДС.

Остаточная стоимость основного средства на момент реализации — 107 027,04 руб.

Так как остаточная стоимость амортизируемого имущества была выше, чем цена продажи, организация в результате продажи получила убыток в сумме 37 027,04 (выручка без НДС — остаточная стоимость ОС).

Так как убыток в налоговом учете списывается не единовременно, а равными долями в течение оставшегося (с момента реализации) срока полезного использования, то в программе этот убыток отражается в составе расходов будущих периодов и распределяется на количество месяцев оставшегося СПИ.

Шаг 1 — поступление ОС

Поступление основного средства отразим документом «Приобретение товаров и услуг» в разделе «Закупки» — подраздел «Закупки» — Документы закупки (все).

По команде «Создать» в перечне документов выберем документ «Приобретение товаров и услуг» с видом операции «Закупка у поставщика».

На вкладке «Основное» заполним поставщика, договор, склад и расчеты по договору.

В поле «Хоз.операция» укажем «Закупка у поставщика».

На вкладке «Товары» в графе «Номенклатура» укажем номенклатуру оборудования.

Создадим номенклатуру следующим образом.

Вид номенклатуры укажем «Оборудование».

На вкладке финансовый учет укажем ГФУ (группу финансового учета номенклатуры).

В ГФУ зададим счета учета для будущего объекта основных средств:

Далее, на вкладке «Товары» укажем количество, цену, сумму, ставку НДС и сумму НДС:

В колонке «Списать на расходы» устанавливаем галочку и указываем статью расходов «Поступление ОС»:

Статью расходов заполним следующим образом.

На вкладке «Основное» в разделе «Квалификация расходов и настройки отнесения» укажем:

в поле «Расходы возникают» — при формировании внеоборотных активов;

в поле «Относятся» — на стоимость внеоборотного актива.

В качестве типа аналитики расходов укажем «Основные средства».

На вкладке «Бухгалтерский учет и налоги» укажем группу финансового учета доходов и расходов «Формирование стоимости ОС».

В настройке ГФУ укажем счет учета расходов 08.04.2 «Подготовка к вводу в эксплуатацию». На данном счете будут аккумулироваться все затраты, которые потом будут составлять первоначальную стоимость основного средства.

В движениях документа видим следующие проводки:

ДТ 19.01 — КТ 60.01 — предъявлен НДС поставщиком;

ДТ 08.04.2 — КТ 60.01 — поступило оборудование.

Шаг 2 — принятие к учету ОС

Далее нужно основное средство принять к учету.

Принятие к учету ОС оформим в разделе «Внеоборотные активы» — подраздел «Основные средства» — «Принятие к учету ОС».

Сначала мы попадаем в рабочее место «Принятие к учету ОС».

Нажимаем команду «Оформить» и в перечне операций выбираем операцию «Принятие к учету ОС»:

Заполним документ следующим образом.

На вкладке «Основное» в поле «Принятие к учету с» можно указать либо дату документа:

Либо выбрать с «Прошлой даты» и рядом появится поле для указания даты.

Далее, указываем подразделение, МОЛ.

В поле «Принятие к учету в» указываем «Всех видах учета».

В поле «Операция» указываем «Принятие к учету основных средств».

В поле «Событие» указываем «Принятие к учету с вводом в эксплуатацию».

В разделе «Постоянные сведения» заполняем следующие поля:

группа ОС — офисное оборудование;

недвижимое имущество — нет;

амортизационную группа — третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно);

способ поступления — приобретение за плату.

На вкладке «Основные средства» в колонке «Основное средство» указываем объект из справочника «Основные средства».

Создадим карточку объекта эксплуатации.

В ней достаточно указать наименование объекта и инвентарный номер. Остальные данные будут заполнены после проведения документа «Принятие к учету».

На вкладке «Параметры учета» заполним порядок учета амортизации, СПИ и метод начисления амортизации во всех видах учета.

В разделе «Общее» укажем ГФУ внеоборотных активов «Офисное оборудование» (рис.21).

В ГФУ заполним раздел «Отражение в регламентированном учете».

Счет учета первоначальной стоимости ОС — 01.01.

Счет учета амортизации — 02.02.

Счет резерва дооценки — 83.01.1.

Счет выбытия — 01.09.

На вкладке «Отражение расходов» укажем статью расходов «Амортизация оргтехники» для начисления амортизации во всех видах учета (рис. 23 и 24):

Статью расходов заполним следующим образом.

В разделе «Квалификация расходов и настройки отнесения» укажем, что расходы возникают «В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные» и относятся на финансовый результат.

