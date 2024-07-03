Можно ли уволить часто болеющего сотрудника

Если сотрудник постоянно болеет, его работу приходится делить между другими работниками. Это не лучшим образом сказывается на производительности труда, да и на микроклимате в коллективе тоже, ведь никому не нравится выполнять чужие обязанности. В таких ситуациях даже у самого благосклонного работодателя появляются мысли об увольнении постоянно отсутствующего сотрудника. Но можно ли это сделать?

Источник: Бухгалтерия.ру.

Сколько можно болеть

Общий порядок выдачи больничных листов таков: изначально больничный лист выдает лечащий врач единолично — на срок до 15 календарных дней. Если по истечении этого времени станет понятно, что больничный требуется продлить, то созывается врачебная комиссия, которая и решает вопрос о продлении больничного листа (на срок до 30 дней).

В отдельных случаях, обусловленных характером заболевания или травмы, срок больничного может быть еще больше, максимально — 10 месяцев, а при туберкулезе — до 12.

В соответствии с п. 4 ст. 59 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011 № 323-ФЗ если больничный открыт более 4 месяцев, а клинический и трудовой прогноз болезни неблагоприятен, пациент направляется для прохождения медико-социальной экспертизы. При отказе от прохождения такой экспертизы больничный лист закрывается.

При благоприятном прогнозе для здоровья и работы экспертизу могут назначить по истечении 10 месяцев после начала болезни. Если же работник болеет туберкулезом, то еще позже — после 12 месяцев.

Экспертиза проводится с целью выяснения, насколько серьезно заболевание, имеющееся у работника, а также с целью определения группы инвалидности.

По результатам экспертизы могут быть даны рекомендации по временному или постоянному переводу работника на другую работу.

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Можно ли уволить работника, которого нет на работе больше 4 месяцев

Мнение о том, что работника можно уволить, если он болеет 4 месяца подряд, можно услышать очень часто. Видимо, это заблуждение породили нормы ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

В соответствии с пп. 8.1 п. 1 ст. 37 государственного гражданского служащего действительно можно уволить (расторгнуть с ним контракт), если он отсутствует на работе по причине болезни свыше 4 месяцев.

Однако Трудовым кодексом подобных ограничений не установлено и основания для увольнения в связи с длительным больничным не предусмотрено.

Что делать, если есть подозрения, что работник просто не хочет ходить на работу

После введения в действие электронных больничных листов количество подделок их практически сошло на нет. Хотя, конечно, работник может сымитировать симптомы заболевания перед врачом и получить больничный вроде как на законных основаниях, но в то же время обманным путем.

Но все же, если у работодателя возникают сомнения относительно того, действительно ли болеет работник, ему не помешает сделать запрос в Социальный фонд, уточнить, действительно ли выданный больничный подлинный. Проверка поможет определить, действительно ли работнику выдавался предъявленный им больничный лист. В запросе следует указать ФИО работника, период его болезни, номер больничного листа и дату его выдачи.

Хотя, конечно, работник может сымитировать симптомы заболевания перед врачом и получить больничный вроде как на законных основаниях, но в то же время обманным путем, и никакая проверка это доподлинно не установит.

Если все же удастся поймать работника на обмане, его можно будет уволить по ч. 1 ст. 81 ТК за прогул, так как законных оснований для отсутствия на работе у него не было. Можно также инициировать привлечение его к ответственности по ст. 327 УК.

Как быть, если работник берет больничные слишком часто

Ситуации, когда больничный лист длится более 15 дней, довольно редки. И обычно они означают, что у работника и в самом деле проблемы со здоровьем.

Гораздо чаще работники, что называется, «прыгают» с больничного на больничный — в этом случае даже медико-социальную экспертиза им не грозит.

К сожалению, каких-либо законных путей борьбы с такими работниками в настоящее время не предусмотрено. Работодателю, попавшему в такую ситуацию, можно порекомендовать: