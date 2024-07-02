ПВЗ и маркетплейсы: партнеры или противники

Летом 2023 года были приняты Стандарты по взаимодействию маркетплейсов с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), чтобы в рамках саморегулирования стороны могли наладить отношения.

Ситуацию разбирает Наталья Вайнберг, юрист Ассоциации юристов России, общественный деятель и адвокат бюро SSP.

Стандарты разрабатывали:

крупнейшие игроки рынка: Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет;

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ);

Сообщество ПВЗ в лице Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК).

Со стороны государства Федеральная Антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг в качестве регуляторов наблюдали за разработкой Стандартов и согласовали их.

Несмотря на серьезную и масштабную работу идея урегулирования отношений на тот момент получила больше негативный отклик — например в WB начались забастовки владельцев ПВЗ из-за недовольства «Стандартами».

Как и раньше, сейчас представителей ПВЗ интересует возможность оказывать иные услуги на территории пункта кроме выдачи товаров покупателям.

Уже сейчас есть кейсы, когда в ПВЗ можно распечатать документы за плату, размещать рекламу, продавать товары или получить иные услуги. Эта возможность закреплена в Стандартах в пункте 3.2.6. При этом за маркетплейсом сохраняется право на согласование и контроль дополнительных видов деятельности.

Это уже важный прорыв для владельцев ПВЗ. Такой запрос понятен — ПВЗ одновременно часть маркетплейса, его лицо, но при этом и не собственность маркетплейса. Предприниматель вправе сам решать, каким бизнесом заниматься на своей территории, но когда он сотрудничает с маркетплейсом, существует ловушка — потребитель отождествляет все, что происходит в пункте выдачи с площадкой. Потому право регулировать происходящее у маркетплейса тоже должно быть.

До принятия Стандартов пункты выдачи не имели прав предоставлять другие услуги, и благодаря усиленной совместной работе Маркетплейсов, АКИТ, АУРЭК и государства видно, что регулирование на пользу всем участникам.

Тем не менее, в данный момент все равно существует барьер, который мешает развитию каждого конкретного ПВЗ, потому что список услуг, которые они могут оказывать строго ограничен Стандартами и договором с маркетплейсом.

Мне это ограничение видится не сильно обоснованным. Оно мешает развитию ПВЗ, препятствует расширению пула услуг, которые можно реализовывать. При этом очевидно, что такая возможность существенно улучшит положение владельца ПВЗ за счет иного источника дохода — пункт не будет находиться в жесткой зависимости от сезонного спроса покупателей и сможет долгосрочно рассчитывать свои доходы.

Любой владелец ПВЗ — предприниматель, так почему же крупный бизнес ограничивает владельца в развитии своего дела. Возможность для ПВЗ оказывать иные услуги — дополнительный доход, в котором сейчас владельцы ПВЗ получили необоснованный отказ.

Это препятствие должно быть проанализировано органами власти, особенно со стороны ФАС. Пункт выдачи не принадлежит маркетплейсу, а значит он и не вправе запрещать владельцу какие-либо виды деятельности.

Но важно понимать — ПВЗ работают с маркетплейсами по договору (владельцу предоставляется вывеска, пункт должен быть оформлен в цветовых решениях компании и т.д.)

Если разрешить пунктам любую деятельность, не связанную с маркетплейсом, помимо отождествления потребителем всех услуг пункта непосредственно с маркетплейсом есть и другой риск: признание ПВЗ торговым объектом, а маркетплейс — торговой сетью — если ПВЗ будет, например, продавать продовольственные товары.

Это будет означать, что как к ПВЗ, так и к маркетплейсу смогут применяться положения закона о торговле, который содержит более жесткие условия и изначально был создан для регулирования деятельности торговых сетей (например: пятерочка, Лента, Дикси и другие).

Если государство распространит применение закона о торговой деятельности на пункты выдачи заказов — большая часть из них просто закроется. Маленький ПВЗ никогда не сможет отвечать тем стандартам, которые изначально разрабатывались для крупной торговой сети.

Александр Ефимов, председатель совета АУРЭК, руководитель юридической фирмы Fox Legal Consulting пояснил, что «регулирование деятельности бизнеса необходимо, но оно не должно быть чрезмерным и губительным для малых и средних предпринимателей. Самый логичный вывод, к которому можно прийти — необходимо детально анализировать закон о торговле и четко разделять электронную торговлю и связанные с ней услуги и традиционный ритейл».

Важно одно — Стандарты уже работают и это первый шаг к решению проблем, вот почему.

Так АУРЭК, которая представляет интересы ПВЗ и продавцов уже проверила деятельность Wildberries по обновлению оферты для продавцов товаров и выявила, что маркетплейс не полностью выполнил предписание ФАС.

Примечательно, что работа идет не методом штрафов и угроз, маркетплейсу даны разъяснения, какие ошибки уже выявили и предложили их устранить.

Из основного, что не реализовал маркетплейс:

Оставили возможность расторжения договора по «иным случаям, предусмотренным законодательством» — такое основание вносит некую неопределенность в отношения сторон. Кроме того, при расторжении есть возможность не возмещать продавцу упущенную выгоду, даже если расторжение было незаконным; Санкция за непринятие оферты — риск потери доступа к личному кабинету; Изменение размеров штрафа все еще на усмотрение Wildberries.

Антимонопольная служба в ближайшее время планирует рассмотреть обращение АУРЭК и принять соответствующие меры.

Александр Ефимов (АУРЭК) на вопрос о том какой перечень услуг разрешен для ПВЗ ответил следующее: «АУРЭК пыталось добиться того, чтобы закрепить в Стандарте перечень неких стандартных условий, что ПВЗ делает для маркетплейса (выдают товары, принимают, хранят и т.п.), но к общему знаменателю не пришли.

Зато зафиксировали, что ПВЗ могут оказывать сторонние услуги по согласованию с маркетплейсом, у кого-то уже была такая возможность, у кого-то нет. Чтобы привести к единой системе — согласовали эту возможность у всех маркетплейсов.

У Wildberries, например, без дополнительного согласования возможно установить на территории ПВЗ вендинговые автоматы и кофемашины.

Есть перечень услуг, которые Маркетплейсы уже закрепили в оферте как доступные к оказанию владельцами ПВЗ, если услуга не поименована — ее нужно отдельно согласовывать. До принятия Стандартов даже такая возможность была не у всех».

Лично для меня это выглядит как хорошая инициатива, за которой в будущем отношения ПВЗ и маркетплейсов должны стать более прозрачными и равными, как того требует гражданское законодательство.

Возможно следующий шаг принятие закона платформенной занятости. Он уже давно находится в стадии разработки, идет дискуссия между профсоюзами и работодателями.

Гибкую, простую и доступную занятость населения оценили многие и количество «платформенных занятых» с каждым годом растет, особенно среди молодежи. В 2023 году был принят новый закон «О занятости населения в Российской Федерации», в 2024 есть надежда на то, что регулирование получит и сфера занятости населения на платформах.