Тип аналитики расходов — объекты эксплуатации.

На вкладке «Бухгалтерский учет и налоги» укажем ГФУ доходов и расходов для статьи расходов по амортизации.

В разделе «Классификация расходов для целей регламентированного учета и отражения в регл. отчетности» укажем, что расходы относятся к основной деятельности и принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль.

В ГФУ доходов/расходов по амортизации укажем счет учета для начисления амортизации — 26 и счет списания 90.08, на который будет закрываться 26 счет.

В движениях документа видим следующую проводку:

ДТ 01.01 — КТ 08.04.2 — принятие к учету ОС.

Шаг 3 — начисление амортизации

С февраля месяца начинается начисление амортизации.

Амортизация ОС начисляется при проведении регламентных операций по закрытию месяца.

Проведем регламентную операцию по закрытию месяца и посмотрим проводки в регламентированном учете.

Для этого перейдем по синей гиперссылке «Подробнее».

Нажмем на

и посмотрим проводки регламентной операции «Амортизация и износ основных средств»:

Таким же образом будет начисляться амортизация и в последующие месяцы до мая включительно.

Шаг 4 — продажа основного средства

Для оформления продажи основного средства необходимо использовать два документа:

подготовка к передаче ОС;

реализация услуг и прочих активов.

Шаг 4.1 — подготовка к передаче ОС

Подготовку к передаче ОС оформим в разделе «Внеоборотные активы» — подраздел «Основные средства» — документ «Подготовка к передаче ОС».

На вкладке «Основное» укажем контрагента-покупателя.

На вкладке «Основные средства» указываем ОС и стоимость продажи ОС.

В движениях документа видим проводки по формированию остаточной стоимости основного средства:

Шаг 4.2 — реализация основного средства

Реализацию основного средства можно оформить на основании документа «Подготовка к передаче ОС»:

А также в разделе «Продажи» — подраздел «Оптовые продажи» — «Документы продажи (все)».

В рабочем месте «Документы продажи (все)» нажмем на команду «Создать» и выберем в перечне документов документ «Реализация услуг и прочих активов» с видом операции «Реализация внеоборотных активов».

На вкладке «Основное» укажем контрагента — покупателя, соглашение, расчеты.

На вкладке «Выручка (доходы)» укажем основное средство, количество, цену, сумму, сумму НДС.

В колонке «Статья доходов» укажем статью доходов, на которую будет отнесен доход от реализации ОС.

Статью доходов «Реализация ОС» заполним следующим образом.

На вкладке «Основное» укажем ГФУ доходов/расходов «Реализация ОС».

В ГФУ укажем счет учета доходов 91.01.

На вкладке «Регламентированный учет» в разделе «Классификация доходов для целей налогового учета и отражения в бух. отчетности» поставим галочку «Принимается к налоговому учету». Вид доходов укажем «Реализация основных средств». Также укажем, что доходы относятся к деятельности ОСНО.

На вкладке «Внеоборотные активы» документа «Реализация услуг и прочих активов» укажем:

вид актива — основные средства;

внеоборотный актив — моноблок;

статью расходов — реализация ОС (рис.41 и 42);

аналитика расходов — моноблок.

Статью расходов «Реализация ОС» заполним следующим образом.

На вкладке «Основное» в разделе «Квалификация расходов и настройки отнесения» укажем, что расходы возникают «В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные» и относятся «На финансовый результат». Тип аналитики расходов — объект эксплуатации.

На вкладке «Бухгалтерский учет и налоги» укажем ГФУ доходов/расходов «Реализация ОС».

В ГФУ счет учета укажем 91.02.

В разделе «Классификация расходов для целей регламентированного учета и отражения в регл. Отчетности» укажем, что расходы относятся к прочей деятельности и принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль.

Вид расхода по прочей деятельности — реализация основных средств.

В движениях документа видим следующие проводки:

ДТ 62.01 — КТ 91.01 — признан доход от реализации ОС;

ДТ 91.02 — КТ 68.02 — начислен НДС по реализации ОС;

ДТ 91.02 — КТ 01.09 — списана в расходы остаточная стоимость ОС.

Шаг 5 — отражение убытка в налоговом учете в составе РБП

Убыток от реализации основного средства составил 37 027,04 рубля (сумма выручки в НУ 70 000,00 — остаточная стоимость ОС 107 027,04).

В бухгалтерском учете убыток от реализации основных средств признается в периоде реализации ОС.

В налоговом учете убыток от реализации основных средств должен быть включен в состав прочих расходов не единовременно, а равными долями в течении оставшегося (с момента реализации) срока полезного использования.

Чтобы программа списывала убыток равными долями в течении оставшегося СПИ, его нужно отразить в составе расходов будущих периодов.

Для этого воспользуемся документом «Отражение прочих доходов и расходов» в разделе «Финансовый результат и контроллинг» — подраздел «Доходы и расходы, финансовый результат».

В рабочем месте «Отражение прочих доходов и расходов» нажимаем команду «Создать» и в перечне операций выбираем документ «Регистрация расходов».

В документе на вкладке «Основное» укажем операцию «Регистрация расходов».

Заполним вкладку «Расходы».

В поле «Статья расходов» укажем созданную статью расходов «РБП (убыток от реализации ОС) (рис.46 и 48).

В поле «Аналитика расходов» укажем основное средство — моноблок.

В разделе «Суммы расходов в регламентированном учете» укажем сумму только в поле «Налоговый учет» и ВР.

В разделе «Расходы, активы/пассивы» укажем кор.статью активов/пассивов «Убыток от реализации ОС».

Кор.счет учета укажем 91.09 и статью расходов «Реализация ОС» (та же статья расходов, что и в документе «Реализация услуг и прочих активов»), куда ежемесячно будет списываться сумма убытка в НУ.

Создадим статью расходов «РБП (убыток от реализации ОС)».

На вкладке «Основное» в разделе «Квалификация расходов и настройки отнесения» укажем:

в поле «Расходы возникают» укажем «В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные»;

в поле «Относятся» укажем «На расходы будущих периодов»;

в поле «Распределяются согласно» указываем правило распределения РБП, которое создадим.

Правило распределения РБП «Реализация ОС с убытком» заполним следующим образом.

В поле «Распределять» укажем «По месяцам» на 32 месяца.

В поле «Начиная с» укажем с «Даты возникновения расхода».

В поле «Статья расходов» укажем статью «Убыток от продажи ОС» (рис.50 и 51).

В поле «Аналитика» укажем «Моноблок».

Статью расходов «Убыток от продажи ОС» заполним следующим образом.

На вкладке «Основное» в разделе «Квалификация расходов и настройки отнесения» укажем, что расходы возникают «В иных процессах, включая общепроизводственные и общехозяйственные» и распределяются «Пропорционально выручке».

Тип аналитики расходов — объект эксплуатации.

На вкладке «Бухгалтерский учет и налоги» укажем ГФУ доходов и расходов «Реализация ОС» на счет 91.02.

В разделе «Классификация расходов для целей регламентированного учета и отражения в регл. отчетности» укажем, что расходы относятся к прочей деятельности и принимаются к налоговому учету по налогу на прибыль.

На вкладке «Бухгалтерский и налоговый учет» указываем:

ГФУ на РБП (счет 97.21);

В разделе «Классификация расходов для целей регламентированного учета и отражения в регл. Отчетности» ставим галку «Принимается к налоговому учету по налогу на прибыль»;

Вид РБП «Убытки от реализации амортизируемого имущества»;

Вид актива «Прочие внеоборотные активы».

В движениях документа видим следующую проводку:

ДТ 97.21 — КТ 91.09 — сумма убытка отнесена на счет 97.21 для дальнейшего распределения.

Шаг 6 — распределение РБП

Распределение убытка от реализации основного средства в налоговом учете по месяцам в течении оставшегося срока использования объекта ОС выполняется документом «Распределение РБП» в разделе «Финансовый результат и контроллинг» — подраздел «Доходы и расходы, финансовый результат».

Переходим по ссылке и попадаем в рабочее место «Распределение расходов будущих периодов».

Нажимаем команду «Распределить расходы».

В документе указывается и распределяется только сумма для налогового учета. Если организация ведет учет в соответствии ПБУ 18/02, то отражается временная разница со знаком «-».

На вкладке «Распределение по месяцам» заполнятся данные к распределению. Если вкладка пустая, то нажимаем кнопку «Распределить расходы».

Документ формирует следующие проводки:

ДТ 91.02 – КТ 97.21 – списана часть убытка, приходящаяся на данный месяц и сформированы проводки по списанию убытка в следующих месяцах.

Документ «Распределение РБП» формируется один раз на весь период списания убытка.

Шаг 7 — декларация по налогу на прибыль

В декларации по налогу на прибыль выручка от реализации ОС, остаточная стоимость ОС и сумма убытка будет отражена в Прил.3 к Листу 2.

Сумма убытка, относящаяся к расходам текущего налогового периода, отражается в Прил.2 к Листу 02: